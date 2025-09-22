Juan Camilo Restrepo cuestionó si el Gobierno de Petro tiene una “retórica vacía” tras acuerdo con Maduro y acusaciosnes de Donald Trump

Juan Camilo Restrepo mostró escepticismo sobre el acuerdo firmado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para crear una zona económica compartida - crédito Diego Pineda/Colprensa - Presidencia - Reuters

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo se pronunció, el domingo 21 de septiembre de 2025, por medio de su cuenta en X sobre la situación que involucran al narcotráfico en el país, la respuesta del Gobierno colombiano a las acusaciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la postura del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Restrepo planteó dudas y cuestionamientos directos sobre las estrategias de la administración de Gustavo Petro en cuanto a la seguridad fronteriza y la cooperación con Venezuela.

El también exministro de Agricultura en el gobierno de Juan Manuel Santos se refirió específicamente a la carta enviada por el dictador Nicolás Maduro a Donald Trump, en la que ratificó la disposición de su país a dialogar sobre el narcotráfico y rechazó las acusaciones sobre la producción y tráfico de drogas en su país.

Nicolás Maduro defendió a Venezuela como un territorio libre de drogas, asegurando que solo un 5% de las drogas colombianas pasan por su territorio

En esa carta, Maduro defendió a Venezuela como un territorio libre de producción de narcóticos y aseguró que solo un 5% de las drogas que salen de Colombia pasan por su territorio. Según el dictador venezolano, la mayoría de la cocaína colombiana se dirige al norte por rutas marítimas y terrestres por medio de otros países, principalmente, hacia el Pacífico.

El intercambio entre Trump y Maduro acentuó las diferencias entre Colombia y el vecino país. Mientras el líder del régimen insistió en su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, la administración norteamericana intensificó sus operaciones militares en la región al apuntar de manera directa a las redes de tráfico de drogas que operan en el Caribe y América Central.

Tras la carta de Maduro, la administración Trump intensificó sus operaciones militares en el Caribe, atacando embarcaciones vinculadas al narcotráfico

Los interrogantes de Juan Camilo Restrepo

En su publicación, Juan Camilo Restrepo lanzó una serie de preguntas provocadoras, en las que cuestionó las acciones y las declaraciones del Gobierno colombiano respecto a la crisis fronteriza y el narcotráfico.

Restrepo cuestionó: “Si esto es así, ¿por qué Petro dijo que movilizaría 25.000 soldados colombianos a la frontera venezolana para combatir el narcotráfico? ¿Para qué produjo un memorando creando la zona binacional?”. Esto, al referirse al acuerdo firmado entre Petro y Maduro.

El acuerdo, suscrito el 17 de julio de 2025, establece una cooperación para la creación de una zona económica compartida entre Colombia y Venezuela, que abarca los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander.

Juan Camilo Restrepo cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro sobre la coherencia de sus acciones frente al narcotráfico y la cooperación con Venezuela

Según el exfuncionario, la firma del memorando y las movilizaciones de tropas anunciadas por Petro plantean un dilema contradictorio. “¿Todo esto hace parte de la retórica petrista que nunca se concreta en nada, o de la bulla madurista que —asustada por Trump— comienza a echarle el agua sucia a Colombia? (sic)”, señaló.

El Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela

El memorando firmado entre ambas naciones tiene como objetivo crear una zona de “paz, unión y desarrollo integral”. Según el acuerdo, la cooperación se centraría en áreas clave como la cultura, la salud, el comercio y la educación. La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, y la vicepresidenta venezolana —como se autodenomina—, Delcy Rodríguez, fueron las encargadas de firmar el acuerdo que se extenderá por cinco años.

Dicho acuerdo implicaría la implementación de proyectos conjuntos en la región fronteriza, buscando fomentar el desarrollo social y económico de los departamentos y estados mencionados.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro firmaron un acuerdo para crear una zona económica compartida en la frontera

Sin embargo, Restrepo se mostró escéptico respecto a las implicaciones de este acuerdo que, según él, parece no tener claridad en cuanto a su efectividad.

Para el economista, la falta de una estrategia clara para enfrentar el narcotráfico y el vínculo entre el régimen venezolano y las organizaciones del crimen organizado en la frontera, genera dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno de Gustavo Petro y su relación con Maduro.