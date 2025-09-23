Delincuentes se quedaron atorados en el techo de una casa mientras robaban en el norte de Bogotá: Bomberos tuvo que rescatarlos

Ambos detenidos, de 22 y 28 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por violación de domicilio y daño en bien ajeno - crédito Policía Bogotá

La tranquilidad de barrio Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos, se vio interrumpida después de que las autoridades desplegaran todo un operativo para capturar a dos delincuentes que, trepando los techos, intentaron robar una vivienda.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron en la madrugada del martes 23 de septiembre, cuando la central de radio de la Policía recibió una denuncia de un posible robo en un inmueble del barrio.

Al llegar, los patrulleros, acompañados por el dueño de la vivienda, hallaron daños evidentes en el techo. Fue entonces cuando lograron avistar a dos sujetos sobre la estructura superior.

Durante el operativo, uno de los sospechosos perdió el equilibrio, cayendo desde el tejado y siendo asegurado por los uniformados en el acto. El otro individuo permaneció algunos minutos más en el tejado, lo que llevó a solicitar el apoyo urgente del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para evitar lesiones.

El operativo de los rescatistas permitió bajar al segundo sospechoso en condiciones seguras y sin daños físicos. Una vez controlada la situación, ambos —hombres de 22 y 28 años— fueron capturados y puestos bajo custodia, pasando a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades les imputarán los delitos de violación de domicilio y daño en bien ajeno.

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía, los detenidos habrían ingresado de manera irregular a la vivienda con la firme intención de hurtar las pertenencias del lugar.

El caso, que implicó la intervención conjunta de varias entidades, forma parte de la estrategia intensificada para combatir la criminalidad en la zona, destacando el llamado institucional a los vecinos para denunciar hechos sospechosos.

“Solo con la información oportuna de la ciudadanía se pueden atender de manera inmediata los casos que amenazan la convivencia y el bienestar colectivo”, puntualizó la Policía Nacional.

La captura de dos presuntos ladrones en Bogotá tras el insólito incidente en los techos ha puesto en el foco la creciente respuesta de las autoridades frente a la delincuencia en la ciudad.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, 542 personas han sido detenidas este año en la localidad de Barrios Unidos, con 208 casos asociados a hurtos, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad en uno de los sectores más activos del norte de la capital.