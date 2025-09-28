Así reaccionaron las redes sociales a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar: memes y mucha ironía fueron las estrellas de la noche

El concierto era el primero de la gira Grand National Tour en Sur América - Crédito: Kendrick Lamar

La noche del 27 de septiembre en Bogotá se transformó en una jornada de frustración para miles de seguidores del rapero estadounidense Kendrick Lamar, que aguardaron durante horas el inicio de un concierto que finalmente fue cancelado por problemas logísticos.

La expectativa era alta: el evento, programado en el Vive Claro, marcaba la primera presentación en solitario del artista en la capital colombiana, tras su participación en el Festival Estéreo Picnic en 2019.

Sin embargo, la falta de información y la demora en la apertura de puertas generaron un ambiente de tensión que desembocó en la suspensión del espectáculo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde primeras horas de la tarde, los asistentes comenzaron a congregarse en las inmediaciones del recinto, formando filas que superaron las cinco horas de espera.

Muchos usuarios se alegraron de no ir al evento

Según reportes difundidos en redes sociales, la organización había anunciado que las puertas se abrirían a las 4:00 p. m., pero pasadas las 8:00 p. m. aún no se permitía el ingreso.

La incertidumbre creció entre el público, que reclamaba explicaciones mientras la logística no brindaba información. Algunos de los presentes denunciaron, a través de sus cuentas en redes, que no se les permitía acceder ni siquiera a servicios básicos como agua o baños, lo que incrementó el malestar general.

La confirmación oficial de la cancelación llegó a través de un comunicado publicado en las redes sociales de Páramo Presenta, empresa encargada de la logística. En el mensaje, la organización informó: “Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del ‘Grand National Tour’ programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”.

El promotor Páramo Presenta compartió en sus redes sociales el comunicado donde se informó la cancelación del concierto

La misma comunicación detalló que los reembolsos se realizarán de manera automática a través de la plataforma Ticketmaster, utilizando el método de pago original, y que quienes adquirieron entradas por medio de terceros deberán gestionar el proceso directamente con ellos.

Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta ofrecieron disculpas tanto a los seguidores como al propio artista, reconociendo la frustración generada por la decisión de último momento.

Más allá de la cancelación del evento, el sitio se va visto envuelto en polémicas desde su creación

El descontento de los asistentes se manifestó de inmediato. Muchos de ellos, que habían viajado desde otras ciudades e invertido en pasajes y alojamiento, expresaron su indignación en redes sociales. Incluso muchos manifestaron que la no realización del evento solo se informó veinte minutos antes de la salida del artista principal por lo que el caos fue mayor.

La cancelación también afectó a los artistas invitados, los raperos argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, que habían compartido en sus redes sociales su llegada a Bogotá y la expectativa de presentarse ante el público local.

Según relataron algunos asistentes, incluso quienes ya habían ingresado al recinto fueron llamados a desalojar el lugar sin que se ofrecieran mayores explicaciones.

En cuanto a las causas de la suspensión, la versión oficial alude a dificultades logísticas tanto del promotor como del recinto. No obstante, Noticias Caracol reportó que, según información no confirmada por las autoridades ni por los organizadores, el Puesto de Mando Unificado (PMU) y la Policía Metropolitana de Bogotá no habrían autorizado la realización del concierto por motivos de seguridad. Esta hipótesis no ha sido ratificada oficialmente.

Muchos también aseguran que el Vive Claro no es lugar para eventos y piden volver a escenarios más tradicionales de la ciudad

Luego del anuncio varios fans permanecieron fuera del lugar esperando nuevas comunicaciones por parte de los organizadores o del artista, no obstante, la única información oficial fue la compartida en las redes sociales de Páramo Presenta, la cual se ha llenado de comentarios de inconformidad por los asistentes que exigen una pronta respuesta.

Mientras que las especulaciones acerca de la cancelación crecen, varios usuarios en redes aprovecharon las denuncias en redes para publicar memes acerca de esta situación. recordando a los asistentes que “en un momento así solo se puede reír”.