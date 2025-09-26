Colombia

Ex pareja de Johana Rojas fue declarado culpable de abuso y agresión física: la diseñadora colombina publicó emotivo video en redes

“Tuve que escuchar una y otra vez cómo me invalidaban como mujer”, aseguró en un video que compartió la diseñadora en redes, y en la que se mostró “con mucha felicidad” al ver que la “la justicia se demora, pero llega”

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

crédito @johanarojasr/IG
crédito @johanarojasr/IG

La justicia declaró culpable en primera instancia a Tomás Velasco, expareja de Johana Rojas, diseñadora colombiana y fundadora de la marca ‘Ocre & Arco’, por acceso carnal violento agravado y agresión física, hechos que ocurrieron cuatro años atrás.

En 2021 Rojas publicó un video en redes sociales en el que mostró lesiones en el rostro y relató las agresiones que le dejó la relación con su exnovio, y que había terminado dos años antes (2019).

Según relató la víctima, su expareja no aceptó el fin de la relación y respondió con violencia física.

Por medio de otra publicación en redes la diseñadora difundió un nuevo video donde confirmó la sentencia judicial.

“Hoy después de cuatro años, cuatro años donde me dejaron un estrés postraumático que me hizo volver a terapia, porque las heridas ya no están físicas, siguen muy adentro acá en mi corazón... con mucha felicidad puedo decir que mi agresor, Tomás Velasco, fue declarado culpable en primera instancia por acceso carnal violento, agravado el 19 de septiembre de este año... lloro de felicidad porque la justicia por fin llegó”, expresó en un video que compartió en su perfil de Instagram (@johanarojasr) la noche del jueves 25 de septiembre de 2025.

crédito @johanarojasr/IG
crédito @johanarojasr/IG

Rojas mencionó que “durante este tiempo, muchas personas cercanas a ella la tildaron de mentirosa, de exagerada, de payasa”.

Además, ella detalló que en el juicio oral debió escuchar “muchas mentiras” de parte del acusado, así como la defensa que recibió de personas consideradas antes como amigas. Indicó también que tuvo que restringir su actividad en redes sociales debido a que su información era revisada para el proceso judicial.

“He tenido que escuchar la misoginia en hombres que odiaban que una mujer, y una mujer discapacitada, hubiera decidido hablar porque había sido víctima de una violación y de una agresión física”, expresó la diseñadora en el video.

crédito @johanarojasr/IG

Según Rojas, contar con el apoyo de su familia y entorno más cercano fue clave para atravesar estos años. “Nos demoramos cuatro años superdifíciles donde mi papá, mi novio, mi familia, mis amigos, todos los que se quedaron, (...) jamás dudaron de mí y me apoyaron siempre”.

La diseñadora agregó que siente temor por posibles represalias, pero decidió compartir la noticia “a todas las mujeres que no se han atrevido a hablar por miedo” y a quienes no creen en la justicia.

“La justicia se demora pero llega. Ahora, a seguir este camino que ya ganamos en primera instancia”, cerró en su video Rojas.

La denuncia que hizo la diseñadora colombiana Johana Rojas en redes sociales

El día que compartió a través de redes lo ocurrido dejó este mensaje: “Este es el video que sin duda más me ha costado hacer en mi vida, pero lo hago porque es importante darle visibilidad a este tipo de situaciones”, inició Rojas.

Luego explicó: “El maltrato físico y el abuso son formas de agresión que siempre siempre se tienen que denunciar. Uno nunca piensa que esto le puede suceder, pero tristemente, el pasado domingo tuve uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando por decir NO, tuve una agresión física por parte de mi ex pareja, con la cual terminé hace 2 años”.

crédito @johanarojasr/IG
crédito @johanarojasr/IG

“Hoy vengo a decirles que NO SIEMPRE ES NO. Y que la culpa nunca nunca es de la víctima, métanse eso en la cabeza, por más miedo y vergüenza que sientan, que es normal, yo también lo sentí, la CULPA siempre será del agresor, SIEMPRE”, resaltó en el video la diseñadora.

Al final explicó: “Hoy esta persona, tiene orden de captura y las autoridades no han podido dar con él, si alguien lo ve por favor llamar a la policía, su nombre es Tomas Velasco”.

“Cuento con la suerte de salir con vida y la fortaleza de compartir esto tan difícil. Gracias a mi red de apoyo: mi familia y mis amigos por estar desde el minuto cero acompañándome y apoyándome. Cuando tuve dudas de mi valor como mujer los tuve a ellos diciéndome que NO ES NO y que nunca la culpa es de la víctima”, concluyó Rojas.

