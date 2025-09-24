Colombia

Se incendió un bus de servicio público en Barranquilla: pánico entre los pasajeros

Un vehículo quedó destruido por el fuego tras una falla eléctrica, lo que provocó alarma entre pasajeros y comerciantes

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Grave incendio de bus en el norte de Barranquilla: vehículo quedó destruido - crédito Captura video

El incendio de un bus de transporte público generó alarma entre los ocupantes y transeúntes del norte de Barranquilla en la mañana del miércoles 24 de septiembre, cuando el vehículo fue consumido por las llamas por un cortocircuito en el motor.

El episodio ocurrió mientras 14 pasajeros y el conductor se encontraban a bordo, quienes, de acuerdo con los reportes, consiguieron evacuar el autobús antes de que las llamas se propagaran.

De acuerdo con lo informado en el lugar, todos los pasajeros y el conductor salieron ilesos, pese a que la propagación del fuego creó una escena de pánico entre los ocupantes y afectó también a los establecimientos comerciales cercanos, cuya actividad se vio interrumpida durante la emergencia mientras el vehículo ardía completamente.

Unidades de emergencia atendieron el suceso poco después de que iniciara el incendio. Las autoridades preliminarmente atribuyeron el incidente a una presunta falla técnica que habría originado un cortocircuito en el motor.

El vehículo quedó totalmente calcinado tras la propagación de las llamas en el norte de Barranquilla - crédito Redes sociales

Al llegar los bomberos, el bus ya estaba totalmente calcinado, sin que resultaran personas heridas ni se registraran daños materiales en locales aledaños más allá del automotor.

Testigos y quienes circulaban cerca del sitio compartieron imágenes en redes sociales que permitieron observar la magnitud del incendio mientras intentaban alejarse del bus, temiendo que el fuego pudiera afectar también los establecimientos comerciales colindantes.

Las autoridades actuaro con rapidez. Efectivos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para controlar la emergencia y posteriormente iniciaron las investigaciones correspondientes.

Tras sofocar el incendio, los bomberos indicaron que analizan las posibles causas del siniestro, barajando la hipótesis de un cortocircuito en el motor o una fuga de combustible.

El incidente generó pánico entre los ocupantes y comercios cercanos, pero no dejó heridos - crédito Redes sociales

En las imágenes difundidas por los transeúntes y usuarios de la zona, se aprecia cómo las llamas envolvieron todo el chasis del bus, generando una densa columna de humo que se elevó y pudo ser vista a varios metros de distancia.

Las autoridades continuarán las investigaciones para determinar si la causa principal del evento fue una falla eléctrica, una fuga de combustible o si existió algún otro factor que contribuyera al rápido avance del fuego.

Mientras tanto, la empresa afectada y los organismos de tránsito colaboran en el análisis de los hechos y reiteran el llamado a extremar las revisiones técnicas de los vehículos destinados al servicio público.

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

El reciente ataque armado que culminó con la incineración de un camión en la vía entre La Donjuana y Chinácota, específicamente en el sector El Piñal, ha elevado a cinco el número de vehículos de carga destruidos en Norte de Santander en los últimos días, consolidando un patrón de violencia que golpea de lleno al sector transportador.

El ataque fue atendido por
El ataque fue atendido por el Cuerpo de Bomberos - credito ChinácotaTV/Facebook

La mañana del jueves 4 de septiembre, un grupo de hombres armados interceptó un camión de bebidas gaseosas perteneciente a la empresa Postobón, obligó al conductor a abandonar el vehículo y procedió a incendiarlo en plena vía pública.

El Cuerpo de Bomberos de Chinácota acudió rápidamente al lugar del incidente y logró controlar el fuego, aunque el camión resultó completamente destruido pese a los intentos de algunos testigos por evitar que las llamas lo consumieran por completo.

Este episodio se suma a una serie de atentados similares que han sacudido la región en los últimos meses, generando una creciente preocupación entre los transportadores y los gremios económicos locales.

A la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes, la reiteración de estos ataques evidencia una escalada de violencia que afecta directamente al transporte de carga en Norte de Santander.

