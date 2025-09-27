Colombia

“Peacemaker” encabeza el top 10 de series en HBO Max Colombia hoy 26 de septiembre

Comedias, dramas, animaciones y realities: un recorrido por las producciones más vistas que han marcado tendencia y mantenido al público enganchado

Por Alexander Ortiz

Peacemaker - Temporada 2 (Captura
Peacemaker - Temporada 2 (Captura de tráiler oficial)

Las preferencias de los usuarios en las plataformas de streaming siguen cambiando, y HBO Max se ha convertido en uno de los servicios con mayor presencia en Colombia. Gracias a su mezcla de producciones originales y contenido internacional, la productora cinematográfica ha logrado posicionar varias series entre las más vistas del país.

Durante las últimas semanas, ciertas series han logrado destacarse no solo por su calidad de producción, sino también por el impacto que han generado en redes sociales, foros y conversaciones cotidianas. Ya sea por sus tramas adictivas, giros inesperados o actuaciones destacadas, estas producciones han escalado rápidamente en los rankings de popularidad dentro del país. La combinación de historias potentes y estrategias de lanzamiento inteligentes ha sido clave para su éxito.

A continuación, te presentamos el top 10 de las series más vistas hoy 26 de septiembre en HBO Max. Esta lista refleja el comportamiento más reciente de los usuarios y permite identificar qué propuestas están marcando tendencia en el servicio de streaming.

Las 10 series más vistas en HBO Max hoy

Tras los hechos acontecidos en la película El Escuadrón Suicida, Peacemaker se despierta en el Hospital después de curarse de sus heridas tras la lucha con la estrella de mar gigante

Peacemaker

Peacemaker explora los orígenes del personaje de la película: “El Escuadrón Suicida”: hombre presumido que cree en la paz a cualquier precio.

Task: Unidad Especial

La película se estrenará en HBO el próximo 7 de septiembre. (HBO Max Latinoamérica)

Mark Ruffalo estelariza esta serie de HBO como un agente a cargo de una unidad especial creada para acabar con una serie de robos en Filadelfia.

Twisted Metal

Tráiler de la serie de Twisted Metal, de Peacock, el nuevo juego de EA luego del fin del acuerdo con FIFA

Adaptación del videojuego donde un forastero atraviesa una tierra postapocalíptica para entregar un misterioso paquete a cambio de una vida mejor.

Bahar

Tras recuperarse de una grave enfermedad, la ama de casa y madre Bahar decide completar la residencia médica que abandonó 20 años atrás.

Debanhi: ¿Quién Mató a Nuestra Hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. Crédito: HBO Max Latinoamérica

Docuserie sobre la lucha de Mario y Dolores Escobar por esclarecer la desaparición y muerte de su hija Debanhi en Monterrey, México en 2022.

The Pitt

El personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh trabaja para salvar vidas en un servicio de urgencias saturado y sin fondos suficientes.

Jujutsu Kaizen

La vida de Itadori cambia para siempre cuando, para salvar a un compañero de clase, se come el dedo de Ryomen Sukuna y absorbe una maldición.

911: ¿llamó el asesino?

Tres horribles asesinatos. Tres llamadas al 911. Las tres personas afirman ser inocentes, averigua cuál de ellos es el verdadero asesino disfrazado.

Spy X Family

La paz mundial peligra y el agente secreto Twilight se enfrenta a su misión más difícil hasta el momento: hacerse pasar por un padre y marido amoroso.

El Pingüino

El próximo episodio de la saga The Batman de Matt Reeves. El nominado al Oscar, Colin Farrell es El Pingüino en la nueva Serie Original de Max.

Protagonizada por Colin Farrell, esta serie limitada original de HBO continúa la saga criminal épica que Matt Reeves comenzó con Batman.

Más sobre el catálogo de Max

La saga completa de "Harry
La saga completa de "Harry Potter" esta disponible en HBO (Foto: HBO Max)

HBO Max es una plataforma de streaming que reúne series y películas tanto de HBO, Warner Bros, el mundo de DC, Cartoon Network y contenido original (Max Originals) que ofrece a sus suscriptores más de 13 mil horas de entretenimiento.

En diciembre de 2010 lo que comenzó como un canal de televisión contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena por cable más importante de ese país.

Luego comenzó su expansión a otros países pero ahora como plataforma de streaming, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones. Actualmente la plataforma cuenta con más de 95 millones de suscriptores.

Algunos de los títulos de originales de HBO y Max Originals que han dado mucho de qué hablar son The Last Of Us, Succesion, Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Euphoria, The Idol y Game of Thrones, entre otras.

La empresa también tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

A diferencia de sus competidoras como Disney+ o Netflix, en HBO Max no hay límite de registros en dispositivos, aunque sí limita la reproducción simultánea a tres dispositivos y la creación de perfil es de máximo cinco por usuario.

