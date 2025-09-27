Colombia

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

La influenciadora aseguró que la derrota de Gate en ‘La casa de los famosos Colombia’ se debió a situaciones dentro del ‘reality’ y no a supuestas injusticias, como lo asegura la paisa

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Yina habló de las razones
Yina habló de las razones que llevaron a Melissa a perder 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

El debate en torno al desenlace de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se intensificó tras las recientes declaraciones de Yina Calderón, quien atribuyó la derrota de Melissa Gate a factores internos y no a supuestas injusticias.

En su intervención en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN, la influenciadora expuso su visión sobre el papel de Gate en el reality y cuestionó la narrativa de que el éxito del formato dependió exclusivamente de la participación de la antioqueña.

La controversia se originó cuando Melissa Gate sostuvo públicamente que el éxito de la temporada se debía en gran medida a su presencia, subrayando que el formato de vida en vivo alcanzó proyección internacional tras su intercambio con Manelyk González en La casa de los famosos All-Stars.

Estas afirmaciones, según relató Yina Calderón en el citado programa, generaron incomodidad entre varios exconcursantes. Calderón aseguró que La Toxi Costeña se sintió afectada por las palabras de Gate, ya que reconocía el aporte colectivo: “Ella sí era consciente de que cada participante, presentador y todo el equipo detrás jugó un rol importante para que el reality fuera un completo éxito”, afirmó Calderón en ¿Qué hay pa’ dañar?.

La empresaria de fajas se fue contra Melissa por asegurar que había cargado con el contenido de La casa de los famosos Colombia 2025 - crédito redes sociales

En un extenso comentario, Yina Calderón profundizó sobre su relación con Melissa Gate y la percepción que tiene sobre su desempeño en el reality. Calderón explicó: “Yo voy a botar un facto aquí. Y lo voy a hacer, no había querido hablar del tema porque soy amiga de Melissa. No soy amiga, pero nos la llevamos bien. O sea, podemos tener una relación. La pelada me cae bien, me parece muy inteligente, muy todo. Pero ella dijo que día en una entrevista: ‘Me eché el programa al hombro. Gracias a mí se pagaban los sueldos de todo mundo”, expresó Calderón en ¿Qué hay pa’ dañar?.

La influenciadora enfatizó que el éxito del programa no puede atribuirse a una sola persona, mencionando a otros participantes y al equipo de producción.

“No solamente tú. Estuvo Karina García, estuvo Gina Calderón, estuvo Camilo, estuvo Emiro, estuvo la Tóxi Costeña, estuvo una producción detrás increíble. Estuvo Carla Giraldo, estuvo Marcelo César, estuvo Karen Sevillano, estuvo Vicky. O sea, es todo, ¿me entiendes?”, sostuvo Calderón en el mismo espacio.

Yina asegura que Melissa perdió
Yina asegura que Melissa perdió el premio por el trato que le dieron a Karina García - crédito cortesía del Canal RCN

Respecto a la eliminación de Melissa Gate, Yina Calderón descartó que se debiera a un robo o a decisiones injustas dentro del reality. Según su análisis, la derrota de Gate respondió a una combinación de factores personales y estratégicos: “Melissa perdió, no porque le robaran el premio, eso es mentira. Melissa perdió porque se relajó, porque atacamos a Karina y porque se nos vino todo ese equipo afuera a favor de Altafulla. Ya. O sea, hay que decir las cosas como son”, sentenció Calderón.

Además, subrayó que la confianza de Gate tras su visita a México perjudicó su desempeño: “Después de que Melissa llega de México, no llegó, sino a peinar peluca y arreglarse todo el día, ya no hacía nada. Es la verdad, Meli, yo la quiero. Pero uno no puede atribuirse y dejar esa vida ficticia y a la realidad. ¿Me entienden?”, agregó Calderón.

Calderón consideró que dejar de lado el enfrentamiento entre ambas afectó el desarrollo de la competencia: “Cuando dejo de pelear con ella, porque me doy cuenta que ya había que mirar por otros lares, Melissa se relaja”, explicó en el programa. Además, atribuyó parte del desenlace al respaldo que recibió Andrés Altafulla fuera de la casa, lo que inclinó la balanza a su favor.

La empresaria le pidió a
La empresaria le pidió a Melissa “aterrizar” sobre lo que pasó dentro del reality de convivencia - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Finalmente, Yina Calderón instó a reconocer el trabajo de todo el equipo y a evitar atribuirse méritos individuales: “Gracias a esos posicionamientos y a muchas cosas que ya decía, pues obvio se fue internacional. Pero igual fue a México a hablar de mí, que no pasó nada más. Entonces, yo siento que sí hay veces hay que aterrizar y hay que ponerse los pies sobre la Tierra y porque la puede estar cagando”, concluyó Calderón.

