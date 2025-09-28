Colombia

David Luna cuestionó capacidad de Gustavo Petro para gobernar y llamó a la ciudadanía a unirse de cara a las próximas elecciones

El precandidato presidencial, por medio de su cuenta en X, criticó la falta de avances en salud, educación, corrupción y seguridad en la gestión del mandatario colombiano

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

El exsenador y precandidato presidencial
El exsenador y precandidato presidencial David se despachó en contra del mandatario Petro -crédito Colprensa - Presidencia

El exsenador y precandidato presidencial David Luna realizó una fuerte crítica a la gestión del presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, luego de compartir un mensaje donde expuso su visión sobre los avances y retos de la actual administración.

En su pronunciamiento en X, Luna aludió a una variedad de áreas de la administración pública y planteó dudas sobre la capacidad del mandatario para responder a las expectativas de distintos sectores de la sociedad.

En su mensaje, el legislador cuestionó los resultados alcanzados por el gobierno en asuntos como la reforma al sistema de salud, el alivio de las cargas económicas de los estudiantes, la lucha contra la corrupción y la reducción de los costos en el servicio de energía eléctrica.

Luna señaló que la administración nacional no habría conseguido “mejorar el sistema de salud, ni alivianar la carga económica de los estudiantes, ni reducir la corrupción, ni bajar el costo de la luz, ni ejecutar el presupuesto, ni mantener una certificación de Estados Unidos, ni recortar la burocracia, ni retomar el control del Catatumbo, ni combatir el narcotráfico, ni si quiera de hacer unos juegos Panamericanos”.

David Luna criticó la gestión
David Luna criticó la gestión de la administración del actual presidente Gustavo Petro - crédito @lunadavid

El senador sumó a sus objeciones temas relacionados con la gestión y la disciplina interna del Ejecutivo. Entre ellos, mencionó la dificultad del presidente Petro para asistir puntualmente a reuniones o tomar decisiones como la destitución de funcionarios cuya documentación académica ha sido señalada como falsa.

“No es capaz de llegar a tiempo a una reunión. No es capaz de echar a una viceministra con título falso. No es capaz de lo mínimo, qué va a ser capaz de liderar un proceso mundial”, escribió Luna.

En esta crítica, también destacó el llamado del senador a la ciudadanía, al enfatizar que “resistencia que nos quedan menos de 9 meses para sacar a este señor a punta de votos, de unidad y de ideas. El pueblo del que tanto abusa le dirá NO MÁS”.

De este modo, el congresista apuntó hacia la próxima coyuntura electoral, invitando a la población a pronunciarse en las urnas.

David Luna señaló que Gustavo
David Luna señaló que Gustavo Petro es "incapaz de lo mínimo" haciendo fuertes señalamientos a su mandato - crédito Reuters y Colprensa

David Luna criticó a Petro por sus señalamientos contra la periodista Diana Saray: “Ataque a la libertad de prensa”

El presidente Gustavo Petro enfrentó una nueva controversia pública el 23 de septiembre de 2025, tras un intercambio de mensajes con la periodista Diana Saray y el precandidato David Luna en la red social X.

El episodio inició cuando Saray formuló una pregunta sobre los detalles de las visitas de Petro a Chile y la aparente confusión en las fechas de su ausencia registrada en enero de 2023.

La periodista dirigió su inquietud al mandatario con el mensaje: “Presidente @petrogustavo usted dice que desapareció en Chile porque estaba en la casa de Neruda de Isla Negra, pero esto ocurrió en septiembre del 2023 y su desaparición se registra en la visita de enero del 2023. Se trató entonces de dos visitas distintas a la casa de Neruda?”, buscando esclarecer si existieron dos episodios distintos o si hubo un error en la información proporcionada.

David Luna afirmó que las
David Luna afirmó que las palabras del presidente ponen en riesgo la vida de Diana Saray - crédito @lunadavid

El presidente respondió con un tono crítico y personal: “Mi estimada destructora de personas, si usted habla del viaje a Chile el 23 de enero, entonces también podrá comprobar si es cierto esto, que recuerdo muy bien”.

La expresión utilizada por Petro fue interpretada por varios usuarios y analistas como una referencia directa al trabajo de la periodista y su enfoque investigativo.

El exsenador David Luna intervino, condenando la respuesta presidencial.

El presidente cruza una línea peligrosa al señalar a @DianaSaray con palabras que ponen en riesgo su vida. No es un choque con una periodista, es un ataque a la libertad de prensa. Un mandatario que estigmatiza la crítica debilita la democracia que juró defender”, afirmó Luna en redes sociales.

El episodio evidenció nuevamente las tensiones entre el Ejecutivo y el periodismo crítico, así como el debate sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa.

