Hasta $20 millones por información de disidentes de las Farc: gobernador de Antioquia reveló los rostros de los buscados

Andrés Julián Rendón ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de miembros de las disidencias de las Farc - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un enérgico llamado a la comunidad para colaborar en la captura de los responsables de los actos terroristas que sacudieron el departamento.

En un video compartido a través de sus redes sociales el domingo 21 de septiembre de 2025, el mandatario local anunció la recompensación de hasta $20 millones por la información que conduzca a la captura de los miembros de las disidencias de las Farc que siembran terror en el norte de Antioquia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este anuncio surge después de un ataque fallido contra la estación de Policía de Amalfi, un municipio en el nordeste de Antioquia. En la mañana del mismo día, dos sujetos fueron detenidos tras abandonar una caja de cartón con elementos explosivos cerca de la comisaría. Según informes de la policía, los artefactos estaban equipados con un radio de activación para detonar los explosivos a distancia.

Los elementos fueron encontrados en la mañana del domingo 21 de septiembre de 2025 cerca a la estación policial del municipio antioqueño - crédito Captura de Pantalla redes sociales

Afortunadamente, la intervención rápida de las autoridades evitó que el atentado tuviera consecuencias trágicas. “La amenaza de las disidencias de las Farc sigue vigente y debemos actuar con firmeza. Este es un llamado a todos los antioqueños: no dejemos que el miedo nos paralice. La violencia no debe reinar en nuestras tierras”, expresó el gobernador Rendón en su mensaje.

La operación, llevada a cabo por el personal especializado en explosivos de la Sijín, incluyó una detonación controlada para evitar mayores riesgos. La situación, que uso causar una tragedia, fue manejada eficazmente gracias a la cooperación de las autoridades y la vigilancia de las cámaras de seguridad en la zona, por lo que el seguimiento de los sospechosos permitió su captura en cuestión de horas.

Gobernador de Antioquia anuncia medidas contundentes contra las disidencias de las Farc

No obstante, la amenaza no se limitó a Amalfi, puesto que en el municipio vecino de Anorí, las disidencias también perpetraron un acto violento al dejar una caneca y una bandera frente a un centro de desarrollo infantil. Este hecho fue calificado por el gobernador como una violación flagrante del derecho internacional humanitario, una acción que pone en riesgo la vida de los más vulnerables.

Tras un atentado fallido en Amalfi y un ataque en Anorí, el gobernador de Antioquia hizo un llamado urgente a la comunidad para colaborar con las autoridades - crédito Gobernación de Antioquia

Las autoridades, en un esfuerzo por proteger a la comunidad, activaron protocolos de seguridad y verificaron el lugar para evitar la activación de más artefactos explosivos. “Es inaceptable que estén utilizando a los niños y a la comunidad como blanco de sus actos violentos. Hacemos un llamado a las instituciones internacionales y a la sociedad civil para que condenen estos crímenes que no tienen justificación”, declaró Rendón en su mensaje.

En su videoclip, el gobernador ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por cada miembro de las disidencias de las Farc que sea delatado, destacando que el apoyo de la ciudadanía es clave para erradicar el terrorismo en la región. Esta medida busca incentivar la colaboración de los habitantes de Antioquia para capturar a los responsables de los ataques y frenar la ola de violencia que afecta a varios municipios del norte del departamento.

Además, el gobernador compartió una imagen con los rostros de dos de los más buscados en la región, que son señalados como líderes de las disidencias responsables de los actos terroristas. Se trata de Oswaldo Enrique Agudelo, conocido como alias Manuel Guaricho, y Kevin Orley Gómez, alias Barbas, ambos miembros de la estructura criminal que opera bajo el nombre del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Gobernador de Antioquia ofrece recompensa de 20 millones por miembros de disidencias de las Farc - crédito @AndresJRendonC/X

Junto a sus fotos, se publicó un cartel en el que se resalta la recompensa del valor previamente mencionado, por información que conduzca a su captura, además de proporcionar las líneas telefónicas para quienes puedan colaborar con datos sobre su paradero.

“Estas dos personas son responsables de causar daño a la comunidad. No tienen cabida en una sociedad que busca vivir en paz. Si los conocemos, debemos hacer lo correcto y brindar la información necesaria para que la justicia los alcance”, agregó el gobernador.