Colombia

Presidente de la Corte Constitucional advirtió sobre uso de la democracia para acabarla desde el poder: “La destruyen por dentro para generar caos y luego imponer su dictadura”

Jorge Enrique Ibáñez alertó que líderes autoritarios pueden aprovechar mecanismos democráticos para debilitar instituciones, llama a fortalecer la unidad nacional y resalta el papel del comercio en la estabilidad económica

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El presidente de la Corte
El presidente de la Corte Constitucional advierte sobre el riesgo de autócratas que usan la democracia para socavar las instituciones - crédito @FenalcoNacional/X

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, advirtió sobre el riesgo de que líderes autocráticos utilicen los mecanismos democráticos para acceder al poder y, una vez allí, socaven las instituciones desde dentro.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Comerciantes en Medellín, organizado por Fenalco, el magistrado subrayó que “utilizan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen por dentro para generar caos y luego imponer su dictadura”, una afirmación que generó una respuesta entusiasta entre los asistentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su discurso, el magistrado Ibáñez abordó los desafíos que enfrenta Colombia en el actual contexto, destacando la necesidad de unidad, visión de país y compromiso con la Constitución.

Señaló que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) celebra sus 80 años en un momento que exige responsabilidad institucional, y remarcó que la función del alto tribunal es garantizar la estabilidad del Estado.

Jorge Enrique Ibáñez Najar llama
Jorge Enrique Ibáñez Najar llama a la unidad y al compromiso con la Constitución en el Congreso Nacional de Comerciantes - crédito cortesía Corte Constitucional

El magistrado citó a John Locke para enfatizar la importancia de la legalidad y la previsibilidad en el gobierno.

“Solo es posible gobernar a la sociedad mediante leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no mediante decretos improvisados”, expresó Ibáñez Najar ante el Congreso, lo que provocó prolongados aplausos.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalJorge Enrique Ibáñez NajarFenalcoDemocracia en ColombiaGustavo PetroGobierno NacionalColombia-noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Reclusos de cárcel en Barranquilla hicieron fiesta por amor y amistad: integrantes de Los Costeños participaron en la reunión

Según los propios presos, estas celebraciones ilegales son posibles por los sobornos a los jefes de los patios y a los propios guardianes del Inpec, que permiten el ingreso del alcohol y los celulares

Reclusos de cárcel en Barranquilla

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Alias la Mona o ‘Bececita’ tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir y por ser integrante del grupo criminal que delinque en el departamento de Magdalena

Capturaron a la compañera sentimental

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

La fase semifinal del torneo sudamericano participan Flamengo, Palmeiras, Racing y Liga de Quito, que buscan consagrarse campeón, con la participación de jugadores colombianos

Estos serán los tres colombianos

Estas son algunas alternativas para viajar por Colombia durante la semana de receso escolar

El receso académico de octubre y el puente festivo motivan a los bogotanos a descubrir lugares como San José del Guaviare, La Chorrera, Tatacoa y Guatavita, ideales para turismo responsable y actividades al aire libre

Estas son algunas alternativas para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la desaparición

Nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller en México: habría amenazas de parte de un grupo criminal y el mánager de B King denuncia miedo

Estas son las 5 películas infantiles más populares en Netflix Colombia para ver el fin de semana

Yina Calderón reveló cómo debe ser el hombre que conquiste su corazón y habría descartado a Westcol: “Necesito un polo a tierra”

Hija del exjugador Mario Yepes puso a competir a sus papás en un reto viral: la reacción de su mamá al ver la victoria de su expareja causó furor

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún se fue en contra de la remodelación de El Campín, descartando que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”

Exportero analizó por qué el colombiano Kevin Mier cometió criticado error con el Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España