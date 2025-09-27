Colombia

Juan David Zapata, exintegrante de ‘La casa de los famosos’, ya tiene nuevo ‘reality’ en el que representará a Colombia

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en el nuevo formato de competencia, recibiendo mensajes de ánimo de figuras como Karen Sevillano y Mateo Varela en una publicación que no pasó desapercibida

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Juan David Zapata se une
Juan David Zapata se une a El Internado Mega y enciende las redes con el apoyo de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

El anuncio de la participación de Juan David Zapata en un nuevo reality ha generado entusiasmo entre sus seguidores y antiguos compañeros de competencia.

El creador de contenido y deportista, conocido por su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, fue confirmado como integrante de El Internado Mega, un formato de la televisión en Chile que fusiona la cocina con la convivencia y que desafía diariamente a sus participantes para permanecer en el programa.

La noticia se hizo pública a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Juan David Zapata, donde acumula más de 500.000 seguidores y en el post, el antioqueño expresó su alegría por este nuevo reto, recibiendo mensajes de apoyo de varios excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las reacciones destacaron las palabras del modelo y creador de contenido, Mateo Varela, pues es una de las celebridades con la que tiene años de amistad y aprovechó el espacio para escribirle: “Ese es mi muchacho”, mientras que el comentario de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada, fue celebrar el nuevo camino de su amigo con un “esooooooooo”.

El regreso de Juan David
El regreso de Juan David Zapata a los realities: así celebraron Karen Sevillano y el Team Papillente su entrada a El Internado Mega - crédito @juandazapata07/IG

Además, otras figuras del entorno digital colombiano, como Emiro Navarro, Camilo Trujillo y Ornella Sierra, manifestaron su respaldo con “likes” en la publicación.

Durante su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Juanda Zapata se distinguió tanto por su desempeño físico como por su breve romance con la modelo colombiana Sandra Muñoz.En esa edición, logró permanecer 56 días en competencia antes de ser eliminado junto a Muñoz.

Después de su salida del reality, Zapata se enfocó en sus proyectos personales, manteniéndose activo en sus negocios, pues tiene una tienda de ropa y accesorios, pero también en la creación de contenido digital.

Sin embargo, también se le ha visto acompañar en varios eventos y actividades a Karen Sevillano, pues en distintas oportunidades han compartido imágenes y videos en las que aparecen disfrutando de momentos recreativos, especialmente de las salidas con la familia de la caleña, y también laborales juntos.

Juan David Zapata y Karen
Juan David Zapata y Karen Sevillano han mantenido una amistad cercana desde que salieron del programa en el Canal RCN - crédito @juandazapata07/IG

La relación de Juan David Zapata con sus excompañeros de programa se ha mantenido sólida, en la más reciente publicación en su Instagram aparece precisamente en un encuentro con Karen Sevillano, su pareja y otros familiares de ella, reflejando la vigencia de la amistad surgida en el programa.

Mientras que en cuanto al denominado Team Papillente, integrado por Juanda, Karen Sevillano, Pantera, Alfredo Redes, Ornella Sierra, Miguel Melfi, Sebastián Gutiérrez, Diana Ángel, Miguel Bueno y La Segura, continúa siendo cercano y, al parecer, todas las personalidades se hablan constantemente por un grupo que tienen en WhatsApp, mientras que organizan actividades para reencontrarse en persona.

Los papillentes también son recordados en el público por sus enfrentamientos con el grupo de los Galácticos, conformado por Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños, Sebastián González y Mafe Walker.

La trayectoria de Juan David Zapata en los realities colombianos y su activa presencia en redes sociales lo posicionan como una figura relevante en el entretenimiento digital, y su ingreso a El Internado Mega representa un nuevo desafío en su carrera.

Juan David Zapata sorprende con
Juan David Zapata sorprende con su ingreso a El Internado Mega - crédito @juandazapata07/IG

De acuerdo con las historias de Instagram de Juan David, ya se encuentra en las ruedas de prensa y hablando con los medios locales sobre su participación en el formato de competencia del canal Mega.

“¡Tenemos nuevo participante confirmado para El Internado Mega y viene desde Colombia! Se trata de Juan David Zapata, un creador de contenido de 27 años que dará que hablar. La experiencia ya acompaña al influencer, pues participó en uno de los formatos más exitosos del último tiempo, La casa de los famosos. La actividad física también es parte de su vida cotidiana, por lo que este aspecto estaría totalmente controlado por la figura ¿Qué pasará cuando ingrese a la cocina extrema?“, escribió el canal en la publicación en la que anunciaban al paisa como nuevo integrante.

Temas Relacionados

Juan David ZapataLa casa de los famosos ColombiaKaren SevillanoEl Internado MegaColomibia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cintia Cossio presenta el rostro de su hijo Lorenzo con un emotivo video en redes sociales: “Mamá de hombres”

La influenciadora reveló a sus seguidores la primera imagen de su bebé, compartiendo un tierno momento con sus dos hijos y dando detalles sobre su recuperación tras el parto por cesárea

Cintia Cossio presenta el rostro

Santiago Abascal, líder de VOX, criticó al gobierno español por los homenajes a Petro en 2023 y prometió revocar “esos honores”

El dirigente de la derecha española cuestionó que el presidente colombiano recibiera medallas y honores en Madrid, mientras en Estados Unidos le fue retirada la visa por sus declaraciones en Nueva York

Santiago Abascal, líder de VOX,

Daniel Quintero salió en defensa de Petro tras retiro de visa estadounidense: “Puede quedarse también con la mía”

El precandidato del Pacto Histórico expresó su apoyo al presidente colombiano luego de la decisión de Estados Unidos de revocar la visa, destacando su orgullo y disposición a renunciar también a su permiso migratorio

Daniel Quintero salió en defensa

María Fernanda Cabal arremetió contra Petro: “Pretender revivir un sentimiento nacionalista contra EE. UU. es peligroso”

El cruce de posturas entre el Gobierno y la oposición reavivó la discusión sobre la autonomía nacional y la influencia extranjera en Colombia

María Fernanda Cabal arremetió contra

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

En el clásico del fútbol profesional colombiano, verdes y azules se ven las caras en el Atanasio Girardot, aún con Nacional sin técnico en propiedad

Nacional vs. Millonarios EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reaparece en

Aida Victoria Merlano reaparece en una fiesta y con comentarios de despecho tras confirmar su separación de Juan David Tejada

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

El desagradable secreto de Andrea Valdiri para obtener energía previo a su pelea con Yina Calderón

Melissa Gate se molestó en alfombra roja de los Premios Juventud al ser cuestionada sobre Altafulla: “La gente ya sabe quién es la ganadora”

Kendrick Lamar se presentará en Bogotá con operativo de seguridad y movilidad para su esperado concierto

Deportes

Compañero de Luis Díaz en

Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich elogió al colombiano tras su buen rendimiento en Bundesliga: “Juega con mucha pasión”

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Así se vivían los clásicos entre Nacional y Millonarios en los años 90: se reveló emotivo e histórico video del ambiente en el Atanasio Girardot

Luis Díaz habló del gol que no le dieron como válido ante Werder Bremen por la Bundesliga: “No lo quería hacer”

Técnico del León, de James Rodríguez, habló sobre su futuro en el club mexicano: “No hay que tomar decisiones en caliente”