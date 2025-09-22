Estas fueron las curiosas publicaciones que hizo Regio Clown en sus redes sociales antes de desaparecer junto a B King en México

El famoso compartía mensajes de motivación y su desaparición tiene en alerta al mundo del espectáculo - crédito Instagram

La desaparición de Jorge Luis Herrera Lemos, conocido en el ámbito musical como Regio Clown, tiene preocupados a sus allegados y seguidores tanto en México como en Colombia, pues se conoció que el DJ vallecaucano se encontraba en compañía de B King cuando ambos fueron vistos por última vez en la Ciudad de México.

Ante esta situación, sus seguidores están atentos a cualquier pista sobre lo ocurrido y muchos recurrieron a sus redes sociales a verificar la última publicación de Regio Clown, en la que reflexionaba sobre la autenticidad de las relaciones personales, lo que llama la atención a días de su ausencia.

De acuerdo con la información disponible sobre lo ocurrido, el 16 de septiembre de 2025, en el sector de Polanco de la capital mexicana, se registró la desaparición del cantante colombiano B King, exesposo de Marcela Reyes.

Según el reporte de las autoridades mexicanas, el artista había mostrado su intención de acudir a un gimnasio en la zona, aunque en ese momento en que se perdió su rastro totalmente.

Asimismo, el informe indica que se encontraba acompañado por Regio Clown, que también permanece desaparecido desde entonces. Esta versión se respalda con lo dicho por Stefanía, hermana de B King, al medio Vea, que indicó que los artistas habían viajado juntos desde Colombia a México.

Sobre Regio Clown, se sabe que tiene 35 años y cuenta con 1,80 metros de estatura. Además, es reconocido por su actividad en redes sociales, donde se describe como: “DJ por pasión y vocación. A través de la música transmito alegría, elevo los sentidos y conecto con la energía universal. Mi misión: hacer de cada experiencia musical algo fenomenal”.

Del mismo modo, se confirmó que el día de su desaparición, vestía pantalones y camiseta negra, además de tenis, según los datos difundidos en la búsqueda.

Además, sobre su última presentación pública de Regio Clown, se sabe que tuvo lugar el domingo 14 de septiembre en un club de Insurgentes, durante las celebraciones por la independencia mexicana, que fue su principal motivo para visitar Centroamérica: el trabajo.

En su cuenta de Instagram, el DJ invitó a sus seguidores a asistir al evento con el mensaje: “Nos vemos el domingo en este gran evento… Sin Censura! Una noche mágica... no te lo puedes perder México. Insurgentes Sur 1765 Guadalupe Inn. Álvaro Obregón. CDMX 01020”.

Hasta el martes, día en que se reportó la desaparición, tanto B King como Regio Clown mantenían comunicación y actividad en redes sociales con normalidad. Además de su faceta como DJ, Herrera Lemos se presenta en sus plataformas digitales como empresario y coach, compartiendo mensajes orientados a la tranquilidad, la búsqueda de la paz y el agradecimiento.

En una de sus publicaciones recientes, afirmó: “No soy solo un DJ, soy un canal de energía cruda. Mezclo ritmos que rompen reglas, elevo sentidos y hago vibrar almas. La música no es un show, es una revolución”.

La última publicación de Regio Clown antes de su desaparición ha sido objeto de atención por su tono reflexivo: “Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada”.

Antes de desaparecer, compartió otro mensaje en el que expresaba: “Hoy, decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan. Elijo no justificar más lo injustificable. Porque la verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”.