Presidente de la Corte Constitucional advirtió sobre uso de la democracia para acabarla desde el poder: “La destruyen por dentro para generar caos y luego imponer su dictadura”

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, advirtió sobre el riesgo de que líderes autocráticos utilicen los mecanismos democráticos para acceder al poder y, una vez allí, socaven las instituciones desde dentro.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Comerciantes en Medellín, organizado por Fenalco, el magistrado subrayó que “utilizan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen por dentro para generar caos y luego imponer su dictadura”, una afirmación que generó una respuesta entusiasta entre los asistentes.

En su discurso, el magistrado Ibáñez abordó los desafíos que enfrenta Colombia en el actual contexto, destacando la necesidad de unidad, visión de país y compromiso con la Constitución.

Señaló que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) celebra sus 80 años en un momento que exige responsabilidad institucional, y remarcó que la función del alto tribunal es garantizar la estabilidad del Estado.

El magistrado citó a John Locke para enfatizar la importancia de la legalidad y la previsibilidad en el gobierno.

“Solo es posible gobernar a la sociedad mediante leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no mediante decretos improvisados”, expresó Ibáñez Najar ante el Congreso, lo que provocó prolongados aplausos.