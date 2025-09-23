Colombia

Arrecian críticas contra DJ Exotic, ex de Marcela Reyes, por curiosa publicación en redes sociales tras la muerte de B King

La reacción del papá de Valentino, hijo que tiene en común con la DJ de guaracha, generó todo tipo de comentarios en Instagram

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
El fallecimiento de B King
El fallecimiento de B King en México conmociona a la música colombiana y desata polémica en redes sociales - crédito @exoticdj y bkingoficial / Instagram

El fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, en México, generó consternación en el ámbito musical colombiano. El hallazgo de su cuerpo y el de Jorge Luis Herrera (Regio Clown) el 22 de septiembre de 2025, tras varios días desaparecidos, activó una cadena de reacciones entre seguidores, familiares y personajes cercanos.

La atención en redes sociales se trasladó hacia DJ Exotic, expareja de Marcela Reyes y padre de su hijo Valentino, debido a una publicación que, si bien abordaba su propio proceso de recuperación personal, fue leída por numerosos internautas como ajena e insensible dadas las circunstancias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la identidad de los artistas a través de tatuajes y rasgos físicos. La repercusión de la noticia no tardó en hacerse sentir, incluyendo mensajes de incredulidad y tristeza por parte de seguidores y colegas.

El post de la discordia

Horas después de confirmarse la muerte de B King, DJ Exotic hizo pública una galería de imágenes en su cuenta de Instagram. El mensaje que acompañó las fotos fue: “No importa cuántas veces caigamos, siempre regresamos más fuertes, con más luz y con más poder. De la mano de Dios.”

El post hacía referencia a su proceso de recuperación tras el atentado sufrido el 3 de noviembre de 2024 en Cali, una situación por la que estuvo convaleciente varios meses.

La reacción de DJ Exotic
La reacción de DJ Exotic tras la muerte de B King genera críticas por falta de empatía y divide opiniones en internet - crédito exoticdj / Instagram

El contenido, sin aludir a la tragedia de B King, generó una oleada de respuestas críticas. Usuarios cuestionaron la oportunidad de la publicación y lamentaron que no incluyera una muestra de solidaridad hacia la familia de la víctima.

“Bayron cuidó a tu hijo por muchos años y no tienes empatía”, escribió una internauta, mientras que otros comentaron: “Cuando estuviste en tu proceso, muchos oramos por ti y ahora no tienes respeto por lo que le pasó a otra familia”.

Algunos señalaron falta de empatía y congruencia en un momento delicado: “Un poco de empatía, no es momento para presumir”; “Gracias a Dios estás vivo, cuídate que el otro no corrió con la misma suerte”; y “Justamente sacas eso hoy cuando al otro le quitaron la vida. Coherencia, el ‘marketing’ para otro día”.

La publicación de DJ Exotic
La publicación de DJ Exotic en Instagram reaviva el debate sobre empatía y redes sociales - crédito exoticdj / Instagram

El entorno digital se dividió entre quienes consideraron que el silencio habría sido preferible y quienes defendieron la publicación de Exotic DJ, argumentando que no tenía obligación de pronunciarse sobre un tema ajeno. Una parte de los usuarios sostuvo que su intención pasaba por destacar su proceso tras sobrevivir a un ataque en Cali, no abordar la situación de su expareja ni de Bayron.

A pesar de la controversia, Daniel Alejandro Salinas, nombre real de DJ Exotic, no ha respondido a los comentarios ni ha emitido mensajes complementarios tras la publicación.

Contexto y polémica en torno a Marcela Reyes

La muerte de B King, que había sido reportado como desaparecido desde el 16 de septiembre junto a Regio Clown, motivó tanto manifestaciones de pesar como especulaciones. Las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas vinculado al grupo criminal La Familia Michoacana, luego del hallazgo de un mensaje con las iniciales FM en la escena.

El entorno de Marcela Reyes
El entorno de Marcela Reyes vuelve al centro de la atención pública tras la muerte de sus exparejas- crédito @marcelareyes - @bkingoficial/Instagram - Canva

El caso arrastró nuevamente a la esfera pública a la DJ y empresaria, que tuvo relaciones sentimentales con ambos artistas y fue mencionada en declaraciones de familiares y seguidores. En mayo de 2025, la DJ abordó en el programa Buen día, Colombia motivos de su ruptura con B King y, en respuesta, él denunció amenazas previas y mostró preocupación por su seguridad personal.

Mientras la investigación de las autoridades internacionales sigue en curso, allegados y familiares del cantante y y Regio Clown en Colombia comenzaron los trámites para la repatriación de los cuerpos y la organización de los actos fúnebres.

Temas Relacionados

DJ ExoticB KingMarcela ReyesMéxicoRegio ClownRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Támara Ospina regresará al Gobierno tras haber sido denunciada por presunta agresió física contra una contratista

Ospina dejó su cargo en el Ministerio de la Igualdad en julio, luego de que el presidente Gustavo Petro aceptara su renuncia y designara a Olga Lucía Fuentes como encargada del Viceministerio de la Mujer

Támara Ospina regresará al Gobierno

Extesorero de Apartadó Cristian Mena rompió a llorar en la audiencia tras declararse culpable por desfalco de $3.500 millones al municipio

El exfuncionario se comprometió a devolver la suma antes de la etapa de juicios condenatorios por el caso que también salpica al exalcalde Héctor Rangel Palacios

Extesorero de Apartadó Cristian Mena

Valor de cierre del dólar en Colombia este 23 de septiembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Valor de cierre del euro en Colombia este 23 de septiembre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

EN VIVO: Petro se refirió al reconocimiento del Estado palestino antes de iniciar su participación en la Asamblea General de la ONU

El presidente hizo una intervención en el segundo día de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde con anterioridad abordó temáticas relacionadas con la lucha contra las drogas, la guerra y la economía

EN VIVO: Petro se refirió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel reveló las características

Jessica Cediel reveló las características de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes, tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Andrea Serna sorprendió a sus seguidores al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse: “Empecé a trabajar muy jovencita”

Carlos Vives celebró los 30 años de ‘La Tierra del Olvido’ en un Tiny Desk Concert en Washington

Deportes

Santa Fe y su experiencia

Santa Fe y su experiencia con otro uruguayo: así fue cuando Alfredo Arias dejó al Cardenal ante una oferta internacional

Hinchada del América de Cali criticó a Tulio Gómez por la calidad de las prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Históricos de Atlético Nacional definieron el perfil del nuevo entrenador y pidieron que no fuera extranjero: “Que sea un doliente”

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Polémico directivo estuvo en el estadio del Deportivo Cali y ocasionó la molestia del presidente del club: de quién se trata