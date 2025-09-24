Colombia

Efraín Cepeda advirtió que el Gobierno busca instaurar una “dictadura fiscal” en la discusión del presupuesto de 2026

El senador aseguró que los congresistas afines al Ejecutivo se estarían retirando de las discusiones para forzar el decreto del PGN

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

El senador alertó de la estrategia del Gobierno en la discusión del PGN - crédito X

La discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 mantiene al Congreso de la República y al Gobierno nacional en un constante rifirrafe por cuenta del monto total que, desde el Legislativo, han solicitado reducir en cerca de $26 billones. No obstante, el tiempo para dar el primer paso en el trámite se agota, lo que podría terminar en que el presupuesto sea decretado desde la Casa de Nariño.

Así lo alertó el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que ante los medios de comunicación aseguró que el proyecto de la Administración gubernamental tiene varios puntos que son cuestionados y podrían afectar seriamente las finanzas públicas. En este sentido, el congresista fue enfático en que es necesario dar la discusión.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones del también precandidato presidencial es que desde el Pacto Histórico, coalición del presidente Petro, se estaría orquestando el rompimiento del cuórum para que los puntos más sensibles del texto no sean debatidos y se fuerce a que el PGN sea promulgado por medio de un decreto.

Para Cepeda, esta conducta de los alfiles del Gobierno nacional es una muestra de que desde la Presidencia de la República se busca instaurar una “dictadura fiscal” en el país, esto según el senador, con el fin de que la distribución los recursos públicos no sea sometida al respectivo control por parte del Congreso.

Con base en esta estrategia, el también expresidente del Legislativo cuestionó la aplicación de las leyes vigentes por parte del Gobierno, por lo que calificó como un “filibusterismo” el objetivo de los congresistas petristas que, según él, pretenden pasar por encima del ordenamiento jurídico del país.

El senador alertó de la estrategia del Gobierno en la discusión del PGN - crédito X

“Pero, lo que más preocupa es la nueva modalidad de romper el cuórum para que exista una dictadura fiscal, o sea, que opere el presupuesto general de la nación presentado por el gobierno nacional. Yo me pregunto: si ese filibusterismo prospera, ¿para qué entonces el presupuesto general de la nación, dice la ley, la Constitución que debe pasar por el Congreso de la República?“, señaló el legislador.

A la par de sus señalamientos, Cepeda lanzó un fuerte llamado a los miembros de Gobierno y a los congresistas que lo respaldan para que se dé el debate bajo la “seriedad” que exige las discusiones de los términos financieros en los que el país funcionará en 2026.

La jugada de los sectores de la izquierda, según el senador, es también un golpe a la democracia por cuenta de que los parámetros para el trámite del PGN están consignados en la Constitución, la cual exige que el texto final sea producto de la conciliación y los votos de los miembros del Legislativo.

El monto presentado por el Gobierno es de $556,9 billones - crédito Colprensa

En la misma línea, instó a sus compañeros de corporación para que no hagan parte de la estrategia del Ejecutivo y no propicien recortes presupuestales que podrían afectar a los colombianos en condiciones de vulnerabilidad.

“Lo primero que quiero pedir es seriedad en la discusión del presupuesto del 2026, que estemos allí con el cuórum, respetando los designios de la democracia, a voto limpio, una vez se gana, una vez se pierde. Pero que hagamos el debate de cara al país y que no se le haga el juego al Gobierno nacional de hundir un presupuesto para que ellos hagan los recortes individualmente sin contar con el Congreso de la República”, sentenció.

Las declaraciones de aspirante al primer cargo de la nación fueron de cara al proceso electoral de 2026, por lo que alertó que, de no darse la discusión respectiva, el Gobierno podría decretar recortes a entidades clave para la transparencia de los comicios, así como a las instituciones que se fundamentan en la separación de poderes.

El Congreso se encuentra discutiendo el PGN - crédito Colprensa

“¿Qué tal un recorte a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral, a la rama, eh, a las ramas de, del poder público, como el sector judicial? Hay peligros que se ciernen si dejamos una dictadura fiscal, o sea, si se rompe el quorum por parte de alguna comisión", finalizó el senador.

