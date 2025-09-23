Reviven video de B King en el que responsabilizaba a Marcela Reyes antes de su desaparición: “Temo por mi vida”

En redes sociales es la razón por la que involucran a Marcela Reyes con su desaparición y posterior muerte - crédito @losetodocolombia/Ig

El hallazgo sin vida de Bayron Sánchez, conocido como B King, y su amigo Jorge Luis Herrera, también llamado Regio Clownn, en Ciudad de México el 22 de septiembre, ha reavivado la atención sobre las tensiones previas entre el artista y su exesposa Marcela Reyes.

La noticia, confirmada por las autoridades mexicanas, se produce tras varios días de incertidumbre desde que ambos músicos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, luego de haber sido vistos por última vez en un gimnasio del sector de Polanco en la Ciudad de México.

Esto llevó a que se reviviera un video publicado por el reguetonero a mediados de 2025 en el que acusaba a su exesposa de lo que pudiera pasarle.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Marcela Reyes y B King estuvieron casados por 7 años y su relación duró más de 9 - crédito @bkingoficial/IG

En intervenciones previas en redes sociales, Sánchez denunció amenazas atribuidas al círculo de Marcela Reyes. En uno de sus mensajes grabados, el artista expuso su denuncia en la Fiscalía contra su expareja.

“Mi gente, hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp. Yo aquí les voy a mostrar la evidencia, la veracidad de la información... O sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para yo no hablar. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden”.

Otro de los dardos que lanzó el cantante durante la publicación en sus redes sociales, hacía referencia a las amenazas y comentarios que recibía en los que le decían que debía quedarse callado “porque me mandan una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel”. Aseguró, además, que desconocía quién era la pareja de la DJ de guaracha.

Marcela Reyes y B King en una de sus primeras apariciones en público - crédito @bkingoficial/IG

Y agregó: No me interesa meter aquí a terceros. Yo les voy a subir las pruebas de lo que me dijeron, pero voy a tapar el nombre de la persona porque, pues, no sé quién es ni me interesa saber. Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes… El derecho a la libre expresión de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano, no puede ser intimidado por hablar y contar su historia”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con mensajes en los que, incluso, hacen referencia a la relación que tendría la DJ con alias Pichi: “Marcelita mija, pensó que tan rápido los colombianos nos olvidamos de las cosas? La fiscalía que investigue 😳”; “Qué lástima, pero Marcela va a terminar muy mal está involucrada con personas muy peligrosas”; “algo que dice que el nuevo marido de Marcela Reyes tiene sus manitos bien manchadas”, entre otros.

Amenazas contra la DJ y su hijo

Previo a la confirmación de la trágica noticia, Marcela Reyes publicó un comunicado en el que, de manera categórica, negó cualquier vínculo con la desaparición de los artistas.

La DJ colombiana denunció mensajes intimidatorios y acusó a un programa de televisión de sensacionalismo y desinformación - crédito marcelareyes / Instagram

“Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. En particular, rechazamos el tratamiento amarillista del programa ‘Lo Sé Todo’, que desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela. Hemos solicitado la rectificación correspondiente y ejercemos las acciones que en Derecho proceden. Pero hoy, el centro no es la polémica: es la vida de dos personas”, afirmó el equipo legal de la DJ en el comunicado.

Entre los mensajes recibidos, la artista compartió capturas de pantalla con frases como: “Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio”, “Recuerde que lo que hay es como localizarla” y “Marcela usted tiene un hijo no vaya a ser que se le pierda”.