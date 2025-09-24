Colombia

Mr. Stiven fue detenido en vivo y directo: así fue la situación que vivió con la policía

El ‘streamer’ tuvo que interrumpir su transmisión en vivo porque fue detenido por agentes de tránsitos, que lo llevaron a una estación de Policía, mientras él grababa

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Mr. Stiven fue detenido por
Mr. Stiven fue detenido por la policía en una transmisión en vivo - crédito @mrstiventc/IG

A través de una transmisión en vivo se evidenció el momento en el que Mr. Stiven fue detenido por agentes de tránsito.

El streamer colombiano se dirigía a hacer un live desde un taxi, mientras que su equipo de trabajo lo seguía en otros carros, pues la idea era registrar el trabajo como conductor público, mientras que compartía con sus seguidores por la pantalla y con lo usuarios que recogía, según se pudo conocer.

Sin embargo, tan pronto arrancó la transmisión, el programa se vio afectado, porque un grupo de agentes de la policía lo detuvieron y le impidieron continuar, incluso, se lo llevaron hasta la estación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Llegaron así, me tocaron, tocaron la puerta del carro, que nos bajáramos todos, nos bajamos todos y bueno, nos trajeron hasta acá”, expresó el creador de contenido en medio de la transmisión.

Temas Relacionados

Mr. StivenMr StivenEn vivo Mr StivenCaptura Mr. StivenMr Stiven detenidoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

El equipo dirigido por Hernán Darío “el Arriero” Herrera buscar conseguir su cupo en las semifinales del torneo suramericano en su partido como local

Once Caldas vs. Independiente del

Por celos, un menor de 16 años asesinó a un joven de 20 en Bogotá: le dio una puñalada en el pecho

El menor de edad supuestamente encontró a Joseph David Zapata con una joven con la que ambos habían mantenido una relación sentimental

Por celos, un menor de

Benfica ya pagó la segunda cuota a Palmeiras por el traspaso de Richard Ríos, informan desde Portugal

El cuadro de Lisboa se había atrasado en pagar una de las cuotas por el traspaso del jugador colombiano, pero fue confirmado el abono de cuatro millones de euros

Benfica ya pagó la segunda

Shakira y Beéle sorprenden con video en el estudio y avivan rumores de colaboración: “Al ritmo del carnaval”

La grabación de ambos artistas interpretando un clásico del Carnaval de Barranquilla ha generado entusiasmo en redes y especulaciones sobre una posible colaboración musical

Shakira y Beéle sorprenden con

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 24 de septiembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle sorprenden con

Shakira y Beéle sorprenden con video en el estudio y avivan rumores de colaboración: “Al ritmo del carnaval”

Seguidores de Altafulla le piden precaución por su presentación en México tras lo ocurrido con B King: “Te cubro con la sangre de Cristo”

B King habría estado vinculado sentimentalmente con esta creadora de contenido para adultos venezolana: lo acompañó a su último show en México

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Así calificaron a James Rodríguez tras el empate del Club León contra Mazatlán: “Magia, delicia, exquisita”

Esto le costaría a Jorge Bava salir de Santa Fe: detalles de la oferta que le hizo Cerro Porteño al hasta ahora técnico ‘cardenal’

James Rodríguez brilló en el empate de León ante Mazatlán con gol y asistencia en la Liga MX

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia