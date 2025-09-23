Arrecian críticas contra DJ Exotic, ex de Marcela Reyes, por curiosa publicación en redes sociales tras la muerte de B King

El fallecimiento de B King en México conmociona a la música colombiana y desata polémica en redes sociales - crédito @exoticdj y bkingoficial / Instagram

El fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, en México, generó consternación en el ámbito musical colombiano. El hallazgo de su cuerpo y el de Jorge Luis Herrera (Regio Clown) el 22 de septiembre de 2025, tras varios días desaparecidos, activó una cadena de reacciones entre seguidores, familiares y personajes cercanos.

La atención en redes sociales se trasladó hacia DJ Exotic, expareja de Marcela Reyes y padre de su hijo Valentino, debido a una publicación que, si bien abordaba su propio proceso de recuperación personal, fue leída por numerosos internautas como ajena e insensible dadas las circunstancias.

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la identidad de los artistas a través de tatuajes y rasgos físicos. La repercusión de la noticia no tardó en hacerse sentir, incluyendo mensajes de incredulidad y tristeza por parte de seguidores y colegas.

El post de la discordia

Horas después de confirmarse la muerte de B King, DJ Exotic hizo pública una galería de imágenes en su cuenta de Instagram. El mensaje que acompañó las fotos fue: “No importa cuántas veces caigamos, siempre regresamos más fuertes, con más luz y con más poder. De la mano de Dios.”

El post hacía referencia a su proceso de recuperación tras el atentado sufrido el 3 de noviembre de 2024 en Cali, una situación por la que estuvo convaleciente varios meses.

El contenido, sin aludir a la tragedia de B King, generó una oleada de respuestas críticas. Usuarios cuestionaron la oportunidad de la publicación y lamentaron que no incluyera una muestra de solidaridad hacia la familia de la víctima.

“Bayron cuidó a tu hijo por muchos años y no tienes empatía”, escribió una internauta, mientras que otros comentaron: “Cuando estuviste en tu proceso, muchos oramos por ti y ahora no tienes respeto por lo que le pasó a otra familia”.

Algunos señalaron falta de empatía y congruencia en un momento delicado: “Un poco de empatía, no es momento para presumir”; “Gracias a Dios estás vivo, cuídate que el otro no corrió con la misma suerte”; y “Justamente sacas eso hoy cuando al otro le quitaron la vida. Coherencia, el ‘marketing’ para otro día”.

El entorno digital se dividió entre quienes consideraron que el silencio habría sido preferible y quienes defendieron la publicación de Exotic DJ, argumentando que no tenía obligación de pronunciarse sobre un tema ajeno. Una parte de los usuarios sostuvo que su intención pasaba por destacar su proceso tras sobrevivir a un ataque en Cali, no abordar la situación de su expareja ni de Bayron.

A pesar de la controversia, Daniel Alejandro Salinas, nombre real de DJ Exotic, no ha respondido a los comentarios ni ha emitido mensajes complementarios tras la publicación.

Contexto y polémica en torno a Marcela Reyes

La muerte de B King, que había sido reportado como desaparecido desde el 16 de septiembre junto a Regio Clown, motivó tanto manifestaciones de pesar como especulaciones. Las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas vinculado al grupo criminal La Familia Michoacana, luego del hallazgo de un mensaje con las iniciales FM en la escena.

El caso arrastró nuevamente a la esfera pública a la DJ y empresaria, que tuvo relaciones sentimentales con ambos artistas y fue mencionada en declaraciones de familiares y seguidores. En mayo de 2025, la DJ abordó en el programa Buen día, Colombia motivos de su ruptura con B King y, en respuesta, él denunció amenazas previas y mostró preocupación por su seguridad personal.

Mientras la investigación de las autoridades internacionales sigue en curso, allegados y familiares del cantante y y Regio Clown en Colombia comenzaron los trámites para la repatriación de los cuerpos y la organización de los actos fúnebres.