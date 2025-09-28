Colombia

Líderes de Los Costeños y Los Pepes fueron trasladados a la cárcel La Picota: tendrán una reunión privada con delegados de la DNI

Tanto Digno Palomino como José Eliécer Díaz fueron remitidos al centro de detención en Bogotá el sábado 27 de septiembre de 2025

Los líderes de las bandas
Los líderes de las bandas criminales más temidas de la región Caribe esperan avanzar en un acercamiento a un diálogo de paz - crédito Fiscalía General/@FiscaliaCol/@X

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor; y Digno José Palomino Rodríguez, alias Dino, se encuentran actualmente bajo estrictas medidas de seguridad en un pabellón especial de la cárcel La Picota, a la espera de una reunión privada con miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) programada para el lunes 29 de septiembre de 2025.

El traslado de los líderes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes a este recinto de alta vigilancia se realizó en la mañana del sábado 27 de septiembre, de acuerdo con lo confirmado por Blu Radio.

La intención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es que, tras la reunión, Díaz Collazos regrese a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, mientras que Palomino Rodríguez sea devuelto a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde fue recluido a mediados de 2025 después de verse involucrado en una violenta riña.

La expectativa en torno a los beneficios que alias Castor, líder de Los Costeños, planea solicitar ante el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, marca un nuevo capítulo en las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las principales estructuras criminales del país.

Las conversaciones entre el Gobierno nacional y estas organizaciones criminales han enfrentado obstáculos en las últimas semanas. Blu Radio reportó que la mesa de diálogo sufrió contratiempos debido a una presunta falta de compromiso por parte de la estructura de Los Pepes. Este factor ha generado incertidumbre sobre la continuidad y los alcances de las negociaciones.

Tras la reunión, se espera
Tras la reunión, se espera que los líderes de Los Costeños y Los Pepes sean trasladados nuevamente a las cárceles donde cumplen sus condenas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el caso de Los Costeños, su máximo líder ya habría definido los beneficios específicos que pretende solicitar en el marco de este proceso, los cuales serán presentados formalmente ante el Alto Comisionado para la Paz: este paso se considera clave para avanzar en la agenda de diálogo y explorar posibles acuerdos.

El contexto de estas negociaciones se enmarca en una estrategia gubernamental que, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha comenzado a mostrar resultados positivos.

“Las cifras de criminalidad han venido bajando por el acercamiento que se ha venido dando con las estructuras delincuenciales, en especial por el pacto de cese al fuego que se ha establecido y que, según el alto funcionario, han mostrado ‘los primeros beneficios en las estadísticas’”, aseguró desde Barranquilla el ministro del Interior.

Aunque Benedetti evitó ofrecer detalles específicos sobre los avances, si aseguró que “se ha adelantado bastante” en el proceso de acercamiento con las bandas, con miras a un eventual diálogo de paz.

El ministro también sugirió que la Cartera que dirige podría desempeñar un papel directo en la conducción de estas conversaciones, ya que la cartera ha sostenido “unas conversaciones importantes” con los actores involucrados, según lo informado por Blu Radio.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó las reducciones en las tasas de criminalidad de Barranquilla desde que comenzaron los acercamientos con las estructuras criminales - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Investigan al juez que concedió casa por cárcel a Digno Palomino

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico está investigando la decisión de conceder prisión domiciliaria a Digno José Palomino Rodríguez, identificado como el principal cabecilla del grupo criminal Los Pepes.

La medida, adoptada el 12 de septiembre de 2025 por un juez en Barranquilla, abrió la puerta para que Palomino Rodríguez pudiera abandonar el centro penitenciario, lo que desencadenó una reacción inmediata de las autoridades disciplinarias.

El tribunal intervino en el caso al asumir la revisión de las actuaciones judiciales vinculadas a la situación jurídica de Palomino Rodríguez, que enfrenta múltiples procesos penales por homicidio y concierto para delinquir agravado.

A Digno Palomino, líder de
A Digno Palomino, líder de Los Costeños, le fue ordenado casa por cárcel, decisión que desencadenó en una investigación contra la juez que concedió la medida - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

La presidenta de la Comisión, María José Casado Brajín, solicitó que se compulsaran copias contra el juez responsable, con el objetivo de que la actuación fuera asignada como queja disciplinaria ante la misma sala.

El 17 de septiembre se formalizó el reparto del proceso disciplinario, y la Comisión informó que en breve se definiría la apertura formal de la investigación. En el oficio oficial se especificó: “Se ordenará la compulsa de copias contra el citado funcionario, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”.

