Colombia

El Ministerio de Educación investiga el título profesional de Juliana Guerrero: ministro Rojas afirmó que habrá visita de inspección

La investigación sobre la Fundación San José revela desafíos persistentes en la supervisión de la educación superior y la rendición de cuentas en la administración pública

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

La designación de Juliana Guerrero
La designación de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes desató dudas sobre la autenticidad de su grado profesional, tras revelarse que no hay registros oficiales de cumplimiento de requisitos académicos - crédito Heiner Gaitán/Facebook

El Ministerio de Educación de Colombia inició una inspección a la Fundación San José tras la polémica por el título profesional de Juliana Guerrero, nominada al Viceministerio de las Juventudes.

La validez de su grado ha sido cuestionada, ya que no existen registros de que haya cumplido con los requisitos legales exigidos para obtenerlo, según informó El Tiempo.

La controversia surgió cuando la designación de Guerrero como viceministra expuso que, al parecer, no contaba con un título profesional válido.

Entre los hechos que alimentan las dudas se encuentra la ausencia de evidencia de que haya presentado las pruebas Saber Pro o TyT, además de que su nombre no figura como estudiante ni como egresada de la Fundación San José en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).

El Ministerio de Educación inició
El Ministerio de Educación inició una inspección a la Fundación San José luego de que surgieran cuestionamientos sobre la legalidad del título profesional otorgado a Juliana Guerrero, actual viceministra de las Juventudes - crédito Diego Cuevas

Esta situación ha generado inquietud sobre la transparencia en la administración pública y la confianza en las instituciones educativas, de acuerdo con la información recopilada por El Tiempo.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó en una entrevista con la periodista María Jimena Duzán que el Ministerio se enteró del posible error en la expedición del título de Guerrero a través de los medios de comunicación.

Por medios de comunicación nos enteramos primero que había habido un error en la universidad. Cuando digo error, no son mis palabras, sino que así lo dijo el representante legal de la Fundación de San José”, relató Rojas, según recogió El Tiempo.

El ministro subrayó que, más allá de un simple error, la omisión de los requisitos para el grado constituye una falta, ya que la presentación de las pruebas de Estado es obligatoria para la obtención del título profesional.

En respuesta a la situación, el Ministerio de Educación ha iniciado acciones formales, incluyendo la denuncia ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los requisitos de las pruebas Saber Pro y TyT.

La ausencia de pruebas y
La ausencia de pruebas y registros académicos en el caso de Juliana Guerrero ha generado inquietud sobre la transparencia en la expedición de títulos y la confianza en las instituciones educativas en Colombia - crédito SAE

Rojas también aclaró que, aunque el Ministerio recibió solicitudes para verificar si Guerrero estaba registrada en el Snies, la responsabilidad de reportar esa información recae en las instituciones educativas, no en la cartera ministerial.

Por su parte, la Fundación San José, a través de su representante legal Francisco Pareja, reconoció la posibilidad de un error administrativo.

Somos humanos, entre tanta gente pudo haber un error. Es posible que se nos haya pasado”, admitió Pareja en declaraciones citadas por el medio mencionado.

La institución ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo ocurrido con los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT. Pareja indicó que, de confirmarse irregularidades, el título otorgado a Guerrero sería retirado hasta que se cumplan todos los requisitos legales.

En cuanto a la trayectoria académica de la funcionaria, Guerrero relató en una entrevista con Blu Radio que se trasladó a Bogotá para continuar sus estudios y formarse como contadora en un programa técnico del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Posteriormente, obtuvo su grado profesional en la Fundación San José mediante un proceso de homologación de estudios, el 19 de julio pasado.

El representante legal de la
El representante legal de la Fundación San José expone los pasos a seguir para regularizar la situación de la viceministra. Su postura enfatiza la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos - crédito Colprensa

El caso ha puesto en el centro del debate los procedimientos para la expedición de títulos profesionales en Colombia y el papel del Icfes como garante de los requisitos de las pruebas de Estado. El ministro Rojas insistió en que las cifras y registros de estudiantes corresponden a las instituciones de educación superior, y que la Fundación San José deberá explicar por qué Guerrero no aparece en el Snies.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fundación San José ha señalado que, si Guerrero presenta las Pruebas Saber en la fecha prevista, podrá recibir su título profesional una vez cumpla con todos los requisitos legales, según reiteró Pareja en declaraciones recogidas por El Tiempo.

