Colombia

Militares y una civil no aceptaron cargos luego de ser capturados por haber infiltrado en reuniones de seguridad nacional

Las operaciones realizadas en Bogotá por equipos de contrainteligencia, en alianza con la Fiscalía General, permitieron la detención de cuatro personas vinculadas a una investigación

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
La Fiscalía y los equipos
La Fiscalía y los equipos de inteligencia siguen analizando si los datos obtenidos llegaron a manos externas y si existen intereses políticos subyacentes en la infiltración - crédito Fiscalía

El mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández. acusado de infiltrarse en unidades militares para extraer información confidencial y del presidente Gustavo Petro, hicieron presencia en la diligencia de imputación de cargos, los cuales no aceptaron, tal como informó la Fiscalía General de la Nación.

Por su presunta participación en un entramado ilegal de infiltración y obtención de información de seguridad nacional en Bogotá y Cundinamarca estas personas fueron capturadas en una diligencia en la localidad de Puente Aranda el 19 de septiembnre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado del ente investigativo, la investigación estuvo a cargo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y permitió detectar un esquema ilícito que habría accedido a operaciones contra estructuras delincuenciales y a esquemas de protección, así como a información reservada.

Los tres señalados fueron capturados en procedimientos realizados en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en la capital del país, con apoyo de la Policía Nacional. La Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

Fiscalía - crédito Fiscalía
Fiscalía - crédito Fiscalía

De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, quien se desempeñaba como comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

La investigación señala que Salgado Fernández se habría hecho pasar por capitán, asumiendo funciones exclusivas de oficiales, participando en reuniones interinstitucionales y accediendo a información clasificada, incluyendo datos sobre investigaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

En el caso del sargento segundo Padilla Villanueva, los elementos probatorios indican que habría facilitado la entrada de la particular a las instalaciones militares, permitiéndole interactuar con la tropa y participar en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.

A ellos se suma Luisa
A ellos se suma Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien habría utilizado documentos y credenciales apócrifas para presentarse como integrante del cuerpo policial bajo el alias de “Stephanie” - crédito Fiscalía

Además, se le atribuye la entrega de información sobre movimientos de la unidad y logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones, lo que permitió a la civil acceder a detalles estratégicos sin cumplir los protocolos de seguridad ni contar con autorización.

La Fiscalía indicó que, como resultado de estas acciones, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia quedaron en manos de una persona ajena a la institución. Parte de este material fue utilizado para solicitar y ejecutar diligencias judiciales, induciendo en error a fiscales y jueces al presentar reportes como si provinieran de fuentes legales y verificadas.

Declaraciones sobre la Investigación

Nelson Andrés Escobar, Director Especializado Contra Las Organizaciones Criminales - crédito Fiscalía General de la Nación

Nelson Andrés Escobar, director especializado contra las Organizaciones Criminales, entregó las declaraciones oficiales del caso a los medios de comunicación.

En su pronunciamiento afirmó que esas personas integraban uno de los círculos de seguridad del presidente Gustavo Petro: “Ellos pertenecen al tercer anillo de seguridad, su responsabilidad estaba en custodiar el tercer anillo de seguridad del presidente y la vicepresidenta. Dentro de las averiguaciones, hemos logrado constatar que ellos accedían a información privilegiada de inteligencia, pero, respecto a situaciones, de carácter de orden público y exteriores a ese anillo de seguridad”.

Temas Relacionados

Policásio CapturadosNo aceptar cargosInfiltraciónInformación del GobiernoGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó que la seguridad de Petro nunca estuvo en riesgo tras infiltración en unidad élite de Presidencia

El ministro Pedro Sánchez destacó que la detección oportuna de la situación demuestra el buen funcionamiento de contrainteligencia y de inteligencia de la fuerza pública

Ministro de Defensa confirmó que

La Procuraduría abrió investigación a dos oficiales del Ejército por presunta infiltración de una civil en asuntos del Gobierno

El proceso disciplinario involucra a miembros del Batallón Guardia Presidencial y busca esclarecer cómo una persona ajena logró acceder a espacios restringidos y participar en actividades internas de la institución

La Procuraduría abrió investigación a

Por condena de expresidente francés Gustavo Bolívar cuestionó “¿Único país del mundo donde los presidentes que cometen delitos no van a la cárcel?”

El precandidato reaccionó al castigo impuesto al expresidente francés, con la sugerencia que en Colombia los exjefes de Estado no enfrentan consecuencias similares por delitos

Por condena de expresidente francés

Olmedo López se reafirmó en sus denuncias contra senador Julio Elías Chagüi: salpicó en su testimonio al exministro Luis Fernando Velasco

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) compareció ante la Corte Suprema de Justicia, en pro de entregar su testimonio contra el congresista del partido de la U y, del mismo modo, involucrar al exmiembro del gabinete del presidente Gustavo Petro

Olmedo López se reafirmó en

Durante de un operativo, motociclista agredió a un agente de tránsito en Turbo, Antioquia: decidió tirarse a un caño

Un policía de tránsito resultó herido luego de ser agredido con arma blanca por un delincuente durante un control vehicular sobre las vías principales del municipio antioqueño

Durante de un operativo, motociclista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Conrado Osorio, actor de ‘La

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia en medio de su lucha contra el cáncer

Don Omar anuncia su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida: esto es lo que se sabe

Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

La familia de B King recibe el cuerpo del cantante colombiano tras su trágica muerte en México y lo que se sabe que pasará con Regio Clownn

Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

Deportes

Dayro Moreno desconcertado por la

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

Estudiantes vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Selección Colombia confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026: el primero será en noviembre

Entrenador de Independiente del Valle se refirió a la “celebración antes de tiempo” del Once Caldas: “Nosotros hemos estado más serios”

Jugadores de Independiente del Valle se habrían peleado en el hotel de concentración tras eliminar a Once Caldas de la Copa Sudamericana