En pleno Día sin carro ni moto en Cali, una ambulancia fue sorprendida en un carril exclusivo del MÍO

Autoridades de movilidad sorprendieron una ambulancia por el carril exclusivo del MÍO - crédito Colprensa/Captura video

Durante la jornada del Día sin Carro y Moto en Cali, agentes de Movilidad inmovilizaron una ambulancia al descubrir que era utilizada para el transporte de pasajeros en lugar de cumplir su función médica habitual, según informó la autoridad local.

La intervención de los funcionarios se llevó a cabo en la mañana del lunes 22 de septiembre, cuando detectaron el vehículo circulando por el carril exclusivo del MÍO, situación que llamó la atención al no tratarse de una emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, tras detener la ambulancia y verificar su uso, procedieron a la inmovilización del vehículo al constatarse que “estaba siendo empleada para trasladar pasajeros y no para atención médica”, como detallaron las autoridades.