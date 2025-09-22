Colombia

Juan Camilo Restrepo cuestionó si el Gobierno de Petro tiene una “retórica vacía” tras acuerdo con Maduro y acusaciosnes de Donald Trump

El exministro de Hacienda puso en duda la política de seguridad del Gobierno, al preguntar por qué el presidente colombiano moviliza 25.000 tropas hacia la frontera con Venezuela si el régimen niega la vinculación de su país con el narcotráfico

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Juan Camilo Restrepo mostró escepticismo
Juan Camilo Restrepo mostró escepticismo sobre el acuerdo firmado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para crear una zona económica compartida - crédito Diego Pineda/Colprensa - Presidencia - Reuters

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo se pronunció, el domingo 21 de septiembre de 2025, por medio de su cuenta en X sobre la situación que involucran al narcotráfico en el país, la respuesta del Gobierno colombiano a las acusaciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la postura del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Restrepo planteó dudas y cuestionamientos directos sobre las estrategias de la administración de Gustavo Petro en cuanto a la seguridad fronteriza y la cooperación con Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El también exministro de Agricultura en el gobierno de Juan Manuel Santos se refirió específicamente a la carta enviada por el dictador Nicolás Maduro a Donald Trump, en la que ratificó la disposición de su país a dialogar sobre el narcotráfico y rechazó las acusaciones sobre la producción y tráfico de drogas en su país.

Nicolás Maduro defendió a Venezuela
Nicolás Maduro defendió a Venezuela como un territorio libre de drogas, asegurando que solo un 5% de las drogas colombianas pasan por su territorio - crédito redes sociales

En esa carta, Maduro defendió a Venezuela como un territorio libre de producción de narcóticos y aseguró que solo un 5% de las drogas que salen de Colombia pasan por su territorio. Según el dictador venezolano, la mayoría de la cocaína colombiana se dirige al norte por rutas marítimas y terrestres por medio de otros países, principalmente, hacia el Pacífico.

El intercambio entre Trump y Maduro acentuó las diferencias entre Colombia y el vecino país. Mientras el líder del régimen insistió en su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, la administración norteamericana intensificó sus operaciones militares en la región al apuntar de manera directa a las redes de tráfico de drogas que operan en el Caribe y América Central.

Tras la carta de Maduro,
Tras la carta de Maduro, la administración Trump intensificó sus operaciones militares en el Caribe, atacando embarcaciones vinculadas al narcotráfico - crédito EFE - Reuters

Los interrogantes de Juan Camilo Restrepo

En su publicación, Juan Camilo Restrepo lanzó una serie de preguntas provocadoras, en las que cuestionó las acciones y las declaraciones del Gobierno colombiano respecto a la crisis fronteriza y el narcotráfico.

Restrepo cuestionó: “Si esto es así, ¿por qué Petro dijo que movilizaría 25.000 soldados colombianos a la frontera venezolana para combatir el narcotráfico? ¿Para qué produjo un memorando creando la zona binacional?”. Esto, al referirse al acuerdo firmado entre Petro y Maduro.

El acuerdo, suscrito el 17 de julio de 2025, establece una cooperación para la creación de una zona económica compartida entre Colombia y Venezuela, que abarca los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander.

Juan Camilo Restrepo cuestionó al
Juan Camilo Restrepo cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro sobre la coherencia de sus acciones frente al narcotráfico y la cooperación con Venezuela - crédito @RestrepoJCamilo/X

Según el exfuncionario, la firma del memorando y las movilizaciones de tropas anunciadas por Petro plantean un dilema contradictorio. “¿Todo esto hace parte de la retórica petrista que nunca se concreta en nada, o de la bulla madurista que —asustada por Trump— comienza a echarle el agua sucia a Colombia? (sic)”, señaló.

El Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela

El memorando firmado entre ambas naciones tiene como objetivo crear una zona de “paz, unión y desarrollo integral”. Según el acuerdo, la cooperación se centraría en áreas clave como la cultura, la salud, el comercio y la educación. La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, y la vicepresidenta venezolana —como se autodenomina—, Delcy Rodríguez, fueron las encargadas de firmar el acuerdo que se extenderá por cinco años.

Dicho acuerdo implicaría la implementación de proyectos conjuntos en la región fronteriza, buscando fomentar el desarrollo social y económico de los departamentos y estados mencionados.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Gustavo Petro y Nicolás Maduro firmaron un acuerdo para crear una zona económica compartida en la frontera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, Restrepo se mostró escéptico respecto a las implicaciones de este acuerdo que, según él, parece no tener claridad en cuanto a su efectividad.

Para el economista, la falta de una estrategia clara para enfrentar el narcotráfico y el vínculo entre el régimen venezolano y las organizaciones del crimen organizado en la frontera, genera dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno de Gustavo Petro y su relación con Maduro.

Temas Relacionados

Juan Camilo RestrepoGustavo PetroNicolás MaduroDonald TrumpGobierno de Estados UnidosNarcotráficoFuerza MilitarColombia y VenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

‘Yo me llamo’: Así fue el emotivo adiós entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

El artista reveló detalles inéditos sobre la relación que surgió durante el ‘reality’

‘Yo me llamo’: Así fue

Denuncian presunta contratación irregular dentro del Ejército: se habrían beneficiado a dos empresas con millonarios acuerdos

La acusación fue hecha por el sargento (r) Alexander Chala Sáenz, que también denunció al ministro de Defensa y al exgeneral Eduardo Zapateiro por un supuesto contrato con Indumil

Denuncian presunta contratación irregular dentro

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

La caleña de 35 años de edad detalló el proceso que la llevó a una cesárea inesperada y la situación de su hijo, que deberá permanecer varias semanas en incubadora

Exparticipante de ‘La casa de

Andrés Forero denunció que pretenden “silenciarlo” con denuncia que impusieron en su contra ante la Corte Suprema

El proceso judicial que protagoniza el congresista expone la fragilidad de las garantías parlamentarias frente a estrategias de silenciamiento político

Andrés Forero denunció que pretenden

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

El artista de música urbana pidió a sus seguidores alertar cualquier indicio que conduzca a dar con el paradero del joven artista

J Balvin se sumó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’: Así fue

‘Yo me llamo’: Así fue el emotivo adiós entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en un video y avivó rumores de ruptura: “No se enamoren”

Deportes

Técnico de Fortaleza calificó la

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

A 25 años de la primera medalla de oro olímpica para Colombia, la deportista es investigada en la actualidad