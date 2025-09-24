Polémico comentarista español elogió a Gustavo Petro por discurso en la ONU: “De las piezas más brillantes (...) en la historia”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Asamblea de la ONU; Juan Carlos Monedero, polémica comentarista español - crédito Presidencia/@SenalColombia/X

Luego del discurso de Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU, que duró más de cuarenta minutos, Rtvc hizo un programa de análisis con varios invitados, entre ellos, Juan Carlos Monedero, polémico politólogo, exdirigente de Podemos, catalogado como cercano a la dictadura de Nicolás Maduro.

De hecho, Monedero estuvo recientemente en un pódcast con el líder del régimen chavista en Venezuela, Nicolás Maduro.

En su intervención, el polémico comentarista español elogió el discurso del presidente Gustavo Petro.

“Los colombianos tienen un presidente valiente. Tienen dos posibilidades. Le acompañan en su valentía o no. Pero déjeme decirles, esta es una de las piezas más brillantes que he escuchado nunca en Naciones Unidas”, expresó Monedero.

El español afirmó que lo dicho por el presidente Gustavo Petro convoca “a cambios profundos en un país”

“Esas intervenciones que convocan a cambios profundos en un país. Yo, sin ser colombiano, me siento convocado por este mandato”, indicó el politólogo.

Reconoció que Gustavo Petro se hay enfocado en el “irracionalismo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La reina de corazones manda cortar cabezas porque se siente impune. Es verdad que le ha dicho de todo a Donald Trump en su casa. Y los representantes se han tenido que ir. La intervención va a tener consecuencias”, aseveró Monedero.

Y agregó: “Petro no ha hablado a los presidentes, ha hablado a esa población que se está levantando. Petro se ha dado cuenta de que no vale para nada hablar a Macron o el rey de España”.

Cuando fue consultado por la reivindicación que hizo el presidente Petro sobre Simón Bolívar, Juan Carlos Monedero destacó el atuendo, la bandera de Palestina, entre otros.

“Hoy Petro tenía los cuatro puntos cardinales. Tenía ese atuendo blanco de paz, de identidad. Tenía una bandera palestina, tenía un pin con la bandera que reclama la paz y tenía una espada que era un lapicero”, expresó el polémico politólogo.

El presidente Gustavo Petro cerró su participación ante la Asamblea General de la ONU con un discurso enfático en el que denunció ataques a migrantes. - crédito Reuters

Finalmente, aseguró que el discurso de Gustavo Petro es el más lleno en cuanto a carga política que él haya escuchado.

“Ha reivindicado cien años de soledad y ha reivindicado el sur… El discurso del presidente Petro es el más lleno de economía política que yo he escuchado”, puntualizó Juan Carlos Monedero.

Qué dijo Gustavo Petro

Durante su discurso, Gustavo Petro criticó la migración como argumento de sociedades que, según él, se consideran superiores y no reconocen las consecuencias de sus dirigentes en la crisis global.

Además, afirmó que actualmente la humanidad enfrenta una situación crítica y relacionó las decisiones sobre Colombia con influencias provenientes de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump.

“No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína”, indicó el mandatario.

Gustavo Petro afirmó que actualmente la humanidad enfrenta una situación crítica y relacionó las decisiones sobre Colombia con influencias provenientes de Estados Unidos - crédito Presidencia

Petro sostuvo que personas vinculadas a la política y al narcotráfico de Colombia asesoran la política exterior estadounidense sobre la región. Relató que durante su periodo como senador denunció a estos actores y que sufrió amenazas y presiones para que guardara silencio, intentando impedir su llegada a la presidencia.

El presidente colombiano respondió a la certificación negativa de Estados Unidos por supuestos fallos en la lucha contra los cultivos ilícitos, señalando que su Gobierno ha realizado las mayores incautaciones de cocaína, sin un reconocimiento justo, mientras en el pasado no se cuestionó a gobiernos con conexiones irregulares.

Petro también abordó el conflicto en Gaza, al calificarlo de genocidio y responsabilizar a Trump de complicidad. Frente a las acciones bélicas en el Caribe, insinuó que ciudadanos colombianos han sido víctimas en operaciones estadounidenses y pidió investigaciones judiciales al respecto.

Finalmente, resaltó los índices de reducción de desempleo y pobreza en su país, diferenciando su gestión de la estadounidense, a quien acusó de priorizar la violencia sobre el diálogo y la democracia.