Juan David Zapata, exintegrante de ‘La casa de los famosos’, ya tiene nuevo ‘reality’ en el que representará a Colombia

Juan David Zapata se une a El Internado Mega y enciende las redes con el apoyo de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

El anuncio de la participación de Juan David Zapata en un nuevo reality ha generado entusiasmo entre sus seguidores y antiguos compañeros de competencia.

El creador de contenido y deportista, conocido por su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, fue confirmado como integrante de El Internado Mega, un formato de la televisión en Chile que fusiona la cocina con la convivencia y que desafía diariamente a sus participantes para permanecer en el programa.

La noticia se hizo pública a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Juan David Zapata, donde acumula más de 500.000 seguidores y en el post, el antioqueño expresó su alegría por este nuevo reto, recibiendo mensajes de apoyo de varios excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Entre las reacciones destacaron las palabras del modelo y creador de contenido, Mateo Varela, pues es una de las celebridades con la que tiene años de amistad y aprovechó el espacio para escribirle: “Ese es mi muchacho”, mientras que el comentario de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada, fue celebrar el nuevo camino de su amigo con un “esooooooooo”.

El regreso de Juan David Zapata a los realities: así celebraron Karen Sevillano y el Team Papillente su entrada a El Internado Mega - crédito @juandazapata07/IG

Además, otras figuras del entorno digital colombiano, como Emiro Navarro, Camilo Trujillo y Ornella Sierra, manifestaron su respaldo con “likes” en la publicación.

Durante su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Juanda Zapata se distinguió tanto por su desempeño físico como por su breve romance con la modelo colombiana Sandra Muñoz.En esa edición, logró permanecer 56 días en competencia antes de ser eliminado junto a Muñoz.

Después de su salida del reality, Zapata se enfocó en sus proyectos personales, manteniéndose activo en sus negocios, pues tiene una tienda de ropa y accesorios, pero también en la creación de contenido digital.

Sin embargo, también se le ha visto acompañar en varios eventos y actividades a Karen Sevillano, pues en distintas oportunidades han compartido imágenes y videos en las que aparecen disfrutando de momentos recreativos, especialmente de las salidas con la familia de la caleña, y también laborales juntos.

Juan David Zapata y Karen Sevillano han mantenido una amistad cercana desde que salieron del programa en el Canal RCN - crédito @juandazapata07/IG

La relación de Juan David Zapata con sus excompañeros de programa se ha mantenido sólida, en la más reciente publicación en su Instagram aparece precisamente en un encuentro con Karen Sevillano, su pareja y otros familiares de ella, reflejando la vigencia de la amistad surgida en el programa.

Mientras que en cuanto al denominado Team Papillente, integrado por Juanda, Karen Sevillano, Pantera, Alfredo Redes, Ornella Sierra, Miguel Melfi, Sebastián Gutiérrez, Diana Ángel, Miguel Bueno y La Segura, continúa siendo cercano y, al parecer, todas las personalidades se hablan constantemente por un grupo que tienen en WhatsApp, mientras que organizan actividades para reencontrarse en persona.

Los papillentes también son recordados en el público por sus enfrentamientos con el grupo de los Galácticos, conformado por Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños, Sebastián González y Mafe Walker.

La trayectoria de Juan David Zapata en los realities colombianos y su activa presencia en redes sociales lo posicionan como una figura relevante en el entretenimiento digital, y su ingreso a El Internado Mega representa un nuevo desafío en su carrera.

Juan David Zapata sorprende con su ingreso a El Internado Mega - crédito @juandazapata07/IG

De acuerdo con las historias de Instagram de Juan David, ya se encuentra en las ruedas de prensa y hablando con los medios locales sobre su participación en el formato de competencia del canal Mega.

“¡Tenemos nuevo participante confirmado para El Internado Mega y viene desde Colombia! Se trata de Juan David Zapata, un creador de contenido de 27 años que dará que hablar. La experiencia ya acompaña al influencer, pues participó en uno de los formatos más exitosos del último tiempo, La casa de los famosos. La actividad física también es parte de su vida cotidiana, por lo que este aspecto estaría totalmente controlado por la figura ¿Qué pasará cuando ingrese a la cocina extrema?“, escribió el canal en la publicación en la que anunciaban al paisa como nuevo integrante.