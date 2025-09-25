Militares y una civil no aceptaron cargos luego de ser capturados por haber infiltrado en reuniones de seguridad nacional

La Fiscalía y los equipos de inteligencia siguen analizando si los datos obtenidos llegaron a manos externas y si existen intereses políticos subyacentes en la infiltración - crédito Fiscalía

El mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández. acusado de infiltrarse en unidades militares para extraer información confidencial y del presidente Gustavo Petro, hicieron presencia en la diligencia de imputación de cargos, los cuales no aceptaron, tal como informó la Fiscalía General de la Nación.

Por su presunta participación en un entramado ilegal de infiltración y obtención de información de seguridad nacional en Bogotá y Cundinamarca estas personas fueron capturadas en una diligencia en la localidad de Puente Aranda el 19 de septiembnre de 2025.

Según el comunicado del ente investigativo, la investigación estuvo a cargo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y permitió detectar un esquema ilícito que habría accedido a operaciones contra estructuras delincuenciales y a esquemas de protección, así como a información reservada.

Los tres señalados fueron capturados en procedimientos realizados en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en la capital del país, con apoyo de la Policía Nacional. La Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

Fiscalía - crédito Fiscalía

De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, quien se desempeñaba como comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

La investigación señala que Salgado Fernández se habría hecho pasar por capitán, asumiendo funciones exclusivas de oficiales, participando en reuniones interinstitucionales y accediendo a información clasificada, incluyendo datos sobre investigaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

En el caso del sargento segundo Padilla Villanueva, los elementos probatorios indican que habría facilitado la entrada de la particular a las instalaciones militares, permitiéndole interactuar con la tropa y participar en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.

A ellos se suma Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien habría utilizado documentos y credenciales apócrifas para presentarse como integrante del cuerpo policial bajo el alias de “Stephanie” - crédito Fiscalía

Además, se le atribuye la entrega de información sobre movimientos de la unidad y logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones, lo que permitió a la civil acceder a detalles estratégicos sin cumplir los protocolos de seguridad ni contar con autorización.

La Fiscalía indicó que, como resultado de estas acciones, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia quedaron en manos de una persona ajena a la institución. Parte de este material fue utilizado para solicitar y ejecutar diligencias judiciales, induciendo en error a fiscales y jueces al presentar reportes como si provinieran de fuentes legales y verificadas.

Declaraciones sobre la Investigación

Nelson Andrés Escobar, Director Especializado Contra Las Organizaciones Criminales - crédito Fiscalía General de la Nación

Nelson Andrés Escobar, director especializado contra las Organizaciones Criminales, entregó las declaraciones oficiales del caso a los medios de comunicación.

En su pronunciamiento afirmó que esas personas integraban uno de los círculos de seguridad del presidente Gustavo Petro: “Ellos pertenecen al tercer anillo de seguridad, su responsabilidad estaba en custodiar el tercer anillo de seguridad del presidente y la vicepresidenta. Dentro de las averiguaciones, hemos logrado constatar que ellos accedían a información privilegiada de inteligencia, pero, respecto a situaciones, de carácter de orden público y exteriores a ese anillo de seguridad”.