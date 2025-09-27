Feriados de Colombia en octubre 2025: Día de la Raza y los eventos importantes del mes

Cristóbal Colón desembarcando en América en 1492, marcando el inicio de una era de exploración y colonización. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Septiembre está a punto de terminar y después de un mes completo sin un día festivo en Colombia, llegan las celebraciones de octubre que contarán con al menos un día de descanso obligatorio de acuerdo con el calendario oficial.

En Colombia, los días de asueto están determinados por la Ley 51 de 1983, también llamada Ley Emiliani. Durante estas fechas, tanto trabajadores como estudiantes deben suspender sus actividades. Si una persona labora en alguno de estos días, la legislación exige que reciba un pago superior al habitual.

El empleador que no cumpla con esta obligación puede enfrentar sanciones legales. Los feriados pueden variar cada año, por lo que es fundamental revisar el calendario actualizado.

En octubre de 2025, los colombianos cuentan con días festivos específicos que deben ser respetados según lo estipulado en la normativa nacional.

Cuáles son los días feriados en Octubre

Los días feriados tienen como objetivo impulsa el turismo nacional

El lunes 13 de octubre es el único día feriado contemplado para el décimo mes del año, como parte de las celebraciones del Día de la Raza (12 de octubre). Esta fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y se busca reflexionar sobre la diversidad étnica, la mezcla de los pueblos locales y europeos.

La celebración es reconocida oficialmente como un día importante en la identidad nacional y forma parte del calendario de fechas cívicas en gran parte de América Latina.

Además de este feriado, la República de Colombia cuenta con otras fechas festivas que si bien no cuentan como días de descanso obligatorio, ayudan a reforzar el sentido de identidad y pertenencia al país.

1 de octubre: un día como este pero de 1796 nace el pintor José María Espinosa, prócer de la Independencia de Colombia.

3 de octubre: Día del Odontólogo

Día del Archivista

4 de octubre: Día del Poeta

Día del Bombero

Día del Mesero

Día Mundial de los Animales

12 de octubre: Día del Cronista Deportivo

Día de la Raza

14 de octubre: Día del Tecnólogo

17 de octubre: Aniversario del Estallido de la Guerra de los Mil Días

18 de octubre: Día del Himno Nacional

19 de octubre: Día Mundial del Cáncer de Mama

20 octubre: Día del Chef

Día Mundial de la Salud Mental/Día del Psicólogo

22 de octubre: Día del Trabajador Social

23 de octubre Día del Financiero

25 de octubre: un día como este pero de 1999 se transmite el primer capítulo de Yo Soy Betty, la fea, catalogada como la telenovela más exitosa de todos los tiempos.

Día del Instrumentador Quirúrgico

26 de octubre: un día como este pero de 1880 nace en Popayán el líder indígena Quintín Lame, quien participó en la Guerra de los Mil Días

27 de octubre: Día del Arquitecto

Día del Mensajero

28 de octubre: Día de los Diseñadores de Moda

30 de octubre: Día del Diseñador Gráfico

31 de octubre: Día del Químico

Halloween o Fiesta de los Niños

¿Qué pasa si trabajas en un feriado?

Si trabajas en un día feriados tienes derecho a ganar más que en un día normal

En Colombia, los días festivos están establecidos como días de descanso obligatorio para los trabajadores. Ningún empleador puede exigir la prestación de servicios en estas fechas sin consentimiento previo. Existe la alternativa de que ambas partes acuerden que el empleado trabaje durante un día festivo, pero en este caso la ley exige que se pague un recargo del 75% sobre la remuneración correspondiente al día ordinario.

Esta disposición está contemplada en la Ley Emiliani. En situaciones donde el empleador omite este pago adicional y el trabajador es obligado a laborar en un feriado sin el recargo legal, la persona afectada puede acudir ante las autoridades laborales para presentar una denuncia.

Este marco legal ofrece protección a los derechos del trabajador y establece procedimientos claros para reclamar ante posibles vulneraciones.

La normativa busca prevenir abusos y garantizar condiciones justas en la relación laboral durante fechas festivas.