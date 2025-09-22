Misteriosa muerte de una joven en Medellín: fue reportada como desaparecida el día que planeaba separarse de su pareja

Familiares y allegados piden justicia por la muerte de la joven que dejó a un niño de 4 años - crédito Cuartoscuro.com

El hallazgo del cuerpo de Marian Chica Martínez en el río Cauca, tras cuatro días de intensa búsqueda, tiene a sus familiares preocupados y a las autoridades adelantando una investigación que se centra en la desaparición de su pareja sentimental, que también es el padre de su hijo de tan solo 4 años.

De acuerdo con el reporte, la joven de 25 años, reportada como desaparecida en Medellín, fue encontrada sin vida en avanzado estado de descomposición, lo que ha dificultado el esclarecimiento inmediato de las circunstancias de su muerte.

El hallazgo fue reportado el 19 de septiembre de 2025, cuando un grupo de areneros que trabajaba en la extracción de material en el río Cauca localizó un cuerpo flotando en una de las islas formadas por el afluente, a la altura de la vereda Moritos, en el municipio de Concordia. Los trabajadores se comunicaron con las unidades de socorro y autoridades judiciales que llevaron a cabo el levantamiento del cadáver.

Según información publicada por el diario El Colombiano, el reporte de la inspección determinó que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y semidesnudo, lo que complicó tanto la identificación como la determinación preliminar de las causas del fallecimiento. Por esta razón, el cadáver de la joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde pruebas forenses confirmaron que correspondía a Marian Chica Martínez.

¿Qué le pasó a Marian?

La desaparición de la joven había sido reportada el 15 de septiembre, cuando fue vista por última vez en el barrio Enciso, Comuna Villa Hermosa, en compañía de su pareja sentimental.

De acuerdo con sus familiares, la joven tenía previsto iniciar una mudanza hacia una vivienda cercana a la de su tía, con el fin de iniciar una nueva vida, debido a que pretendía separarse de su pareja. Sin embargo, nunca apareció, lo que alertó a su familia, ya que no solía ausentarse sin avisar.

La preocupación de los allegados aumentó cuando, cerca de las 5:20 p. m., una de sus familiares recibió dos mensajes de texto desde el celular de Marian. Los textos decían: “Tía, estoy en una vereda, la señal es muy mala y no me da ni para hacer llamadas” y “El niño está con el papá donde la abuela, se lo llevó una tía esta mañana y a mí se me olvidó avisar a la guardería”.

La familia sospechó que ella no fue la autora de estos mensajes, ya que presentaban errores ortográficos y no tenían signos de puntuación, algo inusual en su forma de escribir. Del mismo modo, los familiares denunciaron a Alerta Paisa que la última conexión de la joven en WhatsApp se registró a las 5:33 p. m. de ese mismo lunes 15 de septiembre, minutos después del envío de los mensajes, y desde entonces no se obtuvo respuesta a los intentos de comunicación.

El martes por la mañana, el hijo de Marian no fue llevado a la guardería y al intentar contactar a la pareja sentimental de la joven, no se logró comunicación. La madre del hombre involucrado confirmó que él había dejado al niño con ella, argumentando que debía “hacer una vuelta a un pueblo cercano”. Desde ese momento, el paradero del hombre también es desconocido, aunque su cuenta de WhatsApp muestra actividad.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso, debido a que presuntamente el sujeto se llevó la motocicleta de la víctima y fue la última persona que estuvo con ella antes de su desaparición. Según versiones de allegados, el hombre dejó al niño con unos parientes en el Bajo Cauca y desapareció.

Mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, la familia y amigos de Marian Chica Martínez se preparan para despedirla el lunes 22 de septiembre en un cementerio de Medellín, en medio del dolor y la indignación de aquellos que exigen justicia y claridad sobre lo ocurrido.