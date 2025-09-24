Este sería el carro en que fueron vistos por última vez los artistas colombianos B King y Regio Clownn antes de ser asesinados en México

El Mercedes Benz que siguieron las cámaras: la última pista de los artistas colombianos asesinados en México - crédito Carlos Jiménez/X

La aparición de los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clownn) en Cocotitlán, Estado de México, conmocionó a México y Colombia, y puso en el centro de la investigación un vehículo de alta gama registrado en cámaras de seguridad en la capital mexicana.

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que los músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en Polanco, tras salir de un gimnasio en esa exclusiva zona.

El rastro del Mercedes Benz blanco

Grabaciones de seguridad muestran presuntamente a los artistas abordando un Mercedes Benz blanco, vehículo que se convirtió en la pieza clave para reconstruir el recorrido de las víctimas.

El periodista mexicano Carlos Jiménez difundió imágenes inéditas del automóvil, en las que se aprecia a una persona en los asientos traseros.

Aunque no hay confirmación oficial de que se trate de B King y Regio Clownn, el trayecto del carro fue parcialmente establecido: primero hizo una parada en Iztapalapa y luego salió hacia el Estado de México. Al día siguiente, el 17 de septiembre, los cuerpos aparecieron junto a un mensaje en la carretera México-Cuautla.

Los registros oficiales señalan que B King había llegado el 11 de septiembre a la Ciudad de México desde Medellín, mientras que Regio Clownn ya residía en el país.

Ambos participaron el 14 de septiembre en el evento “Sin Censura Independence Day” en Insurgentes Sur.

El día de su desaparición, informaron a sus allegados que asistirían a una comida. De acuerdo con mensajes de WhatsApp revelados por Jiménez, Regio Clownn advirtió a su pareja que tendría una reunión con un “comandante” y un tal Mariano.

“No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, escribió antes de abordar el Mercedes Benz.