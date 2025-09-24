Desmantelan red de pornografía infantil que operaba en seis departamentos del país y recibía transferencias mayores a $100 millones

Las autoridades confirmaron el trabajo realizado en contra de los delincuentes que explotaban menores de edad para fines sexuales - crédito @DirectorPolicia / X

Durante la jornada del 24 de septiembre de 2025, se confirmó la desarticulación de una red criminal dedicada a la pornografía infantil, que operaba en seis departamentos del país. De acuerdo con el reporte oficial, se logró la captura de 12 personas y la incautación de dispositivos electrónicos en los que se encontraron imágenes de menores de edad, víctimas de explotación sexual.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional de Colombia, confirmó que la operación fue el resultado de una investigación coordinada, en la que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia HSI de Estados Unidos y la Interpol. Esta colaboración internacional evidenció la magnitud de las actividades ilícitas desarrolladas por la red, dedicada al abuso infantil a través de plataformas digitales.

Asimismo, se confirmó que el operativo fue liderado por el Centro Cibernético Policial y respaldado por la cooperación entre autoridades nacionales e internacionales, dado que el material era distribuido en distintos países del mundo.

Los uniformados incautaron gran cantidad de material pornográfico - crédito Policía Nacional

Los organismos involucrados identificaron y detuvieron a los integrantes de la organización, que operaban en seis regiones del país. Entre las acciones realizadas, se logró capturar a algunos criminales que se dedicaban al tráfico de material de abuso sexual infantil y ofrecían servicios sexuales a través de las redes sociales.

La investigación determinó que la red utilizaba la aplicación Telegram como principal canal para la venta de imágenes ilegales, teniendo en cuenta que se trata de una plataforma en la que las actividades sexuales son frecuentes.

Allí, los implicados empleaban un lenguaje cifrado para coordinar las transacciones, lo que dificultaba la detección de sus actividades. Este método permitió que la operación se mantuviera activa durante un periodo prolongado, facilitando la distribución de contenidos prohibidos y la recepción de pagos de manera encubierta.

El impacto económico de la organización quedó en evidencia tras el rastreo de 1.790 transferencias bancarias, que superaron los $100 millones. Estas transacciones correspondían al pago por los contenidos sexuales distribuidos por la red, lo que demuestra la escala y el alcance financiero de la actividad delictiva.

Las autoridades trabajan para encontrar a los cómplices de estos delincuentes - crédito Policía Nacional

Durante el operativo, las autoridades incautaron 17 teléfonos móviles, seis computadores y una tableta. Todos estos dispositivos serán sometidos a análisis por peritos en informática forense, que se encargarán de buscar información clave para profundizar en la investigación y determinar la posible existencia de más implicados o víctimas.

Las autoridades confirmaron que las pesquisas continúan con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos y desmantelar cualquier otra banda que pueda estar vinculada a la red de criminales que afectaban a menores de edad a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por esta razón, el análisis de los dispositivos electrónicos incautados será determinante para avanzar en la identificación de otros involucrados y en la protección de los menores afectados, teniendo en cuenta que una gran cantidad de niños y adolescentes cayeron en las manos de estos delincuentes.

Los criminales fueron puestos a disposición de las autoridades, que definirán su futuro judicial - crédito Policía Nacional

La explotación de menores es un reto para las autoridades

Miles de dólares en ganancias ilícitas obtenía un grupo de hombres venezolanos mediante la explotación de niños indígenas colombianos en Medellín, según informaron las autoridades tras una operación policial. La investigación reveló que los menores, de apenas 5 años y pertenecientes a la etnia embera katío, eran forzados a mendigar en parques y zonas turísticas de la ciudad, bajo el control de esta organización criminal.

Los 8 detenidos, 6 de ellos de nacionalidad venezolana, enfrentarán cargos por concierto para delinquir y explotación de menores con fines de mendicidad, aunque, según las autoridades, no aceptaron los cargos que se les imputan.

Cabe mencionar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aportó datos que dimensionan la magnitud del delito: los niños víctimas de esta red fueron obligados a mendigar en más de 900 ocasiones a lo largo de los últimos años. Por esta razón, los responsables serán procesados como criminales de explotación infantil, dada la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas.