Colombia

Gustavo Petro llegó a Nueva York para su último discurso en la ONU: narcotráfico y cambio climático, entre los temas principales

El presidente Gustavo Petro arribó este lunes 22 de septiembre para cumplir su agenta en la la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
El presidente Gustavo Petro llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU - crédito @infopresidencia/X

A las 2:00 a. m. de este lunes 22 de septiembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mandatario colombiano participará entre el 22 y el 26 de septiembre, en la que será su última intervención en la ONU.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Presidencia, Colombia buscará “seguir impulsando debates sobre justicia climática, financiación para el desarrollo, soluciones pacíficas a los conflictos, defensa de las instituciones multilaterales y del derecho internacional”.

Presidencia comunicó que Gustavo Petro
Presidencia comunicó que Gustavo Petro llegó a Estados Unidos - crédito @infopresidencia/X

Asimismo, se espera que el mandatario colombiano hable sobre Venezuela y las operaciones militares que viene realizando Estados Unidos contra embarcaciones en el caribe, que, según Donald Trump, están cargadas de droga.

Las acciones del país norteamericano han sido rechazadas por el presidente Gustavo Petro, tanto en su cuenta de X y en el último Consejo de Ministros.

“Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra”, aseguró Petro.

Otro tema que podría tratar el presidente Petro es la situación que se vive en Palestina, en donde podría solicitar la creación de una “fuerza armada de paz”.

“No nos van a respetar (…) y seguirán matando niños y niñas en Gaza hasta exterminarlos y la humanidad no puede dejar que exista un genocidio porque las bombas que caen en Gaza también caerán en Bogotá y en Caracas, Quito y Buenos Aires a pesar de lo que piensa cada uno de sus presidentes", expresó Gustavo Petro.

El presidente también tiene previstas reuniones enfocadas en cooperación Sur-Sur, financiamiento del desarrollo, avances en ciencia y tecnología, energías limpias y la construcción de alianzas estratégicas con bloques y países como la Celac, China, India, la Unión Europea y el Golfo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

Temas Relacionados

Gustavo PetroONUGustavo Petro en la ONUAsamblea de la ONUNueva YorkEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 21 de septiembre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados de La Caribeña Noche:

De jugar con varios meses sin pagos y hacer un “fondo común” entre jugadoras a ser bicampeonas de la Liga Femenina

La crisis económica que atraviesa el Deportivo Cali también le tocó afrontarla al equipo femenino, que con varias quincenas adeudas no renunciaron al objetivo de ser campeonas

De jugar con varios meses

Longevidad en El Carmen de Viboral: un campesino centenario, una familia de 180 descendientes y la ciencia tras sus genes

Investigaciones recientes exploran cómo la cohesión familiar y la resistencia cerebral podrían ser claves para una vida excepcionalmente larga

Longevidad en El Carmen de

Incidentes de violencia y problemas de seguridad opacan la histórica noche de Silvestre Dangond en Barranquilla ante miles de asistentes

Testimonios revelan momentos de tensión y enfrentamientos inesperados durante el multitudinario evento musical en el estadio Metropolitano

Incidentes de violencia y problemas

Así están las finanzas de los partidos políticos de cara a las elecciones 2026: estos son los más endeudados y los más ricos del país

El flujo de recursos empresariales y personales marca diferencias profundas entre colectividades tradicionales, de centro y de izquierda

Así están las finanzas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’: así fue

‘Yo me llamo’: así fue la emotiva separación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en un video y avivó rumores de ruptura: “No se enamoren”

Deportes

Técnico de Fortaleza calificó la

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

A 25 años de la primera medalla de oro olímpica para Colombia, la deportista es investigada en la actualidad