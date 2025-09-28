Colombia

Hombre que cobraba una rifa fue asesinado a tiros en Santander, en el ataque una mujer resultó herida

La víctima identificada como Harold Fernando Gómez Suárez tenía un proceso vigente por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

El CTI se encargó de
El CTI se encargó de hacer el levantamiento del cadáver - crédito CTI

Hacia las 8:30 p. m. del sábado 27 de septiembre de 2025, Harold Fernando Gómez Suárez de 36 años, fue asesinado en el sector El Edén del barrio Nueva Colombia, en Piedecuesta (Santander).

Según informó Vanguardia, Gómez Suárez llegó al lugar para cobrar una rifa a una mujer, ocupación a la que se dedicaba junto con labores en la construcción.

Mientras dialogaba con Katiuska Nieves Sánchez, vendedora de empanadas y compradora de la rifa, una motocicleta pasó por el sitio. El parrillero descendió, extrajo un arma de fuego y disparó varias veces contra Gómez Suárez. Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron de la escena.

La víctima recibió dos impactos de bala en el tórax y quedó tendida en la vía pública. Pese a los intentos de auxilio de las personas presentes, la Policía confirmó el fallecimiento de Gómez en el lugar.

El hombre de 36 años
El hombre de 36 años recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

En el ataque resultó herida la ciudadana venezolana Katiuska Nieves Sánchez, de 43 años, quien sufrió una lesión en el antebrazo izquierdo por una bala perdida y fue trasladada a un centro asistencial, donde médicos la reportan fuera de peligro.

El procedimiento de inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, responsable del levantamiento del cuerpo y de la recolección de pruebas en la escena.

Según datos oficiales, en el sitio del atentado fue recuperado un proyectil como parte de los elementos incautados para la investigación.

Fuentes judiciales informaron que Gómez figuraba en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) como indiciado en un proceso vigente por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

El hombre recibió dos disparos
El hombre recibió dos disparos en el tórax - crédito Colprensa

Familiares consultados por el medio citado afirmaron que su rutina consistía en trabajos de construcción y la venta de rifas, y expresaron no tener conocimiento de conflictos personales recientes.

Las autoridades, por su parte, relataron que este año Gómez fue capturado por porte de munición, por lo que la principal hipótesis que consideran los investigadores apunta a un ajuste de cuentas. Hasta el momento, no se han reportado capturas por los hechos.

Hombre fue ultimado por disputas entre bandas delictivas en Bucaramanga

Gean Marco Meneses Figueroa fue asesinado en el parque Romero de Bucaramanga, un hecho que las autoridades investigan por su posible relación con disputas entre bandas delictivas por el control territorial.

El crimen se produjo hacia las 7:30 p. m. del jueves 25 de septiembre de 2025, cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego en varias ocasiones.

Meneses Figueroa, quien recibió disparos en la cabeza, el brazo y el tórax, falleció al instante. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica al cadáver y se encargaron de la recolección de evidencia en la escena del crimen.

De acuerdo con datos preliminares de las autoridades judiciales, el móvil del crimen estaría vinculado con una disputa territorial por el microtráfico de drogas en sectores estratégicos de la ciudad.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Gean Marco Meneses Figueroa - crédito Redes sociales

Según relató una fuente a Vanguardia, se trataría de una retaliación de la estructura delincuencial Los del Sur, que habrían advertido en repetidas ocasiones a Meneses Figueroa que no ingresara a zonas en áreas céntricas donde opera dicha organización.

La investigación sostiene que estos lugares funcionan como “plazas” bajo el dominio del grupo criminal Los del Sur, y la persistencia de la víctima en continuar actividades de distribución de sustancias ilícitas habría desencadenado el ataque fatal.

Este caso revive la preocupación en Bucaramanga por el control ejercido por bandas delictivas sobre sectores urbanos y la existencia de lo que se ha denominado “fronteras invisibles”, que limitan el tránsito de personas y generan enfrentamientos entre estructuras.

Las autoridades mantienen en reserva los avances de la investigación, con el propósito de identificar a los autores materiales y establecer el alcance de las redes implicadas en hechos violentos de este tipo.Por consiguiente, la Policía Metropolitana intensificó la vigilancia en las zonas señaladas como foco de estos conflictos.

