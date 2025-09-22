Exrector fue capturado por suministrar sustancias a un menor de edad para abusar sexualmente de él

El país entero exige justicia en este y otros casos de abuso infantil - crédito Camila Díaz / Colprensa

Dos recientes capturas en Antioquia hacen parte del trabajo de las autoridades por avanzar en la protección a la infancia frente al abuso sexual infantil. Los hechos ocurrieron en Santa Rosa de Osos y Anorí, donde las autoridades detuvieron al exrector de un colegio y a un padre de familia, ambos señalados de cometer delitos sexuales en contra de menores.

Estos casos llevaron a la activación de protocolos de protección de las víctimas y un nuevo llamado institucional para reforzar la denuncia y el acompañamiento a los menores de edad que atraviesan por estas situaciones para capturar a los responsables y hacer justicia.

El primer caso involucra a un hombre de 66 años, que ejerció como docente y rector durante más de 30 años en instituciones educativas de la subregión Norte de Antioquia. Este sujeto fue capturado por la Policía, acusado de suministrar bebedizos a un estudiante de 11 años, con el presunto propósito de abusar sexualmente de él.

La denuncia se presentó por parte de sus familiares tras detectar signos de abuso en el menor, lo que permitió la intervención de las autoridades y la activación inmediata de los protocolos de protección a la infancia y adolescencia.

Ante la gravedad de este caso se pronunció el comandante encargado del Departamento de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, que confirmó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento y por haber aprovechado su posición de autoridad para cometer el ataque en contra del menor de edad.

Colectivo de madres de niños y niñas piden que los criminales no tengan ningún tipo de beneficio en prisión - crédito Camila Díaz / Colprensa

Niña fue violada por su padre

En el municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño, se registró otro caso de este tipo y también fue reportado durante septiembre, cuando las autoridades capturaron a un ciudadano de nacionalidad venezolana, padre de una niña de 3 años, tras varios años de presuntos abusos sexuales contra la menor.

La intervención policial se produjo después de que familiares y vecinos reportaran un cambio notorio en la actitud de la niña, lo que motivó el inicio de una investigación. El coronel Muñoz explicó que la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) logró la captura del implicado por orden judicial, bajo el cargo de acto sexual con menor de 14 años.

Debido a estos y otros casos de violencia en contra de los menores de edad en la región, las autoridades de Antioquia reforzaron la activación de protocolos de protección y recordaron la importancia de los canales de denuncia para que los agentes actúen rápidamente en la resolución de estos casos.

Asimismo, el coronel Muñoz destacó la labor de la Sijín en la investigación y captura de los responsables, lo que demostró la necesidad de una respuesta institucional rápida para salvaguardar los derechos de los menores afectados.

Como parte de las medidas de prevención y apoyo, se han habilitado líneas de atención y acompañamiento para las víctimas y sus familias. Entre los recursos disponibles para las víctimas se encuentra la línea de emergencias 123 Antioquia, así como otros canales destinados a brindar apoyo jurídico y psicosocial, con el objetivo de facilitar la denuncia y el acceso a la protección integral.

Las autoridades piden a los padres y cuidadores estar atentos a los niños y evitar dejarlos bajo el cuidado de cualquier persona - Crédito Colprensa

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la infancia y recordó a la ciudadanía que existen mecanismos activos para reportar cualquier situación de riesgo, con el fin de evitar la repetición de hechos de este tipo y asegurar el acompañamiento necesario a aquellos que lo requieran.

Estas acciones se adelantan en la región, teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros que la visitan con fines de Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes, un delito contra el que luchan las autoridades en todo el territorio.