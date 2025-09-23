EN VIVO: Petro se refirió al reconocimiento del Estado palestino antes de iniciar su participación en la Asamblea General de la ONU

El presidente aseguró que es necesario que la humanidad responda ante la grave situación que se presenta en Gaza, aunque no se cuente con el apoyo de Trump, o aunque esto suponga enfrentarse a él. “ Un genocidio que no debemos seguir observando, sino que debemos terminar en forma definitiva ”, aclaró.

“Ya la mayoría de países ha reconocido el Estado palestino, la mayoría de naciones votan porque cese el fuego, pero hay un solo país que no hace caso, un solo país que veta en el consejo de seguridad el cese al fuego, que es el Gobierno de Trump . Eso significa que no podemos seguir esperando a que niñas y niños sigan muriendo bombardeados mientras se veta, por parte de Trump, cualquier acción de la humanidad”, precisó.

Ante los medios de comunicación, y previo a su participación en el debate, el jefe de Estado criticó al Gobierno de Estados Unidos por negarse a rechazar el genocidio en la Franja de Gaza. Indicó que buena parte de los países ha mostrado su indignación por la violencia ejercida sobre Palestina e, incluso, ha reconocido al país de Medio Oriente como un Estado.

En el primer día de intervención de Gustavo Petro en la ONU, el presidente criticó la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas - crédito Juan Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro participó en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se llevó a cabo en Estados Unidos desde el 22 de septiembre de 2025. En el primer día de encuentro, se presentó a sí mismo como un presidente “descertificado por un gobierno extranjero”, refiriéndose a la decisión del Gobierno de Donald Trump de no certificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

“¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo?, ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie?”, cuestionó el primer mandatario en su discurso del primer día de encuentro en la ONU.

Asimismo, se pronunció sobre la crisis climática que constituye un problema a nival global, haciendo énfasis en el uso de petróleo, carbón y gas, combustibles fósiles que ha optado por ir abandonando en Colombia, como el fin de mitigar el daño medioambiental y ralentizar el agravamiento de la situación.

El presidente Gustavo Petro criticó la decisión de Donald Trump de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas - crédito Al Drago/Reuters

Según explicó, la manera como se maneja la economía a nivel mundial no ha contribuido a solucionar la problemática. “Nos hemos equivocado, Naciones Unidas se ha equivocado creyendo que el mercado soluciona la crisis climática, creyendo que los bancos van a llevar –a partir de la libre competencia– del sistema y el mercado financiero a gastar en donde es verde y a no gastar donde es fósil”, precisó el jefe de Estado. Desde su perspectiva, “no hay capitalismo verde”.

En el segundo día, el presidente Petro tuvo espacios de conversación con funcionarios de alto nivel de distintas partes del mundo. Sostuvo una reunión bilateral con el presidente del Consejo Europeo, António Costa y se encontró con el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

El presidente Gustavo Petro se encontró con el presidente del Consejo Europeo, António Costa y con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani - crédito @infopresidencia/X

“Reafirmamos nuestros lazos de cooperación, trabajando juntos por una humanidad unida y en Paz”, indicó la Presidencia en X.