Colombia

Figuras cercanas a Federico Gutiérrez buscarán llegar al Congreso en 2026: así se tejen las alianzas

Dos personas que hacen parte del círculo del alcalde paisa medirán sus fuerzas con los grandes sectores políticos en busca de la representación del movimiento en el Legislativo

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

La hermana y el exsecretario
La hermana y el exsecretario privado de Federico Gutiérrez aspirarán al Congreso en 2026 - crédito @simonmolinag/Instagram / @FicoGutierrez/X

Las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 tiene una particularidad al ser en las que se pondrá en juego el legado del presidente Gustavo Petro, así como el de sus congresistas del Pacto Histórico. Por tal motivo es que desde la oposición se empiezan a mover las fichas para lograr tener una buena representación en el Congreso para respaldar o hacerle contrapeso al inquilino que llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto.

El movimiento Creemos, del alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, tendrá entre sus candidatos al Senado de la República a Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario de la capital paisa, lo que podría ser una clara muestra de que a colectividad busca concentrar los respaldos de los antioqueños por medio de figuras relacionadas con sus gobernantes más representativos.

Si bien desde Creemos no han precisado si harán parte de una coalición para aspirar a varias curules en el Senado y en la Cámara de Representantes, Gutiérrez haría equipo con Simón Molina, que fue secretario privado del mandatario de Medellín y quien entrará en la contienda en busca de ocupar un lugar en la Cámara en representación de los antioqueños.

Molina es reconocido por haber sido concejal en la capital paisa por el Centro Democrático. Sin embargo, llegó a Creemos de la mano de Fico, a quien respaldó en la campaña local de 2023 y apoyo en su Administración en calidad de secretario privado, uno de los cargos que goza de mayor confianza en ordenamiento estatal de la ciudad.

Juliana Gutiérrez es la hermana
Juliana Gutiérrez es la hermana del alcalde de Medellín - crédito @juligu_z/Instagram

En este sentido, se puede decir que quienes aspiren a una curul por medio de Creemos serán alfiles de confianza del alcalde de Medellín. Por un lado, se encuentra su hermana, que progresivamente ha adoptado un discurso de activismo en sus redes sociales en torno a la familia y al cuidado de las personas en condición de discapacidad, en referencia a su hija Alicia, que padece de una limitación física desde temprana edad.

En paralelo, se destaca Molina, que por varios años ha hecho parte de la escena política de Antioquia dentro del sector que históricamente ha liderado ea región en los comicios electorales y que fue convocado por Fico para hacer parte de su gestión como su mano derecha.

En redes sociales, Molina suele arremeter contra el Gobierno nacional y el precandidato presidencial Daniel Quintero, a quien le lanza duros cuestionamientos sobre las decisiones que este tomó cuando ocupó el primer cargo de la capital antioqueña, lo que le ha valido para cobrar relevancia por cuenta de los procesos judiciales que se adelantan contra el aspirante al primer cargo de la nación y entonces funcionarios de su administración en Medellín.

Molina fue secretario privado de
Molina fue secretario privado de Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín - crédito @simonmolinag/Instagram

La alianza entre Gutiérrez y Molina se habría consolidado en una reunión con cuatro concejales de la colectividad a la que pertenece Fico, lo que indicaría que los dos personajes cercanos al alcalde de esa ciudad medirán sus fuerzas frente a las grandes corrientes políticas del país en las elecciones legislativas.

En 2026 será la primera vez en la que Creemos participará de elecciones al Congreso de la República, por lo que aspiran a tener curules que concentren las ideas que como colectividad respaldan la gestión de la Administración de Medellín. No obstante, no han definido oficialmente el candidato que respaldarán para que sea el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Gutiérrez y Molina aspirarán al
Gutiérrez y Molina aspirarán al Congreso bajo las banderas del movimiento Creemos - crédito Movimiento Creemos

En este sentido, se espera que en las próximas semanas se conozcan más candidatos al Legislativo que, desde el movimiento del Fico, buscarán no solo llegar a ocupar una curul, sino obtener la cantidad de votos necesarios para que Creemos obtenga la personería jurídica que lo convertiría oficialmente en un partido político.

