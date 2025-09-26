Creador de contenido se infiltró en reconocida zona moteles en el sur de Bogota: “Establecimientos de fornicación ilegal y adulterio pagano”

El influenciador grabó comentarios irónicos y escenas explícitas mientras exploraba instalaciones y objetos hallados en uno de los establecimientos - crédito habichuela_v/Instagram

El creador de contenido Danilo Zuluaga, conocido por videos sobre situaciones cotidianas narradas a modo de documental, con voz de investigador similar de History Channel, realizó una documentación en una reconocida zona de moteles del sur de Bogotá y compartió la experiencia en un video.

El video editado además del tono cercano al mencionado canal norteamericano, usa un logotipo similar, pero cambia el nombre a Habichuela History.

Según se observa en la grabación, cuya narración imita el estilo de traducción al español latino que se usa en este formato de videos, el influencer ingresó a uno de los establecimientos y describió todo lo que vio, incluso, los hallazgos poco habituales en este tipo de lugares.

El influencer se refirió a los sitios como “establecimientos de fornicación ilegal y adulterio pagano”, según se registra en el video,

“Revelaremos la oscura realidad. Disculpa, estamos buscando una habitación para fornicar, ¿sabes a qué me refiero?”, dijo Zuluaga al ser recibido por el personal del motel, que le indicó cómo acceder a una de las habitaciones.

Durante el recorrido, el creador de contenido destacó la decoración y dijo: “Tenemos arte del renacimiento sobre las paredes de este lugar. Es bastante elegante para venir a fornicar. Parece una galería invaluable”.

Las imágenes incluyeron comentarios sobre la actividad sexual en el establecimiento:.

“Este es el sitio donde los nativos realizan sus actividades infieles. Debemos usar protección. No queremos contagiarnos de alguna enfermedad, agregó, mientras introdujo sus manos en unos guantes.

En el registro audiovisual, el influencer también expuso hallazgos dentro de la habitación. “Vamos a ver qué hay debajo de esta cobija. Oh, mira, un agujero sobre la sábana. Mira esto. Tenemos aquí manchas de alguna sustancia desconocida. Podría ser alguna clase de lubricante”, describió.

Y siguió: “Amigo, eso parece esperma de macho. ¿Esperma? Tenemos aquí la evidencia de un intento de embarazo fallido. La esperma debe ir adentro de una hembra, ah, no por fuera”.

El video continuó con observaciones de objetos personales olvidados por visitantes anteriores.

El creador de contenido detalló los "asquerosos" hallazgos en el motel - crédito @hbichuela_v/Instagram

“Hemos hallado ADN de una nativa. Es el rastro de una nativa colombiana real. Puedes notar que no es mío, pues estoy calvo y no tengo cabello así de largo. Oh, qué asco. Oh, diablos, ¿qué es esto?”

La pieza documental difundida por el influenciador generó comentarios y reacciones diversas entre los usuarios, que señalaron el tono sarcástico y la exposición directa de detalles habituales, pero no tan conocidos, sobre el funcionamiento de los moteles en el sur de Bogotá.

El influenciador recreó los trancones de Bogotá y parodió la vida diaria de los conductores

El creador de contenido colombiano Danilo Zuluaga también captó la atención en plataformas digitales por sus videos que retrataron, con humor y en formato de documental, las situaciones cotidianas y problemáticas de la vida en la capital del país.

En su producción más reciente, Zuluaga abordó el fenómeno de los trancones en Bogotá, y también imitó la narrativa de investigaciones audiovisuales de canales como History Channel, pero con el nombre de Habichuela History.

El creador renovó tanto el nombre como el logo de su espacio digital. Su propuesta consistió en narrar, desde una locución en inglés con doblaje al español, las jornadas diarias de quienes se enfrentan a la congestión vehicular en Bogotá.

Danilo Zuluaga actúa como presentador y experto en sus videos de humor - crédito habichuela_v/Instagram

“Los trancones de Bogotá. Lo que tenemos aquí es uno de los trancones más violentos del mundo entero. Las personas aquí pueden durar hasta setenta y dos horas atrapadas, sin comida y sin ningún tipo de ayuda de la ONU. Estas personas están sufriendo. Mira sus caras tristes... Es tan deprimente. Estos son los trancones de todos los días a toda hora, en todas partes, en Bogotá”, relató Zuluaga en el video publicado en Instagram.

El creador utilizó imágenes reales del tráfico capitalino y agregó comentarios sarcásticos que parodiaron la gravedad de un documental. Entre sus expresiones destacó: “¿Cómo pueden estas personas vivir así todos los días? El Pentágono de Bossa y el gobierno de los Estados Unidos ha optado por construir un metro elevado en la ciudad para salvar a estas personas. El metro de Bogotá. Decidí continuar con mi investigación. Estas son las primeras estructuras. Pero esto no es suficiente. Las personas podrían seguir atrapadas en los trancones. Así es, hermano. Los trancones son una basura”.