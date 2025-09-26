Cabal reaccionó a elogio de Diosdado Cabello a Petro: “Que un narcotraficante lo respalde deja en evidencia las amistades y complicidades que lo rodean”

María Fernanda Cabal envió duro mensaje a Diosdado Cabello y a Petro - crédito Colprensa/Reuters

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nueva York, Estados Unidos, provocaron una intensa controversia en Colombia, especialmente por su postura respecto a la situación en Venezuela.

En su intervención, el mandatario colombiano abordó los temas del Tren de Aragua y los bloqueos impuestos por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. Diversos sectores del país lo cuestionaron por defender al líder venezolano.

La reacción del régimen venezolano no tardó en llegar. Diosdado Cabello, ministro del Interior y considerado el número dos del régimen de Maduro, dedicó elogios a Petro durante su programa Con el mazo dando.

Cabello afirmó: “Estamos en época de ONU y ese es un escenario que debería ser como una tribuna estelar”, y posteriormente expresó de manera directa su respaldo al presidente colombiano.

Diosdado Cabello alabó el discurso de Petro en la ONU - crédito @MariaFdaCabal/X

“Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, su claridad y su firmeza, porque habló por los pueblos libres”, manifestó Cabello, lo que provocó aplausos entre los asistentes.

En contraste con su apoyo a Petro, Cabello criticó los discursos de otros líderes presentes en la ONU, a quienes acusó de buscar únicamente “enaltecer al imperialismo que hay en la nación norteamericana” y de declarar la “guerra a todo mundo”. Además, cuestionó la autoridad moral de Estados Unidos para dar “lecciones” a otros países mientras persisten problemas internos como el consumo de drogas.

La precandidata presidencial rechazó los elogios de Diosdado Cabello a los ataques del jefe de Estado colombiano contra Estados - crédito @MariaFdaCabal/X

En reacción a la férrea defensa del ministro del Interior de la dictadura chavista liderada por Nicolás Maduro, María Fernanda Cabal, precandidata presidencial por el Centro Democrático, sostuvo que el respaldo del vecino país deja en claro los vínculos con criminales buscados a nivel internacional.

Según sus consideraciones, el presidente Petro solo encontró apoyo en un grupo narcotraficante, más no en países y gobiernos elegidos bajo los principios de la democracia.

“El criminal Diosdado Cabello pasó de llamar “guabinoso” a Petro, a felicitarlo y pedir aplausos para él. Que un narcotraficante lo respalde deja en evidencia el tipo de amistades y complicidades que lo rodean”, escribió en su cuenta de X.

Críticas al discurso de Petro en la ONU

Alejandro Gaviria, precandidato presidencial, criticó abiertamente la actitud y el discurso de Petro en la ONU, señalando que “el presidente Petro no habló como un jefe de Estado”.

La reacción de Alejandro Gaviria al discurso de Gustavo Petro - crédito @agaviriau/X

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el exministro de Educación y de la cartera de Salud, subrayó la elección del atuendo del mandatario, quien optó por una guayabera en lugar del tradicional traje formal que suelen portar los jefes de Estado y diplomáticos en este tipo de escenarios. El exministro remarcó: “Ni siquiera llevaba la bandera de Colombia en su camisa”, cuestionando así el simbolismo y la representación nacional en un foro internacional de alto nivel.

En su análisis, Gaviria fue más allá de la crítica estética y apuntó a la motivación política de Petro. Según el exministro, a Petro “la presidencia solo le interesa como pódium, como plataforma para repetir su discurso apocalíptico, denunciar la codicia universal y lanzar un llamado insulso a una revolución global”.

El precandidato dijo que Petro protagonizó un “espectáculo lamentable” en la ONU - crédito @sergio_fajardo/X

Bajo la misma línea, el precandidato presidencial Sergio Fajardo calificó el discurso de Petro como “lamentable”, ya que, a su juicio, se dejó llevar por las ambiciones personales y no tuvo en cuenta las consecuencias que pueden causar al país.

“El espectáculo del presidente Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue, de nuevo, lamentable. Atrapado en sus demonios y delirios personales, en lugar de actuar racionalmente en función de los intereses del país, el presidente reiteró su infantil enfrentamiento con Trump. Petro hace rato dejó de gobernar y se dedicó a hacer campaña electoral, fiel a su filosofía del todo vale. El caos crece día a día, él se irá y la cuenta la pagaremos todos. Y lo que falta...”, posteó Fajardo.