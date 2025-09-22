Colombia

Fin de semana de Amor y Amistad en Bogotá dejó 50% menos homicidios que en 2024: esta fue la cifra total

Históricamente, el fin de semana de celebración es de los más violentos en la ciudad, por lo que las autoridades fortalecieron las medidas de seguridad

El mandatario local destacó la reducción en la cifra de homicidios - crédito Alcaldía de Bogotá

El fin de semana de Amor y Amistad en Bogotá, más allá de las fotos de los ciudadanos con las flores que fueron puestas a lo largo del canal de aguas de la avenida Jiménez, también dejó una reducción significativa en la cifra de homicidios en una de las celebraciones que, históricamente, es de las más violentas del año en la ciudad.

Según el balance oficial entregado por el alcalde Carlos Fernando Galán, entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre de 2025 se registraron nueve homicidios, es decir, en promedio cada día fueron asesinadas tres personas, lo que supone una reducción del 50% frente a la misma celebración en 2024, cuando se contabilizaron 21 casos.

El reporte del mandatario destacó que en 2025 esta celebración no dejó ningún feminicidio que lamentar. Sin embargo, no especificaron si entre las personas que perdieron la vida se encuentra alguna mujer.

El mandatario distrital calificó estos resultados como un avance en materia de seguridad, aunque reconoció que la persistencia de homicidios sigue siendo motivo de preocupación, por lo que aseguró que desde la Administración distrital se están adelantando acciones para mantener la reducción en los homicidios en celebraciones como el Día de la Madre, Amor y Amistad, Halloween Navidad o Año Nuevo que son catalogados como los más violentos por las autoridades,

“El año pasado tuvimos 21 homicidios en los tres días, este año fueron 9. Es un avance. Todavía, obviamente, tener nueve es realmente lamentable, pero es un avance importante, es una reducción más de cincuenta por ciento de homicidios este año en este fin de semana y vamos a seguir trabajando para que se mantenga esa tendencia de reducción de homicidios en Bogotá“, indicó Galán.

Fueron 9 los homicidios en Bogotá durante el fin de semana de Amor y Amistad - crédito Colprensa

Según el alcalde, la reducción en los homicidios se dio por cuenta del fortalecimiento en los operativos de la fuerza pública que, para 2025, incluyó el despliegue de 2.100 policías y más de 350 trabajadores del distrito distribuidos en las localidades que, por años, han sido de las más violentas en esta celebración.

La presencia de los uniformados se concentró especialmente en Engativá, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa y Santa Fe, donde el refuerzo en la vigilancia contribuyó para prevenir homicidios, lesiones y violencia intrafamiliar.

A estas medidas de seguridad se sumaron algunas de movilidad, que involucraron 50 controles especializados en los principales corredores urbanos, orientados a detectar y sancionar excesos de velocidad y consumo de alcohol al volante. Estos puestos, distribuidos estratégicamente, tuvieron como objetivo no solo identificar infracciones, sino también generar un efecto disuasorio entre los conductores.

Históricamente, el fin de semana de Amor y Amistad es de los más violentos en la ciudad - crédito @PoliciaColombia/X

A la vez, se implementaron estrategias pedagógicas con los ciudadanos, con el fin de evitar que se registren accidentes por causa de personas borrachas al volante. La iniciativa Brindis por la Vida, que se realizó en el sector de Galerías, convocó a conductores, peatones y ciclistas a reflexionar sobre sus acciones y a comprometerse con la construcción de una movilidad más segura.

En este sentido, las autoridades le hicieron un llamado a la ciudadanía para que disfruten de las fechas especiales de fin de años en compañía de sus seres queridos y con moderación, esto para que no se registre ningún hecho lamentable que enlute a las familias bogotanas.

El distrito dispuso de 50 controles especializados para la detección de excesos de velocidad y consumo de alcohol en los principales corredores urbanos durante el fin de semana de Amor y Amistad - Secretaría de Distrital de Movilidad

No obstante, la Administración distrital divulgó las operaciones que condujeron a la desarticulación de la banda criminal La 57 que usaba escopolamina para robar en zonas como Teusaquillo y Chapinero, lo que demuestra el esfuerzo de las autoridades para combatir no solo los homicidios sino otras formas de violencia y delincuencia durante las festividades en la ciudad.

