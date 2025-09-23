Ministerio de Cultura negó autorización al Museo de Arte Moderno de Medellín para vender dos obras de Débora Arango

El Ministerio consideró que su venta fragmentaría la colección, violando el propósito original de la donación y poniendo en riesgo la integridad del legado patrimonial de la artista.- crédito @MAMMedellin/X

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes rechazó la solicitud del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) para vender las obras ‘Rojas Pinilla’ y ‘Madona del Silencio’, de la reconocida artista Débora Arango. La decisión se fundamenta en la protección legal especial que tienen ambas piezas y la necesidad de preservar la unidad del legado donado por la artista.

Las pinturas, declaradas Bienes de Interés Cultural (BIC) en 2004, no podrán ser vendidas ni transferidas a terceros. El Ministerio informó que estas obras forman parte de la colección donada por Débora Arango al MAMM en 1986. Según el comunicado oficial del Ministerio, “la obra de la maestra debe preservarse en su integralidad y como parte de un legado patrimonial que pertenece al país”.

Argumentos del museo y contexto de la propuesta

La propuesta del MAMM buscaba solucionar las limitaciones físicas y financieras del museo para conservar y difundir el grueso de la obra de Arango.

María Mercedes González, directora del MAMM, explicó: “El museo tiene hoy 246 obras de Débora Arango, y esas obras son el grueso de su producción. Para nadie es un secreto que los museos exhibimos más o menos el 10% de nuestra colección, y este es un museo que, como otros, tiene unas limitaciones de espacio, humanas, administrativas y financieras. Entonces, para nosotros, que Débora Arango esté presente en colecciones públicas es parte fundamental de esa estrategia”, señaló a El Colombiano.

Reacciones institucionales y defensa del patrimonio

La intención de vender las piezas generó rechazo y pronunciamientos de expertos y organizaciones patrimoniales. En un comunicado, el Consejo Internacional de Museos (Icom) recordó la obligación ética de preservar las colecciones patrimoniales.

El documento enfatizó que “transferir obras a otros museos, bajo la condición que sea, salvo cuando la colección o parte de ella haya perdido valor o esté en riesgo de desaparecer, implica la baja de un objeto de una colección, lo que a su vez significa la pérdida de un bien representativo de la historia y la cultura de una comunidad”.

Rechazo de la solicitud y alternativas para la circulación de las obras

El Ministerio decidió no autorizar la enajenación tras revisar la normativa vigente. Tanto la Ley 397 de 1997 como la Ley 1185 de 2008 establecen que un Bien de Interés Cultural requiere protección estricta y un procedimiento especial para cambios en su titularidad. De acuerdo al comunicado, “el Ministerio fundamenta esta decisión en el carácter irrevocable de la donación realizada por Débora Arango al MAMM, y en la necesidad de garantizar la unidad de la colección concebida por la artista como un todo”.

Entre las alternativas planteadas, Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, propuso que las piezas no permanezcan guardadas. “Le hemos propuesto al MAMM en conversaciones previas que se pueden llevar a cabo gran variedad de estrategias para la exposición de las obras, como el préstamo a través de comodato o convenio que bien se podrían hacer con el Museo Nacional de Colombia y el Banco de la República de manera conjunta”.

Valor cultural, histórico y simbólico

La declaratoria de Bien de Interés Cultural para las obras de Débora Arango atendió tres aspectos: el valor histórico, por la mirada crítica a periodos clave de la historia de Colombia; el estético, por la fuerza expresiva que influye en el arte moderno y contemporáneo; y el simbólico, ya que sus obras representan valores como la memoria, la libertad, la diversidad, la pluralidad y la tolerancia, así como la voz de las mujeres en el arte colombiano.

Próximos pasos y recursos legales

Tras la negativa oficial, el MAMM interpuso un recurso de reposición, que será resuelto en los próximos días por la cartera cultural. De momento, las pinturas ‘Rojas Pinilla’ y ‘Madona del Silencio’ seguirán bajo custodia del museo en Medellín.

El Ministerio reitera que existen mecanismos como el préstamo temporal y los convenios interinstitucionales para asegurar la divulgación y acceso ciudadano a estas obras sin fragmentar la colección, en línea con la voluntad de la artista y la protección del patrimonio colectivo.