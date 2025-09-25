Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Los dos hombres será extraditados en los próximos días a España para que respondan por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes - crédito Policía Nacional

Las autoridades de Colombia y España llevaron a cabo una operación conjunta que culminó con la captura de dos ciudadanos identificados Kevin Yair Palacio Ospina, alias Kevin, y Miguel Fernando Sánchez Quintero, alias Miguel, que integraban una red internacional dedicada al tráfico de drogas.

Las dos diligencias (operación Fénix) se desarrollaron de manera simultánea en Armenia (capital del departamento de Quindío) y Fusagasugá (municipio de Cundinamarca), responde a una solicitud de extradición emitida por la justicia española, informó a través de una publicación en su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la noche del miércoles 25 de septiembre de 2025.

Dos días antes, y por medio de la misma red social, el director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general Carlos Fernando Triana, precisó que ambos individuos figuraban en la lista de buscados de Interpol mediante una circular roja, motivo por el cual se encontraban requeridos en 196 países.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y el director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general Carlos Fernando Triana, brindaron detalles sobre este resultado conjunto entre varios países - crédito @PedroSanchezCol/X

“En un trabajo coordinado entre nuestra @PoliciaColombia, @INTERPOL_HQ, autoridades del Reino Unido, Policía Nacional de España y la Brigada Central de Crimen Organizado , capturamos en Armenia y Fusagasugá a alias Miguel y alias Kevin, solicitados por España por tráfico ilícito de estupefacientes”, inició el mensaje que compartió el ministro Sánchez.

Como complemento, el general Triana precisó en su mensaje que ambos hacían parte de “una red internacional de narcotráfico con presencia en Colombia y España, dedicada a la distribución y tráfico de cocaína y drogas sintéticas en Europa”.

Ambos son señalados de pertenecer a una red de envío de droga desde Colombia hacia Europa, bajo órdenes de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

‘Modus operandi’ de ‘Kevin’ y ‘Miguel’: estaban al servicio del Clan del Golfo en Colombia

El alto oficial colombiano agregó sobre el accionar criminal de los hoy detenidos, que “se caracterizaban por utilizar pasantes, equipaje de mano y maletas, transportando entre cinco y diez kilos de estupefacientes”.

Sobre los roles de cada uno de los aprehendidos, se detalló en el comunicado por parte de las autoridades que “alias Miguel se desempeñaba como coordinador de sicarios de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ del Clan del Golfo y presenta antecedentes por estafa, lesiones culposas y contrabando de hidrocarburos”.

El jefe de la cartera de Defensa expresó que con ambas detenciones se cierran “espacios a las redes criminales transnacionales y protegemos la vida y seguridad de los colombianos”.

El grupo armado ilegal tenía como objetivo fortalecer y consolidar rutas transatlánticas para el tráfico ilícito de estupefacientes, aprovechando conexiones logísticas y contactos en aeropuertos internacionales.

crédito Policía Nacional

Para lo anterior, y parte del modus operandi se incluía el reclutamiento de personas para el transporte encubierto de sustancias ilícitas desde territorio colombiano hacia varios destinos en el continente europeo.

El trabajo articulado entre los cuerpos policiales de ambos países permitió avanzar en la identificación y ubicación de los investigados.

Pero gracias al intercambio de información y la cooperación judicial, proceso que será fundamental para iniciar el trámite de extradición hacia territorio europeo, se espera que en los próximos días estos dos colombianos viajen al Viejo continente.

Las investigaciones continúan para determinar la extensión de la red y ubicar a otros posibles implicados en la estructura delictiva.

Uno de los detenidos se dejó crecer el cabello, pero de nada le sirvió - crédito Policía Nacional

“En lo corrido de 2025 hemos capturado 107 personas por notificación roja de INTERPOL, 26 por delitos de narcotráfico. Seguiremos actuando con contundencia, coordinación internacional y transparencia para llevar ante la justicia a quienes amenazan la seguridad global”, cerró el ministro Sánchez.

Enfrentamiento entre el Ejército y el Clan del Golfo en Córdoba deja un fallecido

Esa misma semana se reportó que tropas del Batallón de Infantería N.° 33 Batalla de Junín, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional de Colombia, sostuvieron un combate en la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de Tierralta (Córdoba), contra miembros del Clan del Golfo, y pertenecientes a la subestructura Fernando Oquendo Estrada.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, el enfrentamiento culminó con la muerte de un presunto integrante de esta organización delictiva durante el desarrollo de la operación militar.

En el lugar se decomisaron un fusil calibre 7.62 milímetros, 136 cartuchos, un chaleco, un portafusil, un brazalete alusivo al EGC y proveedores adicionales.

Según la institución, este material incautado era utilizado por el grupo armado para realizar ataques armados en contra de la población civil y personal militar desplegado en la región.

Las autoridades mantienen presencia en el sector con el propósito de impedir nuevas acciones armadas y salvaguardar a las comunidades rurales afectadas.