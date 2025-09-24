Mr. Stiven fue detenido en vivo y directo: así fue la situación que vivió con la policía

Mr. Stiven fue detenido por la policía en una transmisión en vivo - crédito @mrstiventc/IG

A través de una transmisión en vivo se evidenció el momento en el que Mr. Stiven fue detenido por agentes de tránsito.

El streamer colombiano se dirigía a hacer un live desde un taxi, mientras que su equipo de trabajo lo seguía en otros carros, pues la idea era registrar el trabajo como conductor público, mientras que compartía con sus seguidores por la pantalla y con lo usuarios que recogía, según se pudo conocer.

Sin embargo, tan pronto arrancó la transmisión, el programa se vio afectado, porque un grupo de agentes de la policía lo detuvieron y le impidieron continuar, incluso, se lo llevaron hasta la estación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Llegaron así, me tocaron, tocaron la puerta del carro, que nos bajáramos todos, nos bajamos todos y bueno, nos trajeron hasta acá”, expresó el creador de contenido en medio de la transmisión.