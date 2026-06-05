Colombia

Abelardo de la Espriella reveló que si es elegido presidente podría sacar al país de la ONU y de la OEA: “No me gustan”

El candidato aseguró que estos organismos ofrecen un “beneficio limitado” frente a sus costos y planteó redirigir esos recursos a programas sociales

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La propuesta del aspirante presidencial abre un debate sobre la política exterior y el gasto público, al sostener que las cuotas a esos entes rinden poco y deberían ir a inversión interna - crédito Charlie Cordero / Reuters
La propuesta del aspirante presidencial abre un debate sobre la política exterior y el gasto público, al sostener que las cuotas a esos entes rinden poco y deberían ir a inversión interna - crédito Charlie Cordero / Reuters

La posible salida de Colombia de la ONU y la OEA, planteada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ha abierto un debate sobre la política exterior del país.

Según declaraciones dadas por De la Espriella, estos organismos multilaterales ofrecen un “beneficio limitado” frente a los altos costos que implican para el país, sin embargo, afirmó que, “no es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, según sus declaraciones en el programa Vélez por la Mañana.

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El candidato De la Espriella justifica su propuesta alegando que los recursos destinados al pago de cuotas y compromisos internacionales de organismos como la ONU y la OEA podrían ser mejor empleados en el fortalecimiento de programas sociales y necesidades internas.

Los motivos de la propuesta para que Colombia salga de la ONU y la OEA

Durante la entrevista, De la Espriella subrayó que la permanencia de Colombia en la ONU y la OEA será objeto de revisión en caso de llegar a la presidencia. La propuesta forma parte de una estrategia de simplificación del Estado y reducción del gasto público.

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El aspirante aseguró que aún no adopta una determinación, pero insistió en revisar la utilidad de seguir en esas instancias, al comparar las obligaciones financieras con los resultados concretos para el país - crédito captura de pantalla Luis Carlos Vélez / Youtube
El aspirante aseguró que aún no adopta una determinación, pero insistió en revisar la utilidad de seguir en esas instancias, al comparar las obligaciones financieras con los resultados concretos para el país - crédito captura de pantalla Luis Carlos Vélez / Youtube

Yo para tomar decisiones hago lo siguiente: ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Qué produce esto? Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo seriamente porque, a ver, ¿cuáles son las ventajas que tiene estar en un organismo como ese?, que eso volvió pura burocracia, pura politiquería y habladera de paja... Lo que no le produzca a Colombia, claro que por supuesto lo vamos a eliminar. Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Vamos a revisarlo”, explicó el candidato presidencial.

Aunque reconoció que la Constitución no prohíbe una eventual retirada de estos organismos, considera que la prioridad nacional debe estar en fortalecer la inversión interna y destinar menos dinero a contribuciones internacionales.

El aspirante no detalló los procedimientos específicos para una posible retirada ni aclaró con qué “organismos internacionales” Colombia mantendría vínculos, limitándose a reiterar la necesidad de optimizar recursos públicos.

Finalmente, sobre el tema, Abelardo De la Espriella opinó que “La verdad es que ni la ONU ni la OEA me gustan. Eso, ¿de qué ha servido a Colombia? Eso, eso es un directorio ahí político de la izquierda donde mandan una gente aquí de Colombia para que se jubile allá. Habla paja. ¿Eso qué le produce? Yo con esa plata puedo cambiarle la vida a muchos colombianos".

Abelardo De La Espriella ya había criticado a la ONU en otros mensajes en su cuenta de X - crédito @ABDELAESPRIELLA
Abelardo De La Espriella ya había criticado a la ONU en otros mensajes en su cuenta de X - crédito @ABDELAESPRIELLA

Hasta el momento, De la Espriella no ha presentado alternativas sobre la manera de sostener la interlocución global o cuáles alianzas reemplazarían los vínculos actuales.

La encuesta de CB Global Data da como ganador a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Abelardo de la Espriella aparece como ganador de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia, según una encuesta de CB Global Data, un escenario que lo ubica por delante de Iván Cepeda Castro tanto en intención inmediata de voto como en potencial electoral.

La medición, realizada entre el 1 y 4 de junio de 2026, indica que De la Espriella reúne un respaldo firme de 46,7% entre quienes aseguran que definitivamente votarían por él, mientras que otro 5,2% lo considera una opción posible, según CB Global Data. En el caso de Iván Cepeda, el apoyo definitivo llega a 41,9% y el respaldo probable a 5,9%.

Ese cruce de apoyos y dudas deja al candidato de Defensores de la Patria con un potencial electoral de 51,9%, frente al 47,8% del aspirante del Pacto Histórico, de acuerdo con la encuesta citada.

La encuenta de intención de voto de CB Global Data indica que Abelardo de la Espriella contaría con un potencial electoral del 51,9%, mientras que Iván Cepeda tendría un potencial electoral del 47,8% - crédito Encuesta Colombia/CB Global Data
La encuenta de intención de voto de CB Global Data indica que Abelardo de la Espriella contaría con un potencial electoral del 51,9%, mientras que Iván Cepeda tendría un potencial electoral del 47,8% - crédito Encuesta Colombia/CB Global Data

La diferencia también aparece cuando se pregunta por el voto de rechazo: 46,3% dice que no votaría bajo ninguna circunstancia por De la Espriella y 50,4% afirma que nunca apoyaría a Cepeda.

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