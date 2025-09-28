Colombia

Denuncian que varios animales estaban en grave estado y, presuntamente, eran abusados en Soacha: autoridades intervinieron

Autoridades intervinieron en el sector Ducales luego de que la congresista Alexandra Vásquez alertara sobre perros y gatos en estado crítico

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

La intervención de la Dirección
La intervención de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental permitió el rescate de varios animales en el sector Ducales de Soacha- crédito Rawpixel/Freepik

La precariedad en las condiciones de perros y gatos hallados en el municipio de Soacha, Cundinamarca, salió a la luz tras la intervención de autoridades locales en el sector Ducales, donde animales exhibían signos visibles de maltrato y abandono.

La representante a la Cámara Alexandra Vásquez denunció en su cuenta de X no solo el estado de los afectados, también la sospecha de abuso sexual, una acusación especialmente alarmante en el contexto del caso.

Durante el operativo, uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental rescataron a varios animales, entre los que destacaba el caso de “Gru”, un can hallado con heridas abiertas, lesiones graves y sarna avanzada.

La representante advirtió que, al momento de la denuncia, una perrita criolla y varios gatos seguían bajo el control del presunto maltratador, lo que incrementó la preocupación de la comunidad.

El hallazgo de perros y
El hallazgo de perros y gatos en condiciones alarmantes en Soacha revela la persistencia del maltrato animal y la falta de respuestas institucionales - crédito @alexandravasoch/X

La situación del canino se convirtió en el ejemplo del nivel de sufrimiento al que fueron expuestos los animales. “Esto no puede quedar impune. La Ley Ángel es clara: el maltrato, la sevicia y el abuso animal son delitos”, señaló Vásquez en declaraciones difundidas por su perfil en redes sociales, en exigencia de una respuesta urgente ante la magnitud de los hechos.

La representante advirtió en su denuncia inicial que, a pesar de los rescates, aún permanecían una perrita criolla y varios gatos bajo la supervisión del supuesto agresor, incrementando la inquietud entre los defensores de animales. Vásquez elevó un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y al alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, solicitando “actuar de manera urgente” frente a los hallazgos reportados.

La intervención de las autoridades se produjo en el sector Ducales, donde, con el apoyo de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, se logró el rescate de varios animales.

Posteriormente, Vásquez actualizó la información, confirmando que los Carabineros también lograron rescatar a la perrita criolla y a dos gatos que permanecían en poder del supuesto agresor. “Agradezco la rápida acción. No paremos de denunciar a estos desalmados zoofílicos. Gracias comunidad animalista por la difusión”, expresó la congresista en X.

Durante el operativo, uniformados de
Durante el operativo, uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental rescataron a varios animales, entre los que destacaba el caso de “Gru” - crédito Captura video

Más allá del caso puntual, Vásquez puso el foco en las deficiencias estructurales del municipio en materia de protección animal. Criticó la falta de funcionamiento del Centro de Bienestar Animal de Soacha, calificándolo de “elefante blanco” al no brindar los servicios que la comunidad y los animales requieren, a pesar de las demandas y emergencias claramente evidenciadas.

Al referirse al respaldo legal que sustenta sus peticiones, la congresista recordó que la Corte Constitucional ha reafirmado que “los animales son seres sintientes, por lo cual el Estado y las autoridades locales tienen la obligación de protegerlos frente a la crueldad y el abandono”.

Este fallo, según Vásquez, refuerza la responsabilidad institucional de prevenir situaciones similares.

Denuncian maltrato animal bajo custodia de contratistas de la SAE

La congresista Andrea Padilla denunció un presunto caso de maltrato y abandono animal por parte de contratistas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al advertir que cientos de animales entregados a terceros por la entidad estatal estarían en grave riesgo y condiciones de abandono.

Equinos entregados a terceros estarían
Equinos entregados a terceros estarían en condiciones críticas de desnutrición y sin atención veterinaria en fincas de Cimitarra y Agua de Dios. - crédito @andreanimalidad/X

Durante la sesión plenaria del Senado de la República celebrada el martes 16 de septiembre, la congresista expuso que la SAE habría delegado la custodia de más de 35.000 animales, en su mayoría equinos sujetos a procesos de extinción de dominio, sin garantizar las condiciones mínimas para su bienestar.

Padilla destacó la falta de trazabilidad y monitoreo sobre los animales entregados en custodia, lo que genera incertidumbre sobre su paradero y estado actual.

La denuncia se enfoca en equinos ubicados en fincas de Cimitarra (Santander) y Agua de Dios (Cundinamarca), donde los contratistas responsables no habrían recibido pagos desde mayo, lo que ha provocado la ausencia de alimentación adecuada y atención veterinaria. Imágenes difundidas en las redes sociales de Padilla muestran caballos con extrema delgadez, heridas visibles y sin tratamiento sanitario.

En la plenaria, la congresista detalló: “Esta mañana hicimos eco de una denuncia gravísima que además parte el corazón y es el estado de abandono en el que están los animales, principalmente équidos, que han sido objeto de extinción de dominio y que hoy están en custodia de la SAE. Animales que están muriéndose de hambre, en los huesos, con heridas, cojos, con cólicos, sin alimento, sin atención veterinaria”.

Además, enfatizó: “No es justo que estas criaturas sufran por mera negligencia de funcionarios”.

Temas Relacionados

Maltrato animal SoachaDenuncia congresistaAlexandra VásquezRescate animales SoachaSector DucalesSoachaColombia-Noticias

