Becas completas para maestrías virtuales en España con ICETEX y VIU: requisitos y fechas clave

| crédito Colprensa

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció una nueva oportunidad para profesionales del país interesados en continuar su formación académica fuera de Colombia.

En esta ocasión, se trata de becas del 100% para cursar maestrías virtuales en España a través de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), una institución que hace parte del Grupo Planeta Formación y que desarrolla programas en modalidad completamente online desde 2008.

Maestrías virtuales

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información difundida por W Radio, estas becas se enmarcan en la alianza establecida entre el ICETEX y la VIU, universidad que actualmente dispone de más de 130 programas de estudio en siete campos del conocimiento. La institución ofrece posgrados en Artes y Humanidades, Educación, Ciencias de la Salud, Empresa, Ciencia y Tecnología, Comunicación y Derecho.

Según la convocatoria, “la VIU ofrece más de 130 programas académicos en siete áreas del conocimiento, incluyendo Artes y Humanidades, Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Educación, Empresa, Comunicación y Derecho”.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos que residan en el territorio nacional y que ya cuenten con un título universitario. El ICETEX especificó en su portal oficial que los candidatos deben ser “profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia, que acrediten experiencia en áreas afines a los programas de maestría ofrecidos por la Universidad Internacional de Valencia (VIU)”.

En cuanto a las condiciones de postulación, se destacan varios criterios. La edad de los interesados debe estar entre los 21 y los 65 años al momento del cierre de la inscripción. En lo académico, es necesario haber culminado estudios de pregrado en una institución reconocida por el sistema educativo colombiano. Los aspirantes deben contar con el título profesional respectivo, el cual debe estar debidamente registrado o, en caso de ser extranjero, convalidado por el Ministerio de Educación Nacional.

Uno de los requisitos centrales es el promedio académico mínimo, establecido en 4,2 sobre 5,0. Además, los participantes deben acreditar al menos dos años de experiencia laboral desde la fecha de expedición del título universitario, siempre en áreas relacionadas con el posgrado que deseen cursar.

Otro aspecto fundamental es la admisión definitiva por parte de la VIU. Los postulantes deben contar con carta de aceptación oficial a uno de los programas ofertados para el periodo académico 2025-2. El ICETEX también precisó que quienes tengan obligaciones financieras vigentes con la entidad o con fondos en administración no podrán estar en mora al momento de la postulación.

En relación con la preferencia en el proceso, la convocatoria señala que “se dará preferencia a quienes cuenten con trayectoria profesional en el campo del programa a cursar o que se desempeñen en entidades públicas o privadas”, de acuerdo con lo informado por W Radio.

El cronograma oficial indica que la convocatoria abrió el 7 de septiembre de 2025 y cerrará el 26 de septiembre a las 5:00 de la tarde. La comisión nacional de becas se llevará a cabo el 8 de octubre de este mismo año. El inicio de los programas está previsto para octubre de 2025 y su finalización en octubre de 2026, con una duración total de 12 meses.

La oferta de maestrías en la Universidad Internacional de Valencia se desarrolla íntegramente en idioma español, lo que facilita la adaptación de los estudiantes colombianos. Al concluir, los beneficiarios recibirán un título oficial expedido por la institución europea.

Becas universitarias - Universidad Internacional de Valencia- crédito VIU

La iniciativa busca facilitar el acceso a educación de posgrado en áreas de gran relevancia, mediante un esquema completamente virtual que permite a los estudiantes colombianos avanzar en su formación sin necesidad de desplazarse a otro país.

En esta convocatoria, el ICETEX reitera su compromiso de apoyar a los profesionales que buscan complementar sus estudios superiores y ampliar su perfil académico en universidades internacionales. Con la modalidad virtual, los seleccionados tendrán la posibilidad de integrar sus actividades académicas con sus responsabilidades laborales y personales en Colombia.

El programa forma parte de la estrategia de internacionalización de la educación impulsada por el ICETEX, que habitualmente gestiona convenios con distintas instituciones alrededor del mundo para facilitar becas, créditos y apoyos a estudiantes colombianos.

Los interesados en conocer más detalles sobre los programas disponibles, así como los documentos que deben presentar en el proceso de aplicación, pueden acceder al portal oficial del ICETEX, donde se encuentra la convocatoria publicada con la totalidad de la información.