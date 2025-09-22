Gustavo Petro llegó a Nueva York para su último discurso en la ONU: narcotráfico y cambio climático, entre los temas principales

El presidente Gustavo Petro llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU - crédito @infopresidencia/X

A las 2:00 a. m. de este lunes 22 de septiembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mandatario colombiano participará entre el 22 y el 26 de septiembre, en la que será su última intervención en la ONU.

Según Presidencia, Colombia buscará “seguir impulsando debates sobre justicia climática, financiación para el desarrollo, soluciones pacíficas a los conflictos, defensa de las instituciones multilaterales y del derecho internacional”.

Asimismo, se espera que el mandatario colombiano hable sobre Venezuela y las operaciones militares que viene realizando Estados Unidos contra embarcaciones en el caribe, que, según Donald Trump, están cargadas de droga.

Las acciones del país norteamericano han sido rechazadas por el presidente Gustavo Petro, tanto en su cuenta de X y en el último Consejo de Ministros.

“Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra”, aseguró Petro.

Otro tema que podría tratar el presidente Petro es la situación que se vive en Palestina, en donde podría solicitar la creación de una “fuerza armada de paz”.

“No nos van a respetar (…) y seguirán matando niños y niñas en Gaza hasta exterminarlos y la humanidad no puede dejar que exista un genocidio porque las bombas que caen en Gaza también caerán en Bogotá y en Caracas, Quito y Buenos Aires a pesar de lo que piensa cada uno de sus presidentes", expresó Gustavo Petro.

El presidente también tiene previstas reuniones enfocadas en cooperación Sur-Sur, financiamiento del desarrollo, avances en ciencia y tecnología, energías limpias y la construcción de alianzas estratégicas con bloques y países como la Celac, China, India, la Unión Europea y el Golfo.

