Gustavo Bolívar no va más y se aparta de la consulta del Pacto Histórico: “Primero los principios, la coherencia y la ética”

El escritor, guionista y exsenador Gustavo Bolívar anunció públicamente que no inscribirá su precandidatura presidencial en el Pacto Histórico para la consulta interna del próximo 26 de octubre. Su decisión tomó por sorpresa a buena parte del electorado de izquierda y generó múltiples reacciones dentro de la coalición de Gobierno.

Bolívar explicó los motivos en un extenso pronunciamiento difundido a través de sus redes sociales, en las que sostuvo que su decisión no obedece a cálculos electorales ni a presiones externas, sino a principios personales y éticos. Además, señaló directamente al precandidato Daniel Quintero como la principal razón de su retiro.

“He decidido no inscribirme porque, tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas”, afirmó Bolívar.

