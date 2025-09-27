Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

El Ejército Nacional atribuye la instalación de la mina al Clan del Golfo y anuncia acciones legales - crédito Ejército Nacional

En la tarde del sábado 27 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional reportó el lamentable fallecimiento de un soldado profesional durante un operativo de seguridad en Chocó.

La víctima fue identificada como Jhon Miranda Ramírez, que participaba en labores de patrullaje en la vereda Marcelina, municipio de Unguía, cuando pisó una mina antipersonal.

El hecho, ocurrido el viernes 26 de septiembre, desencadenó una respuesta inmediata de las autoridades, que organizaron su traslado aéreo de urgencia a Medellín. A pesar de los esfuerzos médicos, el uniformado falleció debido a la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada como Jhon Miranda Ramírez - crédito @COL_Ejército/x

El operativo en el que se produjo el fatal desenlace formaba parte de las tareas rutinarias de control y seguridad en una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales.

Durante el patrullaje, la detonación de la mina antipersonal causó lesiones severas a Miranda Ramírez. Las autoridades atribuyeron la instalación del artefacto explosivo a integrantes del Clan del Golfo, organización señalada por el uso de métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario.

Tras la explosión, el soldado fue evacuado de inmediato en un vuelo de emergencia hacia Medellín. Durante el trayecto, presentó complicaciones severas de salud, lo que obligó a su ingreso directo y urgente en la Clínica de Las Américas. El personal médico realizó procedimientos de reanimación, pero la gravedad de las heridas impidió salvarle la vida.

La Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional expresó sus condolencias por la pérdida de su compañero y reafirmó su compromiso de mantener la presencia militar en la región.

El Ejército rechazó el uso de minas antipersonales y expresó sus condolencias a la familia del soldado caído - crédito Fuerzas Militares

Jhon Miranda Ramírez, oriundo de Currulao, Turbo, era miembro activo del Ejército Nacional y se encontraba desplegado en el Chocó como parte de los esfuerzos institucionales para garantizar la seguridad de la población civil.

“Este Comando lamenta la muerte de nuestro héroe, quien dio su vida por la protección de los pobladores de esta región del país, y envía un saludo de condolencias a sus familiares y amigos”, indicó el comunicado de la institución.

Asimismo, la institución condenó el uso de minas antipersonales y calificó estos hechos como actos criminales que ponen en peligro tanto a los miembros de la Fuerza Pública como a la población civil.

“El Ejército Nacional rechaza con vehemencia estos actos criminales que atentan contra la humanidad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil del sector”, señalaron en su pronunciamiento.

Además del rechazo institucional, el Ejército anunció que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por el uso de estos artefactos explosivos. La unidad militar también informó que continuará con las operaciones en la zona para proteger a los habitantes y prevenir nuevos incidentes.

En el operativo neutralizaron a tres integrantes del Clan del Golfo - crédito Fuerzas Militares

En medio del dolor por la pérdida, la institución extendió sus condolencias a los familiares y allegados de Miranda Ramírez, resaltando su entrega y sacrificio en cumplimiento del deber.

“La Décima Séptima Brigada continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en este sector del departamento de Antioquia, a fin de propender por la seguridad de las comunidades y dar estricto cumplimiento a la misión constitucional”, puntualizó el comunicado.

Cabe recordar que entre las acciones realizadas en Chocó contra ese grupo armado, se destaca la ocurrida el 16 de septiembre, cuando el Ejército Nacional realizó una operación militar denominada Sigilo en zona rural del municipio de Nóvita. En el área se ubicaba un campamento donde se encontraban aproximadamente 30 integrantes del Clan del Golfo, subestructura Jader Benítez Pantoja. Durante el enfrentamiento fueron neutralizados tres presuntos miembros de este grupo armado.

Durante la acción militar se incautaron dos fusiles, un revólver, más de 16 equipos de campaña, material de intendencia y explosivos. Según el Ejército, estos procedimientos afectan la capacidad logística, armamentista y de movilidad de la organización.