“Gracias al Plan Colombia derrotamos carteles, guerrillas y paramilitares”: Paloma Valencia pide defender relaciones con EE. UU.

La precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expuso su visión sobre la política de seguridad y narcotráfico en Colombia, con énfasis en la necesidad de restablecer la condición del país como principal aliado de Estados Unidos en la región.

Según la senadora, Colombia había ocupado durante años una posición privilegiada en la agenda hemisférica de Washington, especialmente en lo referente a la cooperación en materia de drogas ilícitas.

Sin embargo, considera que esta condición se debilitó bajo el actual gobierno, al que responsabiliza de haber reducido los niveles de compromiso en la acción conjunta contra el narcotráfico.

Valencia rememoró los resultados del Plan Colombia, implementado en alianza con Estados Unidos desde comienzos de la década de 2000, que incluyó estrategias militares, de cooperación técnica e inteligencia para enfrentar tanto a los carteles de la droga como a organizaciones armadas ilegales de diverso tipo, entre ellas guerrillas y grupos paramilitares.

En su análisis, el respaldo de Washington permitió evitar que Colombia siguiera trayectorias similares a las de regímenes como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

“Yo quiero decirlo aquí claramente: Colombia hoy no es un narco-régimen gracias a la intervención y la ayuda de los Estados Unidos con el plan Colombia, nos permitió derrotar los carteles de narcotráfico que en Colombia han tenido muchas formas: han sido carteles, han sido guerrillas, han sido paramilitares”, señaló.

La precandidata también se refirió a la política internacional del expresidente estadounidense Donald Trump, valorando la decisión de ese gobierno de desplegar operaciones activas en el Caribe contra las redes del narcotráfico.

Para Valencia, el poderío militar y de inteligencia de Estados Unidos constituye un factor clave en la interdicción y resulta beneficioso no solo para Colombia sino para toda América Latina, dado que —en su lectura— el narcoterrorismo alimenta y sostiene a regímenes de corte totalitario en la región.

“Y si no hubiera sido por la ayuda oportuna de los Estados Unidos, nuestro país estaría hoy como Venezuela, como Cuba o como Nicaragua. Para mí es fundamental la decisión que ha tomado el gobierno Trump de intervenir de manera activa, de manera evidente, en la intersección de las drogas en el océano Caribe. Es el país más poderoso, con mejor inteligencia. Evidentemente, esta era una ayuda que nos hacía falta y por primera vez los Estados Unidos los está haciendo”, agregó.

De cara a las elecciones presidenciales, Valencia anticipa que, de resultar elegida, impulsará una estrategia antidrogas robusta en coordinación con Estados Unidos. Su propuesta busca priorizar la seguridad ciudadana como condición indispensable para el desarrollo económico, la estabilidad democrática y la protección de la vida de los colombianos.

Crítica de Petro a Paloma Valencia por propuesta para erradicar bloqueos en el Cauca

El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, durante el congreso anual la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, realizado entre el 17 y el 19 de septiembre en Cartagena de Indias.

En concreto, lo que hizo escribir a Petro a través de su cuenta de X (@petrogustavo) fueron las palabras de Valencia acerca de las acciones que tomaría para que no se presentaran más paros en el suroccidente de Colombia.

La congresista propuso restringir los recursos estatales a los resguardos indígenas que respalden bloqueos de vías y actividades ilegales en el Cauca.

También presentó una estrategia en la que se condiciona el acceso a fondos y servicios estatales a la posición que adopten los resguardos indígenas frente a los bloqueos.

Valencia argumentó que los resguardos que apoyen actividades como el robo o la retención de vehículos de carga enfrentarían restricciones en la entrada de alimentos y agua, además de recortes en las transferencias del Estado.

La senadora aseguró que “esto se hace generándole bloqueos de acceso a la alimentación y al agua, al resguardo, y hasta que no entreguen las tractomulas no vuelve a entrar ni a salir nadie del resguardo. Porque es que esto se puede hacer sin violencia”.

Antes de su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el martes 23 de septiembre de 2025, el jefe de Estado colombiano le respondió a valencia y llamó a sus propuestas de “puro fascismo”.

A su vez, y minutos después, en dos mensajes por medio de la misma red social, Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) lo interpeló.

“Presidente @petrogustavo, defender el orden, el libre tránsito y los derechos de todos no es fascismo”, inició su réplica la senadora.

A su vez, ella cuestionó a Petro, al afirmar que “es su deber también, que usted incumple siempre: por eso hoy mueren más colombianos que en el Gobierno anterior”.