Colombia

Científicos revelan el secreto del sabor del chocolate con cacaos colombianos: un docente colombiano encabezó la investigación

Andrés González, profesor de la Universidad de los Andes, lideró el proyecto académico, que fue publicado en la prestigiosa publicación Nature Microbiology

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
La investigación permitió evidenciar unos
La investigación permitió evidenciar unos microbios responsables del sabor del chocolate - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El sabor del chocolate es un verdadero enigma que durante mucho tiempo ha sido atribuido al azar inherente a la fermentación del cacao.

Sin embargo, las dudas parecen disiparse con una investigación que está conquistando el interés de la microbiología.

El proyecto académico internacional fue liderado, entre otros, por el profesor Andrés González de la Universidad de los Andes y publicada en Nature Microbiology.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el estudio, el docente universitario logró identificar, con una precisión inédita, los microbios responsables de los perfiles de sabor característicos que distinguen a los chocolates de alta calidad, hecho que abre la puerta a una verdadera revolución en la producción de chocolates, especialmente los de más alta calidad o prémium.

Resulta que la investigación permitió conocer que la fermentación del cacao, etapa crítica para transformar unas semillas naturalmente amargas en el popular manjar, tiene un resultado que depende completamente de los microbios ambientales de cada finca, de manera que se generan grandes variaciones entre cosechas e incluso entre regiones: un grano podía convertirse en un chocolate de notas frutales y suaves, o bien en un producto plano e insípido, hecho que ocasionaba inconsistencias en la calidad y, con frecuencia, pérdidas económicas para los productores.

El abstracto del proyecto indica de manera concluyente que “la fermentación del grano de cacao (Theobroma cacao) es un proceso espontáneo que implica interacciones entre factores abióticos y bióticos que contribuyen a los sabores finales del chocolate".

Incluso, se agregó que “comprender estas interacciones subyacentes podría permitir que los perfiles de sabor deseados se reproduzcan en condiciones controladas”.

Los detalles del trabajo científico y los cacaos colombianos

El pryecto investigativo involucró a trece investigadores de instituciones como la Universidad de Nottingham, la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago, la Universidad de los Andes en Colombia y la empresa CasaLuker S.A. 

Los resultados podrían ser determinantes
Los resultados podrían ser determinantes para la producción de chocolate fino a mayor escala - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gran parte de la investigación de campo se llevó a cabo en Colombia, en plantaciones de regiones reconocidas como Santander, Huila y Antioquia. Según la Universidad de los Andes, estos territorios destacan por su biodiversidad y tradición en el cultivo y fermentación del cacao, con productos que se exportan a cerca de 70 países.

El hallazgo central del estudio radicó en el aislamiento de nueve microorganismos clave en la generación de sabores: entre ellos destacan levaduras del género Saccharomyces y bacterias como Acetobacter y Lactobacillus.

Estos microbios resultaron determinantes para reproducir los sabores frutales complejos de Santander y Huila, así como el amargor característico de Antioquia, de acuerdo con los perfiles aromáticos descritos por catadores profesionales en pruebas de laboratorio en el Reino Unido.

A partir de estos resultados, los científicos diseñaron una mezcla de arranque microbiano (“starter mix”) y la aplicaron a granos de cacao en fermentación en condiciones controladas fuera de Colombia. El resultado fue sorprendente: pudieron reproducir fielmente las notas de sabor premium, controlando el desarrollo aromático y garantizando una calidad consistente.

Los chocolates estudiando fueron recolectados
Los chocolates estudiando fueron recolectados en territorio de Colombia - crédito Nature Microbiology

“Una vez que sabes qué microbios producen qué notas de sabor, puedes potenciarlas o reducirlas. Esto permite no solo replicar cacao de alta gama, sino inventar nuevos sabores”, explicó David Salt, coautor del estudio, citado por Times of India.

La investigación prevé que este método podría tener en la industria del chocolate un impacto similar al que tuvo la fermentación controlada en la elaboración de cerveza o quesos finos.

Según la investigación, se concluyó que “mediante el uso de un consorcio microbiano definido y metabólicamente competente, se confirmó la viabilidad de replicar las características favorables del chocolate en condiciones controladas mediante ómicas, redes metabólicas y un panel de cata entrenado. Nuestros resultados proporcionan la base para el diseño de iniciadores de fermentación que reproduzcan de forma sólida las características del chocolate fino“.

Temas Relacionados

Chocolate investigaciónAndrés GonzálezInvestigaciónUniversidad de los AndesSbor chocolateColombia-Noticias

Más Noticias

Veinticinco altos mandos militares reconocieron crímenes de guerra ante la JEP en Colombia

Los oficiales admitieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 604 personas, presentadas falsamente como bajas en combate en la costa Caribe entre 2002 y 2008

Veinticinco altos mandos militares reconocieron

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

La DJ aseguró que nunca ha tenido algún tipo de roce con la exparticipante del ‘Desafío’, pero sí les ‘tiró’ a las amigas de la personalidad digital

Yina Calderón contó las razones

Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov y funcionarias de Tunja, por presionar retiro de demanda electoral

El ministerio público sostiene que el alcalde de Tunja y su equipo ofrecieron beneficios contractuales a un abogado para que desistiera de una acción judicial

Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov

Estos son los consejos que le van a ayudar a su bolsillo para no dejar tanta plata en gasolina por el uso del aire acondicionado

El uso del aire acondicionado aumenta el consumo de combustible, pero con hábitos sencillos es posible disfrutar del viaje sin que el tanque se vacíe tan rápido

Estos son los consejos que

Katherine Miranda se fue en contra del Gobierno Petro luego de la anulación del título de contadora de Juliana Guerrero: “Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro”

La representante de la Alianza Verde criticó la gestión oficial luego de que se retirara el diploma de contadora a Guerrero por no presentar el examen Saber Pro, calificando el hecho como una burla para la educación

Katherine Miranda se fue en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron en Colombia dos fugitivos

Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón contó las razones

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006 y esto fue lo que pasó: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia debido al cáncer que padece

Don Omar anunció su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida que podría pasar por Colombia

Deportes

Brillante arranque para las tenistas

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: algunos están en manos de extranjeros

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”