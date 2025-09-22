Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

Tania Valencia enfrenta el nacimiento prematuro de su primer hijo y comparte su experiencia en redes sociales - crédito Canal RCN

El nacimiento prematuro del primer hijo de Tania Valencia marcó un giro inesperado en la vida de la reconocida actriz y presentadora colombiana. Aunque la llegada del bebé estaba programada para noviembre, el pequeño nació el 19 de septiembre, con apenas siete meses de gestación, lo que requiere cuidados médicos especiales e impidió que la madre pueda cargarlo en brazos desde el primer momento.

La noticia fue compartida por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia por medio de una imagen en redes sociales, donde se observa la mano de la actriz con una pulsera clínica y un medidor de oxígeno, acompañada del mensaje “feliz nacimiento”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actriz, recordada por su participación en Tu Voz Estéreo, Living in Pablo, Perder es ganar un poco y Pasión de gavilanes, había anunciado su embarazo y compromiso apenas unas semanas antes, con lo que generó gran expectativa entre sus seguidores y familiares, que esperaban la llegada del bebé para finales de año.

La actriz colombiana revela que su bebé nació con siete meses de gestación y permanece en incubadora - crédito cortesía Canal RCN

En una entrevista concedida a la Revista vea, Tania Valencia confirmó que el parto se adelantó y que su hijo permanece en incubadora debido a su condición de prematuro. “Mi bebé finalmente nació antes de tiempo y pues estoy aquí con él en la incubadora. Nació ayer (…) no lo he podido cargar”, relató la actriz al medio, lo que evidenció la mezcla de emociones que atraviesa en este momento.

Además, explicó que, aunque su deseo era tener un parto natural, las circunstancias obligaron a llevar a cabo una cesárea de emergencia, ya que el bebé se encontraba en posición podálica.

“Estaba de nalguitas, entonces el parto natural que se pensaba tocó volverlo una cesárea inmediata. Estoy recién de cesárea y él pasó a incubadora inmediatamente”, detalló Tania al medio. La intervención quirúrgica la dejó adolorida, pero agradecida de poder visitar a su hijo en la unidad de neonatología.

Una cesárea de emergencia marcó el parto de Tania Valencia debido a la posición podálica del bebé - crédito taniavalencia7 / Instagram

El nacimiento prematuro implica que el bebé deberá permanecer varias semanas bajo observación médica, mientras sus órganos continúan desarrollándose. “No lo he podido ni tocar, estará en la incubadora las semanas que le hacen falta”, explicó la actriz al resaltar la importancia de este periodo de cuidado antes de poder llevarlo a casa.

A pesar de las dificultades, la modelo expresó su profunda emoción por la maternidad y la experiencia que está viviendo. “Es muy hermoso, la sensación más hermosa del planeta. Es muy juicioso, está muy chiquitico”, manifestó la actriz en la misma entrevista al dejar entrever la esperanza y el amor que la acompañan en esta nueva etapa.

La actriz compartió la noticia de su maternidad por medio de sus redes sociales el martes 29 de julio. El anuncio lo acompañó con imágenes en las que aparece junto a su prometido y mostrando una prueba de embarazo positiva.

En el mensaje que acompañó el video, Valencia expresó: “Así no más… Somos 3 en la familia 🐣”, y añadió: “Eso sí es magia”. El compromiso entre Tania Valencia y Daniel se formalizó en un entorno campestre, en una propuesta que Tania describió como inesperada y emotiva.

Tania Valencia anunció su embarazo y compromiso con Daniel tras ocho meses de relación - crédito @taniavalencia7/Instagram

La caleña, de 35 años de edad, relató el momento con las palabras: “Y fue un Sí, sí y Sí Acepto @matterinthedark Como un Escopetazo al Corazón, así llegaste a mi Vida Mi amor… Atravesamos el tiempo con Nuestra Conexión (sic)”, acompañando la publicación con un video en el que se observa a su pareja de rodillas realizando la petición de matrimonio.

En una entrevista posterior con La Red, Tania Valencia detalló que la relación con Daniel avanzó rápido hacia la convivencia, motivada por una conexión especial que percibió desde el inicio.

La actriz explicó: “Empezó suave, empezó lento, nos conocimos y, claro, la primera cita me pareció divino, espectacular, pero especialmente por lo inteligente que era y porque de los pocos hombres, muy pocos hombres que no se me intimidaba también como intelectualidad. O sea, con él podía hablar de metafísica, de química”.