Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la ciudad sufrirán recortes de agua

Por Infobae Noticias

Por trabajos en el servicio,
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

Durante este miércoles 24 de septiembre, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Estorin y Pasadena.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: Paloquemao.Lugar: De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Fátima.Lugar: De la Avenida Calle 56 Sur a la Calle 52B Sur, entre la Transversal 33 a la Transversal 44.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural, La Requilina, Centro Usme Rural,  La Requilina Rural, Centro urbano de Usme, Centro Usme, Olarte, Usme Rural II.Lugar: De la Carrera 14K a la Carrera 2 Este, entre la Calle 139 Sur a la Calle 130 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Valladolid.Lugar: De la Calle 10 a la Calle 11, entre la Carrera 80 a la Carrera 81B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara, La Calleja, Country Club.Lugar: De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17 a la Carrera 45.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Usme.Barrios: Uval, Alfonso Lopez, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma, Chapinerito.Lugar: De la Calle 81 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 6A Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz.Lugar: Área 1: De la Calle 65 Sur a la Calle 69 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera18T  Área 2: De la Carrera 69 Sur a la Calle 74 Sur, entre la Carrera 17N a la Carrera 18G  Área 3: De la Calle 74 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Trabajos de mantenimiento, instalación y
Trabajos de mantenimiento, instalación y reparación son los que causan los cortes de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

