El ‘modus operandi’ de Los Pisasuave: cometieron más de 35 robos en farmacias de Bogotá; estos eran los productos preferidos

Uno de los hechos delictivos se registró contra una droguería de cadena en la calle 108 con carrera 15, en el norte de la capital colombiana, situación que puso en evidencia su actuar criminal

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Los cinco sujetos tenían azotadas
Los cinco sujetos tenían azotadas las droguerías de la capital colombiana - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades de Bogotá estaban tras la pista de un grupo de criminales dedicados al robo de droguerías en la ciudad, hasta que el 20 de septiembre, en medio de sus acciones delictivas, fueron capturados cinco de sus integrantes.

Uno de los más de 35 hechos delictivos se registró contra una droguería de cadena en la calle 108 con carrera 15, en el norte de la capital colombiana, situación que puso en evidencia su actuar criminal.

La Policía Metropolitana, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj) inició de inmediato las tareas investigativas y de persecución de los presuntos responsables, efectuando su captura en la carrera Séptima con calle 52.

Eran un total de cinco
Eran un total de cinco delincuentes que ingresaban a robar las farmacias de Bogotá - crédito Colprensa

En este proceso también participaron las jefaturas de seguridad de Colsubsidio y Cruz Verde, que proporcionaron antecedentes, imágenes y reportes de seguridad qye revelaron el modus operandi del grupo delincuencial.

Según declaró César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, el operativo que derivó en la captura de los cinco sujetos es “el resultado de un preciso trabajo de inteligencia, investigación criminal y operatividad dirigida a su captura”. De acuerdo con la información oficial, la banda estaría involucrada en múltiples robos en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

Así operaba el grupo delincuencial dedicado al robo de farmacias en Bogotá

De acuerdo con los detalles conocidos por City Noticias, uno de los delincuentes ingresaba en un primer momento fingiendo ser un cliente más.

Sin embargo, en cuestión de segundos la escena habitual cambiaba en una de terror cuando ingresaba un segundo sujeto, que violentamente amordazaba al trabajador del local, preferiblemente mujeres.

Los delincuentes vendían en el
Los delincuentes vendían en el centro de la ciudad los costosos productos para el cuidado de la piel - crédito Freepik

“Este grupo delincuencial generaba hurtos en farmacias. Tenían como modus operandi ingresar de forma violenta con armas de fuego y armas cortopunzantes, a intimidar las empleadas de estos lugares”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho Zambrano, en entrevista con el medio citado.

Eran por lo menos cinco delincuentes. Dos se encargaban de intimidar a las víctimas, mientras que los otros tres utilizaban bolsas y costales para hurtar productos dermatológicos de alto costo, y demás para el cuidado de la piel.

Entre tanto, un vehículo los esperaba para huir con el millonario botín. De acuerdo con las autoridades, en el último hecho delictivo robaron mercancía que superaba los $48 millones.

“Rompían de forma violenta las vitrinas y tomaban los productos dermatológicos y huían. Eran aproximadamente de a cuatro o cinco personas, andaban en un vehículo haciendo rondas, perfilando los lugares comerciales”, complementó puntualmente el comandante Cristancho Zambrano.

El oficial detalló que estos productos normalmente eran vendidos en el mercado ilegal, con precios inferiores a los ofertados. Además, otra parte del botín era comercializado a través de redes sociales. En total, el grupo delincuencial lograba rentas totales que superaban los $500 millones.

“De acuerdo a los análisis que se vienen realizando despues de este hecho, podemos caracterizar 35 hechos en los cuales cometieron este mismo modo superandi y posteriormente estos elementos los comercializaban en el centro de la ciudad”, puntualizó el oficial en la entrevista, que agregó que están tras la pista de los demás integrantes de la red criminal.

Cabe señalar que estos criminales serían los presuntos responsables de un robo cometido en la localidad de Usaquén el 29 de agosto, alrededor de las 9:00 p. m.

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de Policía Usaquén fue la voz oficial para confirmar los hechos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

“Inmediatamente se conoce el reporte de un presunto hecho de hurto en el sector Décima Ciento Ocho con quince. Nuestra zona de atención, nuestra reacción y todo el personal de la localidad de Usaquén inician un plan candado en la jurisdicción. Inmediatamente llegamos al sitio.Se puede verificar que la persona, el empleado de dicho establecimiento, al parecer, habría sido intimidada y en la parte interna habrían tomado las llaves de las vitrinas y habían hurtado unos productos dermatológicos“, dijo en su momento el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de Policía Usaquén.

En relación con la situación general de seguridad, la Sdscj informó que las denuncias por hurtos a comercios en Bogotá han disminuido un 25% en lo que va de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. La Secretaría reiteró su llamado a la ciudadanía para alertar cualquier hecho delictivo a la Línea 123.

