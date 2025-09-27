Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, reveló cómo fue su primer encuentro con su joven novia: “Es tremenda niña linda”

Jorge Rausch dejo ver a su nueva novia cuando dejó al descubierto cuando compartió una fotografía en sus redes sociales - crédito @alejandrarosalesdj - @jorge.rausch/Instagram

Hace algunos meses, el chef colombiano Jorge Rausch, conocido por su papel como jurado en el popular programa MasterChef Celebrity, generó revuelo entre sus seguidores al hacer pública su nueva relación sentimental.

Tras el final en 2024 de su matrimonio con la modelo y empresaria Nathalie Monsalve, Rausch optó por compartir gradualmente detalles de su vida amorosa a través de sus redes sociales.

La confirmación oficial de su nuevo romance surgió durante una sesión interactiva de preguntas en Instagram, donde respondió con franqueza sobre su situación sentimental, aclarando que había encontrado de nuevo pareja.

Con su característico sentido del humor, también mencionó que por ahora dejaría de tatuarse, pues los tatuajes de su novia eran más que suficientes.

Alejandra Rosales, la nueva pareja del chef colombiano, ha participado en festivales nacionales e internacionales de música electrónica - crédito @jorge.rausch/ Instagram

Así empezó la relación

Tiempo después, el chef presentó públicamente a su pareja, Alejandra Rosales, al publicar una fotografía de ambos durante una velada en la Lazotea Rooftop en Panamá. El post, acompañado de símbolos como el corazón y la llama, marcó la primera imagen juntos en sus perfiles, aunque desde antes algunos seguidores ya habían notado la cercanía a través de interacciones en redes sociales y apariciones ocasionales en eventos compartidos. Sin embargo, hasta ese momento, la relación no se había mostrado de forma abierta ante el público.

En una reciente entrevista con la revista Vea, Rausch narró el origen del romance y describió el proceso de conquista, destacando que lo que en un principio empezó como un simple mensaje fue evolucionando hacia algo más profundo. Expresó que Alejandra le llamó la atención por su autenticidad y energía distinta, describiéndola como una mujer particularmente especial: “Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de tomar un café, salimos a cenar y después nos vimos otra vez y bueno, aquí vamos”, relató.

El chef, quien ha sido figura mediática tanto por su carrera como por su vida personal, también abordó el hecho de que en reiteradas ocasiones ha salido con mujeres menores que él. Lejos de incomodarle, expresó que para él la edad no representa un factor determinante en una relación, sino que prefiere centrarse en los aspectos de madurez emocional e intelectual.

Rausch resaltó la importancia de dejar que las relaciones y oportunidades surjan sin presión ni búsqueda deliberada - crédito @jorgerausch / IG

Al respecto, amplió: “Ya no es tampoco una niña, se ve mucho más joven, pero es una mujer madura. Yo también ya soy señor y la idea es eso, que sea una relación madura. Yo no le pregunto la edad a las personas antes de salir con ellas, porque la edad es supremamente relativa en la apariencia y en la madurez intelectual y emocional. O sea, ya una persona de 34 o 38 o 42 digamos, la diferencia en eso es muy poca”.

Una nueva etapa para Rausch

Rausch resaltó la importancia de dejar que las relaciones y oportunidades surjan sin presión ni búsqueda deliberada, postura que también ha sostenido en su vida profesional. Como ejemplo, señaló su llegada a MasterChef Celebrity, explicando que su integración al popular reality no fue algo planeado o buscado activamente, sino resultado de circunstancias espontáneas y fluir natural en su carrera.

Este enfoque de dejarse guiar por los encuentros fortuitos y permitir que las cosas se den en su tiempo es un reflejo del modo en que Jorge Rausch entiende y vive tanto su vida privada como su trayectoria profesional. La apertura para compartir episodios íntimos, como el inicio de su relación con Alejandra Rosales, ha logrado conectar aún más con quienes lo siguen, quienes valoran no solo su versatilidad en la cocina, sino la transparencia con la que comunica sus emociones y procesos de cambio.

La nueva relación del chef se presenta así como una etapa basada en la autenticidad, la madurez y el reconocimiento de que ni la edad ni las expectativas externas pueden condicionar el rumbo de los vínculos personales. Como ha sabido consolidar en sus múltiples facetas, Rausch permanece fiel a la idea de que el éxito —ya sea en los fogones o en el amor— responde a la constancia, la naturalidad y la capacidad de dejarse sorprender por la vida.