Alcaldía de Cali ofrece $50 millones de recompensa por asesinos del presidente de la JAC

Óscar Becerra, líder comunitario y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis I, fue asesinado en la mañana del 22 de septiembre en el barrio El Trébol. - crédito Infobae e Indepaz

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de $50 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de Óscar Becerra, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio San Luis I, en el oriente de la ciudad.

Este hecho se registró durante la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025, cuando la víctima, reconocida por su liderazgo comunitario y como vocero de taxistas, fue atacada en el barrio El Trébol por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y le dispararon tras intentar despojarlo de sus pertenencias.

El homicidio de Óscar Becerra ha generado repercusión en distintos sectores sociales. La Policía Metropolitana de Cali informó que desplegó un equipo de investigación judicial y de inteligencia para esclarecer los hechos. “Trasladamos nuestro grupo de investigación judicial y el grupo de inteligencia para esclarecer los hechos de tiempo, modo y lugar por los que este líder comunitario pierde la vida”, señaló Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia, indicó que existe una recompensa por información que nos permita avanzar en la investigación. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

La administración distrital de Cali, liderada por la Secretaría de Seguridad y Justicia, confirmó la activación de la recompensa poco después del asesinato y reiteró su compromiso de proteger a los líderes sociales. Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia, indicó: “Tenemos vigente esta recompensa por información que nos permita avanzar en la investigación. Desde la Administración Distrital seguiremos haciendo acompañamiento al liderazgo comunitario en Cali”.

Rechazo de las autoridades y apoyo a la comunidad

A la condena institucional se sumó la secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Maritza Aponzá Zapata, quien manifestó: “Ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la familia de Óscar y rechazamos todo acto de violencia en contra de nuestros líderes comunitarios, que se la juegan todos los días por el desarrollo del territorio”.

La actitud solidaria de las autoridades se evidenció en la visita de un equipo de la Secretaría de Seguridad y Justicia que se reunió con líderes del barrio San Luis para escuchar sus necesidades y expresarles apoyo en este momento de duelo. La entidad también reiteró el acompañamiento a las actividades comunitarias.

Hipótesis en investigación: robo o ataque dirigido

La investigación sobre el homicidio de Becerra se enfoca en dos hipótesis principales. Por un lado, se estudia la posibilidad de un robo, considerando que los atacantes intentaron hurtarle pertenencias antes de disparar. De acuerdo con la versión oficial de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, la otra hipótesis apunta hacia un posible ataque dirigido, conocido como sicariato, contra el líder barrial.

La investigación sobre el homicidio de Becerra se enfoca en dos hipótesis principales: robo o ataque dirigido. - crédito Colprensa

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Henry Yesid Bello, precisó: “La Policía Metropolitana de Santiago de Cali lamenta el homicidio del señor Óscar Becerra, acaecido el día de hoy aproximadamente a las 11:40 de la mañana en el sector de la comuna 12. De inmediato trasladamos todas las capacidades institucionales, el talento humano de la seccional de investigación criminal y la seccional de inteligencia, para adelantar todos los actos investigativos y esclarecer este homicidio”.

Comunicado de la Personería y demandas de justicia

El impacto de este asesinato llevó a la Personería de Cali a publicar un enérgico mensaje de rechazo. El personero Gerardo Mendoza calificó el asesinato como una “grave agresión contra quienes, con compromiso y liderazgo, trabajan por el bienestar colectivo y el fortalecimiento de la participación ciudadana”.

La entidad exigió a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias y evitar que el crimen quede en la impunidad: “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones necesarias que permitan esclarecer lo sucedido y garantizar justicia, evitando que este crimen quede en la impunidad”, puntualizó Mendoza.

La Personería reitera su respaldo a las comunidades y su compromiso indeclinable con la construcción de una sociedad más justa, segura y en paz. - crédito @personeriacali/X

Contexto de violencia urbana en la ciudad

De acuerdo con informes oficiales, la inseguridad en Cali ha cobrado la vida de varios líderes comunitarios y ciudadanos en las últimas semanas. Entre enero y junio de 2025 se han presentado 449 homicidios en la ciudad, de los cuales el 38 % corresponden a jóvenes. En julio se contabilizaron 75 casos, un 45 % de los cuales afectaron a la población joven; agosto registró 85 homicidios, considerando a menores entre los 14 y 18 años en el 34 % de los casos.

Las autoridades destacaron que la lucha contra el crimen organizado ha permitido la desarticulación de 44 redes criminales, con un total de 4.800 personas detenidas, incluyendo 1.058 por hurto, 350 por homicidio y 712 por porte ilegal de armas de fuego, según datos de la Policía Metropolitana de Cali.

La muerte de Óscar Becerra revive los llamados de organizaciones sociales para fortalecer la protección de los líderes comunitarios. “La defensa de los derechos humanos y la protección de la vida de los líderes sociales deben ser una prioridad del Estado”, subrayó el personero de Cali.

El crimen ocurrió durante una jornada marcada por el día sin carro en la capital del Valle del Cauca, lo que intensificó el debate ciudadano sobre la seguridad en el espacio público y la protección de quienes ejercen liderazgo social.