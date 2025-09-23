Colombia

Se acerca la semana de receso escolar 2025: cuáles son los principales destinos buscados por los colombianos que van a viajar

El flujo aéreo crecerá un 6% respecto al año anterior, con Bogotá y Medellín como principales puntos de salida y llegada, según estudio

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Migración Colombia recomienda anticipar trámites
Migración Colombia recomienda anticipar trámites migratorios y utilizar el sistema Biomig para agilizar la experiencia en los controles de ingreso y salida del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El turismo en Colombia se prepara para una de sus temporadas más activas durante la semana de receso escolar de 2025, fijada entre el 4 y el 13 de octubre.

De acuerdo con las proyecciones de Migración Colombia, que fueron divulgadas por el Gobierno en redes sociales, estiman cerca de 777.000 movimientos migratorios, sumando 392.000 salidas y 385.000 ingresos de viajeros al país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Colombia sigue creciendo como destino y punto de conexión internacional. Migración Colombia estima que durante el receso escolar del 4 al 13 de octubre, se presentarán 777.000 movimientos migratorios, un 6% más que en 2024″.

Migración Colombia ya tiene cifras de las personas que viajarán en semana de receso - crédito Presidencia de Colombia/Facebook

Este crecimiento esperado es, además, una cifra sustentada por el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), citado por Teleantioquia.

En materia de transporte aéreo, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá centralizará el 61% de los viajes internacionales, situándose como la principal puerta de entrada y salida.

El segundo puesto lo ocupa el Aeropuerto José María Córdova de Medellín, con el 17% de las operaciones, consolidando a la capital antioqueña como un eje estratégico del turismo y de la conectividad en Colombia.

El Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena se ubica en la tercera posición, con el 7% de los movimientos estimados.

Los principales destinos más buscados por colombianos

Durante la temporada, los colombianos elegirán como principales destinos internacionales a Estados Unidos, España, México, Panamá, República Dominicana y Ecuador, que en conjunto representan cerca de tres cuartas partes de los viajes al exterior.

Por su parte, los extranjeros que ingresarán provendrán en su mayoría de Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, Perú y Chile, lo que reafirma la posición de Colombia como un destino relevante en la región.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, resaltó, según citó un comunicado de la Presidencia, que el valor de estos indicadores para la economía nacional.

Migración Colombia proyecta más de
Migración Colombia proyecta más de 770.000 movimientos de viajeros durante la semana de receso escolar - crédito Presidencia

“Estas proyecciones confirman que vivimos un momento de crecimiento turístico. El País de la Belleza está recibiendo más visitantes y nuestros connacionales viajan cada vez más, lo que refleja el éxito del turismo como motor de desarrollo y orgullo nacional”, sostuvo la funcionaria.

Ante el aumento proyectado de viajeros, la entidad ejecuta medidas de alistamiento institucional y coordinación con autoridades, orientadas a optimizar la capacidad operativa en aeropuertos y pasos fronterizos, reducir tiempos de espera y garantizar un servicio eficiente tanto para nacionales como para extranjeros.

Migración Colombia recomendó a los viajeros revisar los requisitos de destino, portar el pasaporte vigente y emplear Biomig, su sistema de registro biométrico de iris, que agiliza el paso por los controles migratorios en menos de 30 segundos y mejora la experiencia durante los desplazamientos internacionales.

Colombia es reconocida como el segundo mejor país del mundo para radicarse, según la encuesta Expat Insider 2025

Colombia fue reconocida como el segundo mejor país del mundo para radicarse, de acuerdo con la encuesta Expat Insider 2025 realizada por InterNations y citada por Cambio.

El ranking ubicó a Colombia solo por debajo de Panamá, superando a destinos como China, Emiratos Árabes Unidos y España, y consolidando así su atractivo entre expatriados de distintos continentes.

Colombia, uno de los pa íses
Colombia, uno de los pa íses preferidos por el turismo internacional - crédito @antioquiaesmagica / IG

El estudio, que contó con la participación de más de 10.000 expatriados de 172 nacionalidades distintas, valoró a Colombia en cinco categorías clave: finanzas personales, calidad de vida, trabajo en el extranjero, elementos esenciales para expatriados y facilidad para establecerse. El país obtuvo el segundo puesto mundial en finanzas personales, el tercero en facilidad para establecerse y el quinto en nivel de felicidad.

Uno de los factores destacados en la encuesta es el bajo costo de vida en comparación con naciones más desarrolladas. El 92% de los encuestados consideró que sus ingresos familiares les permiten mantener una vida cómoda, y el 8% se mostró satisfecho con su situación financiera en territorio colombiano. Entre otros aspectos positivos, la mayoría de los expatriados resaltaron la amabilidad de la población local, la facilidad para encontrar vivienda y la diversidad de actividades de ocio y servicios de salud.

Muchos participantes subrayaron también la hospitalidad, la vida social plena y la calidad del entorno natural y del clima, que influyen positivamente en la experiencia de quienes deciden trasladarse al país.

Temas Relacionados

Semana receso escolar 2025Vacaciones octubreMigración ColombiaFlujo aéreoColombia-Noticias

Más Noticias

Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Tulio Gómez, máximo accionista, y Marcela Gómez, presidente de la institución, son señalados como los responsables de la mala gestión deportiva del equipo vallecaucano

Hinchada del América de Cali

Universidades podrían adelantar investigaciones académicas no comerciales sobre cannabis medicinal

Las universidades y entidades reconocidas por Colciencias podrían acceder a licencias exclusivas para el uso no comercial de este producto

Universidades podrían adelantar investigaciones académicas

Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, tendrían nexos con las disidencias de las Farc

Alias Iván Mordisco le estaría proporcionando cocaína a diversas redes del crimen transnacional, incluyendo a las estructuras mexicanas que, al parecer, asesinaron a los artistas colombianos

Familia Michoacana, cartel mexicano que

Tribunal de Bogotá citó audiencia para ampliar denuncia contra fiscal Camargo por presunta facilitación de la salida de Carlos Ramón González

El 23 de septiembre se desarrollará la diligencia sobre los señalamientos de facilitación de la huída del exdirector del Dapre, convocada por el Tribunal Superior de Bogotá

Tribunal de Bogotá citó audiencia

Centro Democrático reprochó declaraciones de Gustavo Petro contra Donald Trump en la ONU: “Su intención es que EE. UU. imponga sanciones reales”

El partido político aseguró que el jefe de Estado estaría provocando una crisis diplomática de gran nivel, lo que podría poner en riesgo la economía colombiana

Centro Democrático reprochó declaraciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel habló sobre la

Jessica Cediel habló sobre la razón de su soltería y los detalles de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Andrea Serna sorprende al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse, pero aún debe esperar: “Empecé a trabajar muy jovencita”

Carlos Vives celebró los 30 años de ‘La Tierra del Olvido’ en el Tiny Desk Concert

Deportes

Referentes históricos de Atlético Nacional

Referentes históricos de Atlético Nacional hablaron sobre el perfil que debe tener el nuevo entrenador: “Que sea un doliente”

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Este fue el polémico directivo que estuvo en el estadio del Deportivo Cali y que despertó la molestia en el presidente del club

Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé

Jhon Arias se refirió a las posibilidades de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Sería feliz siendo campeón del mundo”