En medio de la celebración de cumpleaños su padrastro lo asesinó en Paraguay: el detenido, un colombiano, posó con la camiseta del Junior de Barranquilla

El detenido fue identificado como Rafael Enrique Espinel Niebles, de 35 años - crédito red social Facebook

Un ciudadano colombiano residente en la Chacarita mató a su hijastro de 19 años, luego de que, según información preliminar, el hoy detenido intentó dispararle primero, pero al final usó un arma cortopunzante para lograr su cometido en Asunción, Paraguay.

La víctima fue identificada como Fabricio Nicolás González González, y celebraba su fiesta de cumpleaños en una de las viviendas del barrio Ricardo Brugada (como también se conoce la Chacarita).

Según datos recabados, y segundos antes del desenlace fatal, Rafael Enrique Espinel Niebles (como se identificó el hoy capturado ante las autoridades en Paraguay) intentó atacar a su padrastro con dos disparos, pero el revólver no funcionó, señaló

Tras el incidente, el colombiano identificado como Rafael buscó un cuchillo y advirtió al joven.

Minutos después, Rafael localizó a su hijastro consumiendo bebidas alcohólicas en una bodega del barrio. Saludó a las personas presentes y, cuando intentó saludar a su hijastro, este lo ignoró.

Fue en ese momento cuando Espinel Nivieles aprovechó el momento para atacarlo con el arma blanca en el cuello, provocando su muerte.

Vecinos dieron aviso a la policía, que intervino en la escena y detuvo a Rafael, quien fue trasladado a la comisaría vestido con una camiseta del Junior de Barranquilla, uno de los equipos más tradiciones del fútbol profesional colombiano.

Durante el operativo se reportaron disparos.

De acuerdo con testimonios, la madre del joven también fue arrestada, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Se conocía previamente el conflicto entre ella, su hijo y la pareja identificada con el alias de el Colombiano.