Colombia

Como “puro fascismo”, calificó Petro declaración de Paloma Valencia sobre resguardos indígenas que cierren vías en Colombia: “Les bloquearemos el acceso a alimentación y agua”

La senadora por el Centro Democrático aseguró que Petro va a la ONU a hablar sobre algo que no pregona con acciones, según ella, en su propio país: la lucha por los derechos humanos

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Valencia aseguró que Petro fue
Valencia aseguró que Petro fue a Nueva York a hablar sobre la defensa de los derechos humanos, "pero nunca actúa en defensa de los derechos fundamentales de su propio pueblo" - crédito @PalomaValenciaL/X | @infopresidencia/IG

El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, durante el congreso anual la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, realizado entre el 17 y el 19 de septiembre en Cartagena de Indias.

En concreto, lo que hizo escribir a Petro a través de su cuenta de X (@petrogustavo) fueron las palabras de Valencia acerca de las acciones que tomaría para que no se presentaran más paros en el suroccidente de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista propuso restringir los recursos estatales a los resguardos indígenas que respalden bloqueos de vías y actividades ilegales en el Cauca.

También presentó una estrategia en la que se condiciona el acceso a fondos y servicios estatales a la posición que adopten los resguardos indígenas frente a los bloqueos.

Valencia argumentó que los resguardos que apoyen actividades como el robo o la retención de vehículos de carga enfrentarían restricciones en la entrada de alimentos y agua, además de recortes en las transferencias del Estado.

La senadora aseguró que “esto se hace generándole bloqueos de acceso a la alimentación y al agua, al resguardo, y hasta que no entreguen las tractomulas no vuelve a entrar ni a salir nadie del resguardo. Porque es que esto se puede hacer sin violencia”.

Petro se pronunció minutos antes
Petro se pronunció minutos antes de compartir en redes una de sus intervenciones en Nueva York - crédito @petrogustavo/X

Petro llamó “fascismo” la propuesta de Paloma Valencia: la precandidata le respondió

Antes de su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el martes 23 de septiembre de 2025, el jefe de Estado colombiano le respondió a valencia y llamó a sus propuestas de “puro fascismo”.

A su vez, y minutos después, en dos mensajes por medio de la misma red social, Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) lo interpeló.

“Presidente @petrogustavo, defender el orden, el libre tránsito y los derechos de todos no es fascismo”, inició su réplica la senadora.

A su vez, ella cuestionó a Petro, al afirmar que “es su deber también, que usted incumple siempre: por eso hoy mueren más colombianos que en el Gobierno anterior”.

Sumado a lo anterior Valencia agregó: “La propuesta es simple: que en coordinación con autoridades indígenas, se puedan recuperar camiones y mercancía robada. Respetar las comunidades no implica permitir bloqueos ni delitos. Colombia necesita diálogo, sí, pero también autoridad”.

La primera parte de la
La primera parte de la respuesta de Valencia a Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

En su segunda publicación, la congresista habló en nombre de los ciudadanos del suroccidente de Colombia (dado que ella es natural de Popayán, Cauca), al decir que “incluidos muchos indígenas, estamos desesperados con los bloqueos y las vías de hecho”.

Al final la precandidata recalcó en su mensaje final la propuesta: “Lo que haré cuando sea Presidenta es condicionar transferencias de recursos para llevarlos a donde se necesitan y dejar de premiar a los violentos como hace usted. Y a diferencia suya, no me temblará la mano para tomar decisiones difíciles”.

Por último, Valencia le tiró una pulla a Petro, tras su intervención en Nueva York en la Asamblea General de la ONU.

“A usted se le llena la boca en la ONU pero nunca actúa en defensa de los derechos fundamentales de su propio pueblo”, concluyó la congresista.

La propuesta de Paloma Valencia que levantó polémica en el suroccidente del país: a Petro no le gustó

La dirigente busca con su propuesta ejercer presión sin recurrir a la fuerza militar, una alternativa que, según recordó, fue descartada en el gobierno de Álvaro Uribe por el riesgo de víctimas civiles.

Valencia expresó durante su intervención en el congreso anual de Colfecar: “Usted no puede mandar al Ejército porque van a venir con todos los niñitos de primero y entonces, Dios no lo quiera, se dispara un fusil, muere un niño y acaban con la fuerza pública”.

La senadora afirmó que las restricciones se enfocarían únicamente en los resguardos que, en sus palabras, “andan de cómplices con la criminalidad”.

Valencia le tiró una pulla
Valencia le tiró una pulla al final al presidente Petro por su presencia en Nueva York - crédito @PalomaValenciaL/X

Por el contrario, Valencia planteó incentivos para aquellos que colaboren con el Estado: “Con esos (resguardos) vamos a hacer los proyectos productivos, vamos a sacarlos adelante para que sean indígenas ricos, con ingresos, que puedan vivir decentemente con educación para que puedan pensar en el futuro”.

En declaraciones recogidas por Cambio, la senadora sostuvo que, en caso de llegar a la Presidencia, su política hacia los pueblos indígenas estaría fundamentada en el respeto y la cooperación, pero siempre bajo el marco de la legalidad.

Valencia dijo: “A los indígenas que creen en Colombia, que respetan las leyes, la Constitución, todos los beneficios. (…) Pero los indígenas que insistan en los bloqueos vamos a cortarles los recursos del Estado porque no podemos seguir financiando a quienes no creen en el progreso de Colombia”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPaloma ValenciaAsamblea General de la ONUNueva YorkOrganización de las Naciones UnidasRestringir recursosResguardos indígenasApoyo a paros nacionalesCongreso anual de ColfecarCierres de vías y carreterasSuroccidente de ColombiaFascismoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro sobre el artículo de The Economist que cuestionó duramente su gobierno: “Las peores mentiras para tapar las palabras que dirijo en la ONU”

El presidente colombiano acusó al medio británico de “falsear mapas” y decir “mentiras” para “tapar” su discurso en la Asamblea General de la ONU

Gustavo Petro sobre el artículo

Resultados Sinuano Día y Noche lunes 22 de septiembre de 2025: números ganadores de ambos sorteos

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos premios

Resultados Sinuano Día y Noche

Angélica Lozano confronta a Petro por mensaje contra fiscal del caso de su hijo Nicolás: “¿Para esto es la constituyente que promueve?”

La senadora del partido Alianza Verde respondió al presidente Gustavo Petro luego de que este cuestionara a la fiscal Lucy Laborde, quien pidió garantías de independencia en la investigación sobre Nicolás Petro

Angélica Lozano confronta a Petro

Alerta para los conductores en Medellín, hombre se lanza a los vehículos para fingir accidentes

Las autoridades advierten que este sujeto comete este hecho para simular que fue atropellado y exigirles dinero a los conductores que supuestamente lo arrollaron

Alerta para los conductores en

Resultados Super Astro Sol y Luna: signo y número ganador del 22 de septiembre

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clown, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte del papá

Confirman la muerte del papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Este es el video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clownn: el crimen que sacude el mundo del entretenimiento

Revelan mensajes entre Regio Clownn y su pareja sobre verse con “El comandante” antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

Sofía Avendaño lamentó la muerte de B-King y envió desgarrador mensaje a la familia del artista: “Yo creo en la justicia divina”

Deportes

Se filtró la que sería

Se filtró la que sería la nueva camiseta del Bayern Múnich de Luis Díaz: la opinión es dividida en redes sociales

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo de Jorge Bava con Cerro Porteño: “La prioridad la tiene Santa Fe”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Critican a France Football por la ganadora del Balón de Oro que superó a Linda Caicedo: “Es un robo”