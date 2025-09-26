Colombia

Gustavo Bolívar no va más y se aparta de la consulta del Pacto Histórico: “Primero los principios, la coherencia y la ética”

El exdirector de Prosperidad Social cree que la política de hoy está dominada por intereses personales y contradicciones, por lo que señaló que su decisión pretende ir en contravía de esa realidad y responder a principios firmes

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El exsenador afirmó que su decisión responde a principios éticos y personales. Cuestionó la posibilidad de verse obligado a apoyar una candidatura en la que no cree - crédito @GustavoBolivar/X

El escritor, guionista y exsenador Gustavo Bolívar anunció públicamente que no inscribirá su precandidatura presidencial en el Pacto Histórico para la consulta interna del próximo 26 de octubre. Su decisión tomó por sorpresa a buena parte del electorado de izquierda y generó múltiples reacciones dentro de la coalición de Gobierno.

Bolívar explicó los motivos en un extenso pronunciamiento difundido a través de sus redes sociales, en las que sostuvo que su decisión no obedece a cálculos electorales ni a presiones externas, sino a principios personales y éticos. Además, señaló directamente al precandidato Daniel Quintero como la principal razón de su retiro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“He decidido no inscribirme porque, tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas”, afirmó Bolívar.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo BolívarPacto HistóricoDaniel QuinteroPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaCNECoalición de GobiernoGustavo PetroElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Estas son las mejores películas

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Las series favoritas del público

Resultados del Super Astro Sol de este 26 de septiembre de 2025

Como todos los viernes, la lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Super Astro Sol

La energía en la costa Caribe podría subir drásticamente en 2026 por la caída de contratos de Air-e

La empresa perderá la mayoría de los contratos que hoy respaldan su operación. Expertos advierten que el impacto se traduciría en alzas fuertes en las tarifas para hogares y empresas de Atlántico, La Guajira y Magdalena

La energía en la costa

Sanitas le ganó pulso jurídico a Petro: el presidente deberá retractarse por fuertes acusaciones contra el dueño de la EPS

Durante una alocución presidencial, Gustavo Petro calificó al empresario español de “criminal” y afirmó que “debe irse” del país

Sanitas le ganó pulso jurídico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Juan David Tejada confirmó su

Juan David Tejada confirmó su separación de Aida Victoria Merlano: “Siempre estaré para mi hijo”

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Así reaccionó Abelardo de la Espriella a la broma que le hizo un reguetonero: se volvió viral en redes sociales

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Deportes

Atlético Nacional despide a Sherman

Atlético Nacional despide a Sherman Cárdenas, uno de sus campeones en la Copa Libertadores: “Terminamos nuestra carrera”

Lesión de figura de River Plate confirma miedo de James Rodríguez y Neymar de jugar en canchas sintéticas

Bayern Múnich goleó al Werder Bremen por 4-0 en la Bundesliga: Luis Díaz aportó gol y asistencia

Video: Luis Díaz, con la rodilla, abrió la victoria del Bayern Múnich en la Bundesliga

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo